+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Inter Miami GFXGOAL
Thomas Hindle

Por que a conquista da MLS pode ser só o começo para o Inter Miami de Lionel Messi

O Inter Miami enfim levantou a MLS Cup em 2025 e, após se reforçar de forma agressiva no mercado, chega a 2026 não apenas como candidato à repetição do título, mas com ambições claras de dominar a liga

Noah Allen precisou se sentar por alguns minutos enquanto a festa tomava conta do gramado. Ao seu redor, o Inter Miami celebrava a primeira conquista da MLS Cup de sua história, saboreando cada instante do feito inédito. Peça fundamental na campanha do título e presente em todos os minutos dos playoffs, o defensor sentiu o peso físico da decisão e precisou de um breve respiro antes de se juntar às comemorações.

Veja os jogos de Lionel Messi na MLSAssine já! 

“Vencemos, comemoramos um pouco, e eu só me lembro de ter sentado por uns cinco minutos. Minhas pernas estavam exaustas”, contou Allen em entrevista à GOAL.

A imagem da cãibra, no entanto, não foi a marca do triunfo do Miami. Essa ficou para Lionel Messi celebrando diante da torcida ou para David Beckham no gramado após o apito final. Ainda assim, a conquista vai muito além das estrelas. Embora seja o time de Messi — responsável pelos gols, assistências e manchetes —, o título foi construído também por jogadores que executam o trabalho menos visível: defender, correr, pressionar, bloquear finalizações.

São essas engrenagens, e não apenas o brilho do dono de oito Bolas de Ouro, que transformam um grande time da MLS em um campeão. Allen, lateral esquerdo adaptado à zaga, simboliza esse papel essencial dentro do elenco. Foi esse grupo de apoio que conduziu o Inter Miami ao topo.

Agora, porém, o patamar subiu ainda mais. Após o título da MLS Cup, o clube passou por uma reformulação ambiciosa. As saídas de nomes importantes como Jordi Alba e Sergio Busquets abriram espaço financeiro para novos investimentos, que resultaram em uma série de contratações de peso e movimentos estratégicos no mercado. O melhor time da liga ficou ainda mais forte e, no papel, se apresenta como um adversário difícil de ser batido.

“Com o elenco que estamos montando, o padrão agora é conquistar troféus. Não pensamos apenas na MLS Cup, mas em vários títulos. Queremos não só competir, mas vencer”, afirmou o recém-contratado Dayne St. Clair à GOAL.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Construindo a partir de uma posição de força

    Claro que houve baixas relevantes. Jordi Alba e Sergio Busquets deixaram o clube após duas temporadas e meia no sul da Flórida. Enquanto Busquets já se aproximava do fim da carreira, Alba ainda tinha lenha para queimar. O Inter Miami, porém, agiu rapidamente no mercado para suprir as ausências. Sergio Reguilón, um rodado lateral europeu, acertou com o clube antes do encerramento da temporada e chega como reposição direta para a vaga deixada por Alba. A saída de Busquets tende a ser mais complexa, mas pode ser absorvida com Yannick Bright ganhando espaço no meio-campo e com a chegada de Rodrigo De Paul.

    “Dois jogadores fizeram história neste clube e o transformaram completamente ao lado do Leo. Eles fazem parte de uma história ainda curta, mas foi para isso que vieram: mudar o rumo do Inter Miami”, afirmou Javier Mascherano após a conquista da MLS Cup.

    E as contratações não pararam por aí. A lista é extensa e ambiciosa. Além de Reguilón, o clube acertou com o goleiro Dayne St. Clair, o zagueiro Micael, o lateral direito Facundo Mura e o volante David Ayala, além de estar próximo de anunciar o atacante Germán Berterame, destaque recente da Liga MX. No balanço geral, o elenco saiu fortalecido — exatamente como prometeu o coproprietário Jorge Más, que nunca escondeu a intenção de investir pesado.

