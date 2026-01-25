Por que o clássico entre Fluminense e Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Carioca 2026 foi interrompido?

O Fluminense entrou em campo buscando encaminhar a classificação às quartas de final da Taça Guanabara. Uma vitória levaria o Tricolor aos nove pontos. Na rodada anterior, o time principal estreou com triunfo por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu.

Do outro lado, o Flamengo tentava conquistar sua segunda vitória no Campeonato Carioca. Na estreia da equipe principal, comandada por Filipe Luís, o Rubro-Negro venceu o Vasco. Para o clássico, a tendência é que o treinador promova um rodízio no elenco.

Na tabela, o Fluminense aparece na segunda colocação do Grupo A, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota. Já o Flamengo ocupa o quinto lugar do Grupo B, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas.