Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cesc Fabregas GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Por que Cesc Fabregas deve estar na lista de candidatos a treinador dos maiores clubes da Europa neste verão, enquanto o Como busca títulos e a classificação para a Liga dos Campeões

Cesc Fabregas foi um dos melhores meio-campistas de sua geração. Ele estreou no Arsenal aos 16 anos e, aos 23, já havia conquistado um Campeonato Europeu e uma Copa do Mundo com a Espanha. Portanto, quando o diretor esportivo do Como, Carlalberto Ludi, afirma que Fabregas é “ainda melhor como técnico” do que era como jogador, é uma afirmação e tanto.

Não há como negar, porém, que Fabregas tem tudo para se tornar um excelente técnico, e é por isso que o jogador de 38 anos já é cotado para assumir um dos principais times da Europa — e mais cedo do que se imagina.

Mas por que Fabregas é tão bem cotado no Como? E ele está realmente pronto para um dos maiores cargos do futebol mundial? Aqui, o GOAL analisa mais de perto uma das figuras-chave de uma das histórias de sucesso mais surpreendentes da Série A...

  • “Não me importava com o dinheiro”

    É importante reconhecer desde o início que o Como não teria passado da quarta divisão do futebol italiano em 2019 para a sétima posição da Série A hoje sem o enorme apoio financeiro do Grupo Djarum, liderado pelos irmãos Hartono, Robert Budi e Michael Bambang, dois dos homens mais ricos do planeta.

    Também ajuda o fato de o estádio do clube estar localizado às margens de um dos lagos mais bonitos da Itália, o Lago di Como, que atrai turistas — e celebridades — de todo o mundo.

    No entanto, foi a promessa de desempenhar um papel fundamental em um projeto incrivelmente ambicioso que convenceu Fabregas a se juntar ao Como em 2022 — e não apenas como jogador, mas também como acionista.

    “Não me importei com o dinheiro”, insistiu o espanhol. “Eu só queria participar de um projeto que me entusiasmasse. Vejo um futuro de longo prazo para este clube.”

    • Publicidade

  • “Basicamente, comecei do zero”

    Talvez o mais importante para Fabregas fosse o fato de ele ser considerado parte integrante do plano, já que um caminho claro para a gestão fazia parte da proposta original do Como ao envelhecido meia. O ex-técnico do Arsenal, Arsene Wenger, nunca teve dúvidas de que um jogador tão inteligente e versátil acabaria por se tornar técnico, mas a promoção de Fabregas para o time principal do Como aconteceu mais rápido do que qualquer um esperava.

    Após se aposentar no verão de 2023, ele imediatamente começou a trabalhar com as equipes sub-19 e B do Como, mas ainda não havia obtido todas as suas qualificações da UEFA quando o clube demitiu Moreno Longo menos de três meses após o início da nova temporada. Consequentemente, o Como teve que nomear Osian Roberts como técnico interino até o final da campanha 2023-24 e nomear Fabregas como assistente do galês.

    No entanto, era evidente que o espanhol estava no comando e tinha mais influência e controle sobre o clube do que a grande maioria de seus colegas treinadores na Itália. Pense em Pep Guardiola no Manchester City, mas em uma escala muito menor.

    “No Como, basicamente começamos do zero”, explicou ele. “Não tínhamos nem mesmo um campo de treinamento. A estrutura do clube era muito precária. Então, dediquei um tempo para pensar no que poderíamos fazer não apenas pela equipe principal, mas também pelas academias.”

  • Como v Cosenza Calcio - Serie BGetty Images Sport

    “O maior número possível de soluções”

    Fabregas também dedicou uma quantidade impressionante de tempo e esforço ao desenvolvimento de sua filosofia futebolística.

    “Analisamos todas as estruturas táticas que existem no futebol e perguntamos: qual achamos que é a melhor maneira de atacar essa estrutura? Basicamente, tínhamos um banco de dados com informações baseadas no que eu sempre considerei a melhor maneira de atacar a formação contra a qual estou jogando”, explicou Fabregas. “Não quero ser o técnico que sempre tem a mesma maneira de jogar, a mesma maneira de atacar e defender. Sim, você tem princípios e estruturas. Mas quero ser o mais dominante possível e, hoje em dia, para ser dominante, você precisa ter o máximo de soluções possível.

