Por que Cristiano Ronaldo é desfalque do Al Nassr contra o Al Riyadh pelo Campeonato Saudita 2025/26?

A ausência de Cristiano Ronaldo não chega a ser uma grande surpresa, já que antes da partida havia especulações de que ele estaria planejando entrar em greve por estar insatisfeito com os acontecimentos recentes durante a janela de transferências de janeiro. Segundo uma reportagem do jornal A Bola, Cristiano está “insatisfeito" com a forma como o PIF está administrando o clube que representa há três anos, principalmente se compararmos com o tratamento dado a clubes rivais, também administrados pelo mesmo fundo. Dizem ainda que CR7 está vetando diversas possíveis transferências, incluindo uma possível ida de Karim Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal.