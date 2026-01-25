+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Por que o clássico entre Fluminense e Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Carioca 2026 foi interrompido?

Fluminense e Flamengo entraram em campo para o famoso clássico Fla-Flu neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2026

Porém, ainda no início de jogo, e com o placar em 0 a 0, as equipes tiveram a partida paralisada aos 8 minutos e 50 segundos, por causa da forte chuva que caiu sobre o Maracanã.

Com o gramado completamente encharcado e a formação de diversas poças d’água, a arbitragem entendeu que não havia condições adequadas para a continuidade do jogo, já que a bola não rolava, tornando a partida impraticável. Diante do cenário, ficou definido que a cada 15 minutos o árbitro fará novas avaliações do campo para decidir sobre a retomada da partida.

  • Momento das equipes

    O Fluminense entrou em campo buscando encaminhar a classificação às quartas de final da Taça Guanabara. Uma vitória levaria o Tricolor aos nove pontos. Na rodada anterior, o time principal estreou com triunfo por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu.

    Do outro lado, o Flamengo tentava conquistar sua segunda vitória no Campeonato Carioca. Na estreia da equipe principal, comandada por Filipe Luís, o Rubro-Negro venceu o Vasco. Para o clássico, a tendência é que o treinador promova um rodízio no elenco.

    Na tabela, o Fluminense aparece na segunda colocação do Grupo A, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota. Já o Flamengo ocupa o quinto lugar do Grupo B, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas.

  • O que vem pela frente?

    Após o clássico, ambas as equipes voltam as atenções para a estreia no Brasileirão 2026, marcada para a próxima quarta-feira (28). O Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). Já o Flamengo enfrenta o São Paulo fora de casa, no Morumbis, às 21h30.

