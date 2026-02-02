Goal.com
Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images
Gill Clark

Por que Cristiano Ronaldo é desfalque do Al Nassr contra o Al Riyadh pelo Campeonato Saudita 2025/26?

O astro português Cristiano Ronaldo foi deixado de fora dos relacionados do Al Nassr para o jogo de segunda-feira contra o Al Riyadh, pelo Campeonato Saudita

Antes da partida, havia especulações de que CR7 se recusaria a jogar por estar frustrado com a forma como o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) está administrando o clube, principalmente em relação às transferências.

  • Cristiano virou desfalque no Al Nassr

    O Al Nassr confirmou sua escalação para a partida desta segunda-feira e a ausência de Cristiano Ronaldo é notável. O jogador de 40 anos sequer está entre os relacionados para o confronto entre o Al Nassr, que luta pelo título, e o Al Riyadh, que ocupa a 15ª posição e está na parte inferior da tabela. Uma vitória fará com que o Al Nassr iguale a pontuação do líder Al Hilal, embora tenha um jogo a mais que seu rival na disputa pelo título. 

    Por que CR7 não joga pelo Al Nassr?

    A ausência de Cristiano Ronaldo não chega a ser uma grande surpresa, já que antes da partida havia especulações de que ele estaria planejando entrar em greve por estar insatisfeito com os acontecimentos recentes durante a janela de transferências de janeiro. Segundo uma reportagem do jornal A Bola, Cristiano está “insatisfeito" com a forma como o PIF está administrando o clube que representa há três anos, principalmente se compararmos com o tratamento dado a clubes rivais, também administrados pelo mesmo fundo. Dizem ainda que CR7 está vetando diversas possíveis transferências, incluindo uma possível ida de Karim Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal.