    Porque não é a mesma coisa atacar uma equipe que vai defender profundamente em um 4-5-1 e atacar uma equipe que marca homem a homem e segue você pelo campo, como o Atalanta.”

    Essa abordagem meticulosa e aprofundada certamente valeu a pena. No final da primeira temporada de Fabregas no comando, o Como foi promovido à Série A após terminar em segundo lugar na Série B, com a promessa de uma viagem com todas as despesas pagas para Ibiza, o que se revelou uma jogada de mestre na gestão de pessoas.

    Então, após um início difícil em sua primeira campanha na primeira divisão em 21 anos, o Como terminou em 10º lugar, o que levou o Inter a fazer uma proposta por Fabregas, que foi imediatamente rejeitada por seus empregadores. “Nossa jornada é longa, vai durar várias temporadas e gira em torno de Cesc Fabregas, que não vai deixar o clube”, declarou o presidente Mirwan Muwarso.

    Embora houvesse relatos de que Fabregas estava aberto a suceder Simone Inzaghi no San Siro, ele nunca teve qualquer intenção de forçar sua saída de um clube no qual continua profundamente e literalmente investido. Além disso, permanecer em Sinigaglia não prejudicou de forma alguma seu desenvolvimento ou suas perspectivas de carreira, já que agora ele tem o Como à beira de se classificar para uma competição continental pela primeira vez na história do clube.

    Antes do confronto de quarta-feira com o AC Milan, o Lariani ocupa a sétima posição na Série A, apenas um ponto atrás do Atalanta na vaga da Conference League, além de já ter se classificado para as semifinais da Coppa Italia, onde enfrentará o Inter em uma disputa de duas partidas.

  • Como 1907 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Testando-se contra Allegri

    A visita do Milan de Massimiliano Allegri também representa outro teste intrigante, não só para a perspicácia tática de Fabregas, mas também para sua maturidade como técnico. Quando as duas equipes se enfrentaram em Sinigaglia há pouco mais de um mês, o Como dominou a posse de bola e o território, apresentando números muito superiores em quase todos os aspectos do jogo, exceto onde mais importa: o placar.

    Consequentemente, ao enfrentar as câmeras após a derrota frustrante de 3 a 1 de sua equipe, Fabregas acabou soando um pouco amargo.

    “Aqueles que se concentram nos resultados vão gostar deste jogo”, disse ele, aparentemente mirando a mentalidade de “vencer é a única coisa que importa” que prevalece na Itália. “Mas aqueles que gostam de assistir futebol vão achar que o Como vence oito em cada dez vezes. Fizemos 700 passes, eles fizeram 200 — incrível.”

    O famoso pragmático — e bem-sucedido — Allegri não ficou muito impressionado com a insinuação de Fabregas de que o Milan teve sorte ao vencer.

    “A sorte faz parte da vida, mas é desrespeitoso reduzir nossos resultados ao acaso”, disse o técnico do Rossoneri aos repórteres. “Sabemos que temos que trabalhar duro, mas esta equipe tem a humildade de entender seus limites e trabalhar dentro deles. Fabregas é um jovem técnico que já conquistou muito e ainda conquistará muito, mas, nas partidas, os “se” e os “mas” pouco importam.”

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    Aprendendo com seus erros

    Para ser justo com Fabregas, ele não havia se mostrado nem um pouco arrogante antes do jogo, quando disse que, em comparação com um técnico do nível da Liga dos Campeões como Allegri, ele era do nível da Série D, além de ter reconhecido humildemente que precisa “controlar melhor suas emoções” logo após as partidas.

    No entanto, ele não é de forma alguma um dos treinadores mais explosivos da Itália — Allegri é mais conhecido por suas crises do que Fabregas — e, com base em sua reação bastante moderada à surpreendente derrota em casa para a Fiorentina no último fim de semana, ele já está aprendendo a lidar com a decepção.

