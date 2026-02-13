Por que o Corinthians rescindiu o contrato de José Martínez e quanto o clube vai economizar com saída do volante

O volante José Martínez não defenderá mais o Corinthians em 2026. O clube e o jogador chegaram a um acordo para rescindir o contrato de forma amigável após uma reapresentação com mais de um mês de atraso e o diagnóstico de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o deixará fora de ação por boa parte da temporada.

O Corinthians deixará de gastar quase R$ 9 milhões com a rescisão amigável de Martínez. A saída, articulada pelo executivo de futebol Marcelo Paz e pelo estafe do atleta, foi escolhida como alternativa a uma possível demissão por justa causa, que poderia resultar em uma batalha jurídica prolongada.

No novo acordo, Martínez terá direito a 30% dos salários referentes a 2026, pagos de fevereiro a dezembro, e abrirá mão de todo o restante que recebia até o fim de 2027 — ano em que o contrato dele originalmente terminaria. O Corinthians ficará livre de pagar os vencimentos de janeiro, mês em que o jogador sequer se apresentou para os treinos.

O volante, que recebia cerca de US$ 75 mil (aproximadamente R$ 390 mil) por mês, agora terá uma remuneração proporcional menor (R$ 117 mil por mês), gerando economia de cerca de R$ 8,9 milhões ao clube ao fim do acordo. O Timão também assumirá os custos da cirurgia de reconstrução do ligamento lesionado, que será custeada pelo plano de saúde do jogador.