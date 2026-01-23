Por que a conquista da MLS pode ser só o começo para o Inter Miami de Lionel Messi

Noah Allen precisou se sentar por alguns minutos enquanto a festa tomava conta do gramado. Ao seu redor, o Inter Miami celebrava a primeira conquista da MLS Cup de sua história, saboreando cada instante do feito inédito. Peça fundamental na campanha do título e presente em todos os minutos dos playoffs, o defensor sentiu o peso físico da decisão e precisou de um breve respiro antes de se juntar às comemorações.

“Vencemos, comemoramos um pouco, e eu só me lembro de ter sentado por uns cinco minutos. Minhas pernas estavam exaustas”, contou Allen em entrevista à GOAL.

A imagem da cãibra, no entanto, não foi a marca do triunfo do Miami. Essa ficou para Lionel Messi celebrando diante da torcida ou para David Beckham no gramado após o apito final. Ainda assim, a conquista vai muito além das estrelas. Embora seja o time de Messi — responsável pelos gols, assistências e manchetes —, o título foi construído também por jogadores que executam o trabalho menos visível: defender, correr, pressionar, bloquear finalizações.

São essas engrenagens, e não apenas o brilho do dono de oito Bolas de Ouro, que transformam um grande time da MLS em um campeão. Allen, lateral esquerdo adaptado à zaga, simboliza esse papel essencial dentro do elenco. Foi esse grupo de apoio que conduziu o Inter Miami ao topo.

Agora, porém, o patamar subiu ainda mais. Após o título da MLS Cup, o clube passou por uma reformulação ambiciosa. As saídas de nomes importantes como Jordi Alba e Sergio Busquets abriram espaço financeiro para novos investimentos, que resultaram em uma série de contratações de peso e movimentos estratégicos no mercado. O melhor time da liga ficou ainda mais forte e, no papel, se apresenta como um adversário difícil de ser batido.

“Com o elenco que estamos montando, o padrão agora é conquistar troféus. Não pensamos apenas na MLS Cup, mas em vários títulos. Queremos não só competir, mas vencer”, afirmou o recém-contratado Dayne St. Clair à GOAL.