    “A melhor versão do Inter Miami ainda está por vir. Não podemos e não vamos ficar estáticos. Prometemos aos nossos torcedores e à La Familia que nos reforçaríamos em 2026, porque nosso principal objetivo é conquistar a Concachampions e garantir vaga no Mundial de Clubes da FIFA”, declarou Más em suas redes sociais.

    O que poucos poderiam imaginar era o quão agressivo seria esse movimento.

    • Publicidade
  • San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Contratação do melhor goleiro da MLS

    St. Clair afirmou que pretendia ouvir propostas assim que se tornasse agente livre. Com o contrato encerrado no Minnesota United, o então goleiro do ano da MLS tinha diversas opções sobre a mesa. Até que o Inter Miami entrou em cena.

    “Quando eles começaram a falar sobre o projeto, sobre a direção que o clube estava tomando e como me enxergavam dentro disso tudo, senti imediatamente que era a melhor decisão para mim”, contou o goleiro.

    Os atrativos eram muitos. O primeiro deles era uma necessidade clara no gol. Rocco Ríos Novo, jovem que deu conta do recado nos playoffs, poderia ser superado tecnicamente. Além disso, o patamar das partidas seria outro. Em Miami, St. Clair passaria a disputar jogos de maior visibilidade, contra adversários mais fortes, sob atenção constante. Era exatamente o que ele buscava: minutos, desafios e mais holofotes semana após semana.

    “Estar em um time que disputa competições como a Concacaf Champions Cup, em um estádio totalmente novo como o Miami Freedom Park, cercado por alguns dos melhores jogadores do mundo… tudo isso fez sentido para mim. Era um novo desafio”, acrescentou.

    A decisão, porém, não foi simples. Deixar Minnesota teve peso emocional. St. Clair estava no clube desde 2019 e havia sido titular de forma consistente por quatro temporadas. Antes de acertar com o Miami, ele também conversou com o técnico da seleção canadense, Jesse Marsch. O treinador garantiu apoio total à escolha e destacou que atuar em jogos de maior repercussão poderia ser determinante na disputa pela titularidade do Canadá — os Les Rouges — visando a Copa do Mundo de 2026.

  • Mexico v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Preenchendo outras lacunas

    Mas não era apenas a posição de goleiro que exigia atenção. A defesa do Inter Miami foi motivo de preocupação ao longo dos últimos dois anos. Os Herons sempre encontraram o caminho do gol — vantagem natural de ter Lionel Messi no elenco. A consistência defensiva, porém, nem sempre acompanhou esse poder ofensivo. Nos playoffs, a virada de chave veio justamente atrás: a equipe sofreu apenas cinco gols em seis partidas no caminho até o título.

    Maxi Falcón, zagueiro central frequentemente criticado pela irregularidade, ganhou estabilidade no momento decisivo. Ao seu lado, Noah Allen, lateral esquerdo de origem, se adaptou com naturalidade à função de zagueiro.

    “Eu me sinto mais como um lateral-esquerdo, mas nunca vou reclamar. Sempre faço o que o treinador pede. Se for para jogar como zagueiro, eu jogo como zagueiro”, afirmou Allen.

    A chegada de Sergio Reguilón foi vista internamente como um movimento cirúrgico. Livre no mercado desde maio de 2025, o lateral esquerdo espanhol ainda oferece alto nível técnico e, aos 29 anos, chega em condições financeiras viáveis. O brasileiro Micael, ex-Houston Dynamo e com passagem pelo Palmeiras, amplia as opções na zaga e eleva a competitividade interna. Já David Ayala, presença constante no Portland Timbers na última temporada e ex-integrante das seleções de base da Argentina, reforça a rotação no meio-campo, especialmente como volante. Pela direita, Facundo Mura traz experiência continental e capacidade criativa após se firmar como peça importante no Racing Club.

    Há, ainda, uma possível contratação de impacto. Germán Berterame já esteve próximo da MLS anteriormente e chegou a ter a cláusula de liberação, avaliada em US$ 15 milhões (cerca de R$ 75 milhões), paga por dois clubes no ano passado — propostas que acabaram recusadas. Desta vez, porém, o cenário é diferente. O atacante mexicano, autor de 68 gols pelo Monterrey, está perto de acertar com o Inter Miami e pode solucionar outra carência clara do elenco, que conta hoje com apenas um camisa 9 de ofício: o veterano Luis Suárez.

