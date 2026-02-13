Goal.com
Por que o Corinthians rescindiu o contrato de José Martínez e quanto o clube vai economizar com saída do volante

O venezuelano encerrou sua passagem pelo Corinthians de forma conturbada após uma série de problemas fora de campo neste início de 2026

O volante José Martínez não defenderá mais o Corinthians em 2026. O clube e o jogador chegaram a um acordo para rescindir o contrato de forma amigável após uma reapresentação com mais de um mês de atraso e o diagnóstico de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o deixará fora de ação por boa parte da temporada.

O Corinthians deixará de gastar quase R$ 9 milhões com a rescisão amigável de Martínez. A saída, articulada pelo executivo de futebol Marcelo Paz e pelo estafe do atleta, foi escolhida como alternativa a uma possível demissão por justa causa, que poderia resultar em uma batalha jurídica prolongada.

No novo acordo, Martínez terá direito a 30% dos salários referentes a 2026, pagos de fevereiro a dezembro, e abrirá mão de todo o restante que recebia até o fim de 2027 — ano em que o contrato dele originalmente terminaria. O Corinthians ficará livre de pagar os vencimentos de janeiro, mês em que o jogador sequer se apresentou para os treinos.

O volante, que recebia cerca de US$ 75 mil (aproximadamente R$ 390 mil) por mês, agora terá uma remuneração proporcional menor (R$ 117 mil por mês), gerando economia de cerca de R$ 8,9 milhões ao clube ao fim do acordo. O Timão também assumirá os custos da cirurgia de reconstrução do ligamento lesionado, que será custeada pelo plano de saúde do jogador.

    A saída de Martínez do Corinthians

    A rescisão está diretamente ligada ao comportamento do atleta. A reapresentação do elenco estava marcada para 2 de janeiro, mas Martínez só retornou um mês e cinco dias depois. Ele deixou para resolver a emissão de um novo passaporte e do visto de trabalho após a virada do ano, mas acabou enfrentando complicações no processo.

    Para piorar a situação, além do atraso significativo, o volante se reapresentou com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, com necessidade de cirurgia. O jogador afirma que o problema ocorreu ainda pelo clube no fim do ano passado, versão que é contestada pelo Corinthians.

    Não foi a primeira vez que o venezuelano teve problemas com prazos. Em outubro do ano passado, faltou a seis dias de treinamento após três dias de folga. Como punição, sofreu desconto salarial e precisou pagar multa para a caixinha do elenco.

    No mês seguinte, voltou a ser punido após expulsão contra o Cruzeiro, quando permaneceu apenas 17 minutos em campo. Ele entrou no segundo tempo e recebeu cartão vermelho por acertar uma cotovelada nas costas de um adversário.

    Após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira, Marcelo Paz confirmou a rescisão.

    "Quando (Martínez) esteve aqui, honrou a camisa. Porém, a questão disciplinar está acima. O clube não poderia deixar passar batido uma situação como esta, que vai contra o que o clube pensa em termos de comportamento, conduta e compromisso com o Corinthians", afirmou o dirigente.

    A ausência prolongada aumentou a insatisfação interna à medida que o impasse se estendia. O técnico Dorival Júnior chegou a lamentar publicamente a indefinição sobre o retorno do volante e se incomodou com mensagens que não foram respondidas pelo jogador.

    Martínez deixa o Corinthians com 70 jogos disputados, dois gols marcados e duas assistências.

  • O que vem pela frente?

    Sem José Martínez, o Corinthians volta a campo pela última rodada do Campeonato Paulista 2026. O Timão visita o São Bernardo neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

