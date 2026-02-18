Por que Cesc Fabregas deve estar na lista de candidatos a treinador dos maiores clubes da Europa neste verão, enquanto o Como busca títulos e a classificação para a Liga dos Campeões

Fabregas também dedicou uma quantidade impressionante de tempo e esforço ao desenvolvimento de sua filosofia futebolística.

“Analisamos todas as estruturas táticas que existem no futebol e perguntamos: qual achamos que é a melhor maneira de atacar essa estrutura? Basicamente, tínhamos um banco de dados com informações baseadas no que eu sempre considerei a melhor maneira de atacar a formação contra a qual estou jogando”, explicou Fabregas. “Não quero ser o técnico que sempre tem a mesma maneira de jogar, a mesma maneira de atacar e defender. Sim, você tem princípios e estruturas. Mas quero ser o mais dominante possível e, hoje em dia, para ser dominante, você precisa ter o máximo de soluções possível.

Porque não é a mesma coisa atacar uma equipe que vai defender profundamente em um 4-5-1 e atacar uma equipe que marca homem a homem e segue você pelo campo, como o Atalanta.”

Essa abordagem meticulosa e aprofundada certamente valeu a pena. No final da primeira temporada de Fabregas no comando, o Como foi promovido à Série A após terminar em segundo lugar na Série B, com a promessa de uma viagem com todas as despesas pagas para Ibiza, o que se revelou uma jogada de mestre na gestão de pessoas.

Então, após um início difícil em sua primeira campanha na primeira divisão em 21 anos, o Como terminou em 10º lugar, o que levou o Inter a fazer uma proposta por Fabregas, que foi imediatamente rejeitada por seus empregadores. “Nossa jornada é longa, vai durar várias temporadas e gira em torno de Cesc Fabregas, que não vai deixar o clube”, declarou o presidente Mirwan Muwarso.

Embora houvesse relatos de que Fabregas estava aberto a suceder Simone Inzaghi no San Siro, ele nunca teve qualquer intenção de forçar sua saída de um clube no qual continua profundamente e literalmente investido. Além disso, permanecer em Sinigaglia não prejudicou de forma alguma seu desenvolvimento ou suas perspectivas de carreira, já que agora ele tem o Como à beira de se classificar para uma competição continental pela primeira vez na história do clube.

Antes do confronto de quarta-feira com o AC Milan, o Lariani ocupa a sétima posição na Série A, apenas um ponto atrás do Atalanta na vaga da Conference League, além de já ter se classificado para as semifinais da Coppa Italia, onde enfrentará o Inter em uma disputa de duas partidas.