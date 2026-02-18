Por que Cesc Fabregas deve estar na lista de candidatos a treinador dos maiores clubes da Europa neste verão, enquanto o Como busca títulos e a classificação para a Liga dos Campeões

O jogo do Como se concentra na construção a partir da defesa e na posse de bola, numa formação aparentemente 4-2-3-1. É o tipo de abordagem ousada que os jogadores tecnicamente dotados adoram, razão pela qual jogadores como Nico Paz e Jacobo Ramon floresceram sob o comando de Fàbregas — e ainda podem ser recontratados pelo Real Madrid num futuro não muito distante.
“Ter uma lenda como treinador é incrível”, disse Paz ao canal de mídia do clube. “Ele é uma pessoa que te deixa à vontade e que te ensina muito, tanto sobre a vida quanto sobre futebol.”
Às vezes, porém, Fabregas enfrenta acusações da imprensa italiana de estar muito apegado a uma abordagem tática claramente influenciada pela seleção espanhola, obcecada pela posse de bola, com a qual ele teve tanto sucesso. Por exemplo, após a goleada de 4 a 0 sofrida contra o Inter em San Siro, em dezembro, ele foi questionado se havia considerado adotar uma estratégia menos ofensiva e respondeu: “Eu pensei nisso, mas minha cabeça disse não. Estou satisfeito com isso, para ser honesto. Pode me fazer parecer estúpido ou um perdedor.
Mas sinto que minha equipe cresceu hoje, o que não acontece quando você vence e as pessoas te chamam de gênio. Depois de uma derrota pesada, você aprende mais, aprecia tudo um pouco melhor. Mas o Como está fazendo as coisas da maneira certa. Você pode abordar um jogo defendendo com uma formação 6-3-1 ou 5-4-1, mas prefiro perder por 4 a 0 do que fazer isso.”
No entanto, Fabregas certamente não é tão teimoso quanto parecia naquela ocasião específica. Na mesma entrevista, ele revelou que voltaria ao San Siro por conta própria para assistir ao jogo do Inter contra o Liverpool no final daquele mês, a fim de descobrir o que poderia ter feito melhor contra o Nerazzurri, ao mesmo tempo em que se esforçou para salientar que foi exposto a todos os tipos de abordagens táticas diferentes durante sua carreira de jogador.
“Ganhei com Antonio Conte, ganhei com [José] Mourinho, ganhei com Wenger, ganhei com Guardiola ”, disse ele ao The Coaches' Voice. “ Ganhei com todos os estilos diferentes de jogo, então você nunca vai me ouvir dizer que um funciona e outro não.
Além disso, no dia em que cheguei, o clube e os proprietários conversaram comigo sobre o Lago Como, o estilo de vida e as pessoas que querem ver um estilo de jogo ofensivo. Foi isso que me pediram. Eles não disseram: 'Ganhe, ganhe, ganhe'. Eles disseram: 'Ganhe, mas crie uma identidade, crie um tipo específico de jogador que queira vir jogar em Como'.”
Ele, sem dúvida, alcançou esse objetivo específico. Como não é mais apenas um destino atraente para celebridades. Agora, é também o lar de um dos projetos mais respeitados do futebol mundial — e de uma figura fascinante que pode se mostrar tão bom treinador quanto foi jogador.