    Além disso, enquanto Fabregas repreendeu o experiente atacante — e ex-companheiro de equipe — Álvaro Morata por ter sido expulso de forma estúpida contra a Fiorentina no sábado, ele assumiu total responsabilidade pelo Como ter desperdiçado três pontos que o colocariam de volta na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros.

    “Estou chateado por não ter conseguido ajudar os rapazes a entender a importância do jogo”, disse ele à DAZN. “ Conversei com eles sobre minha experiência como jogador de futebol durante a semana, talvez demais, mas não foi o suficiente. Cometemos um erro em nossa atitude, temos que mostrar mais vontade e ser melhores no ataque se quisermos jogar nosso jogo.”

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    “Fazendo as coisas da maneira certa”

    O jogo do Como se concentra na construção a partir da defesa e na posse de bola, numa formação aparentemente 4-2-3-1. É o tipo de abordagem ousada que os jogadores tecnicamente dotados adoram, razão pela qual jogadores como Nico Paz e Jacobo Ramon floresceram sob o comando de Fàbregas — e ainda podem ser recontratados pelo Real Madrid num futuro não muito distante.

    “Ter uma lenda como treinador é incrível”, disse Paz ao canal de mídia do clube. “Ele é uma pessoa que te deixa à vontade e que te ensina muito, tanto sobre a vida quanto sobre futebol.”

    Às vezes, porém, Fabregas enfrenta acusações da imprensa italiana de estar muito apegado a uma abordagem tática claramente influenciada pela seleção espanhola, obcecada pela posse de bola, com a qual ele teve tanto sucesso. Por exemplo, após a goleada de 4 a 0 sofrida contra o Inter em San Siro, em dezembro, ele foi questionado se havia considerado adotar uma estratégia menos ofensiva e respondeu: “Eu pensei nisso, mas minha cabeça disse não. Estou satisfeito com isso, para ser honesto. Pode me fazer parecer estúpido ou um perdedor.

    Mas sinto que minha equipe cresceu hoje, o que não acontece quando você vence e as pessoas te chamam de gênio. Depois de uma derrota pesada, você aprende mais, aprecia tudo um pouco melhor. Mas o Como está fazendo as coisas da maneira certa. Você pode abordar um jogo defendendo com uma formação 6-3-1 ou 5-4-1, mas prefiro perder por 4 a 0 do que fazer isso.”

    No entanto, Fabregas certamente não é tão teimoso quanto parecia naquela ocasião específica. Na mesma entrevista, ele revelou que voltaria ao San Siro por conta própria para assistir ao jogo do Inter contra o Liverpool no final daquele mês, a fim de descobrir o que poderia ter feito melhor contra o Nerazzurri, ao mesmo tempo em que se esforçou para salientar que foi exposto a todos os tipos de abordagens táticas diferentes durante sua carreira de jogador.

    “Ganhei com Antonio Conte, ganhei com [José] Mourinho, ganhei com Wenger, ganhei com Guardiola ”, disse ele ao The Coaches' Voice. “ Ganhei com todos os estilos diferentes de jogo, então você nunca vai me ouvir dizer que um funciona e outro não.

    Além disso, no dia em que cheguei, o clube e os proprietários conversaram comigo sobre o Lago Como, o estilo de vida e as pessoas que querem ver um estilo de jogo ofensivo. Foi isso que me pediram. Eles não disseram: 'Ganhe, ganhe, ganhe'. Eles disseram: 'Ganhe, mas crie uma identidade, crie um tipo específico de jogador que queira vir jogar em Como'.”

    Ele, sem dúvida, alcançou esse objetivo específico. Como não é mais apenas um destino atraente para celebridades. Agora, é também o lar de um dos projetos mais respeitados do futebol mundial — e de uma figura fascinante que pode se mostrar tão bom treinador quanto foi jogador.

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Como crest
Como
COM
0