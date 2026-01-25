Por que o clássico entre Fluminense e Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Carioca 2026 foi interrompido?

Porém, ainda no início de jogo, e com o placar em 0 a 0, as equipes tiveram a partida paralisada aos 8 minutos e 50 segundos, por causa da forte chuva que caiu sobre o Maracanã.
Com o gramado completamente encharcado e a formação de diversas poças d’água, a arbitragem entendeu que não havia condições adequadas para a continuidade do jogo, já que a bola não rolava, tornando a partida impraticável. Diante do cenário, ficou definido que a cada 15 minutos o árbitro fará novas avaliações do campo para decidir sobre a retomada da partida.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