  • Noah Allen Inter MiamiGetty

    Competição por vagas

    Claro que nem tudo é isento de riscos. O Inter Miami ganhou profundidade, mas também elevou consideravelmente o nível de qualidade do elenco. Alguns nomes que foram pilares recentes — como Noah Allen, Tadeo Allende e Marco Silvetti — agora terão de disputar espaço. A equipe encontrou equilíbrio na pós-temporada com um onze inicial bastante estável, e uma enxurrada de reforços sempre traz o risco de afetar a química de um time vencedor.

    Allen, que vê sua condição de titular ameaçada, encara o cenário como um estímulo.

    “A competição tira o melhor de todo mundo. Competição para ganhar títulos. Eu só quero abraçar isso. Fico feliz com a chegada de novos jogadores, estou animado para trabalhar com eles, para conviver no vestiário e fora de campo também. Para mim, isso só traz coisas boas, especialmente com tanta gente nova chegando”, afirmou.

    Natural do sul da Flórida, o defensor destacou que a postura diária independe do status dentro da equipe.

    “Se eu estiver no banco ou em campo, isso não muda nada para mim. Vou trabalhar duro, treinar forte e ajudar meu time e o treinador no que for preciso”, completou.

    Além disso, o calendário volta a ser um desafio. A última temporada foi especialmente desgastante para o elenco do Miami, que disputou 58 partidas em todas as competições, um recorde para o clube. Mesmo sem a disputa do Mundial de Clubes, a tendência é que os Herons enfrentem novamente uma carga elevada de jogos em 2026, impulsionados pela presença em múltiplos torneios de mata-mata.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    'Faz muito tempo que um time não repete'

    Antes da temporada de 2025, Javier Mascherano deixou claro que a ambição do Inter Miami era disputar todos os títulos possíveis, independentemente dos obstáculos. Apesar da conquista da MLS Cup, o clube não conseguiu cumprir integralmente esse objetivo, sendo eliminado em três competições nas quais, pelo peso do elenco, era apontado como um dos favoritos. Isso não transforma a campanha em um fracasso, mas evidencia que houve lacunas ao longo do caminho.

    Talvez esteja aí o principal combustível para a reformulação. O Miami perdeu dois nomes importantes e viu um terceiro perder rendimento, mas precisava ir além da simples manutenção do elenco: era necessário evoluir. Nenhum clube da MLS defende o título desde o bicampeonato do LA Galaxy, em 2012 e 2013, e a expectativa é que os Herons tentem quebrar esse jejum. Além disso, o clube entra em 2026 como candidato em outras frentes, como a Concacaf Champions Cup e a Leagues Cup, sem descartar a briga pelo Supporters’ Shield. Hoje, o Inter Miami é o time a ser batido.

    “Faz muito tempo desde que alguém conseguiu repetir o título, mas a nossa expectativa é vencer tudo o que disputarmos”, afirmou St. Clair.

    Para isso, será necessário fôlego, qualidade e regularidade. O desafio passa pela manutenção do nível de Lionel Messi, pelo gerenciamento cuidadoso de minutos em um calendário apertado e pelas decisões de um treinador ainda em início de trajetória. A presença de uma Copa do Mundo no meio da temporada apenas eleva o grau de dificuldade. Nunca foi tão complexo defender um título da MLS.

    Se tudo correr como o planejado, Noah Allen pode novamente precisar de alguns minutos para recuperar o fôlego ao final de 2026. Desta vez, porém, com a sensação de que o Inter Miami fez tudo o que estava ao seu alcance para repetir o cenário: ele sentado, exausto, enquanto as comemorações do título acontecem ao redor.

    “Sinto que temos o padrão mais alto da liga como equipe, e precisamos corresponder a esse nível”, concluiu Allen.

0