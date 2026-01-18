Por que "Capetinha"? Entenda o apelido de Edilson, ex-jogador e atual participante do Big Brother Brasil 2026

Edílson Capetinha já faz parte da rotina do Big Brother Brasil 2026. Confinado na casa mais vigiada do país, o ex-jogador de futebol, hoje com 55 anos, integra o time Camarote da temporada e rapidamente passou a chamar atenção do público por sua postura educada, marcada pela experiência de quem viveu grandes momentos sob os holofotes do esporte nacional.

Figura conhecida do futebol brasileiro desde os anos 1990, Edílson agora encara um desafio bem diferente dos gramados. No reality, o ex-atacante leva consigo a personalidade forte que o consagrou como personagem midiático, além de um histórico que o coloca entre os jogadores mais carismáticos de sua geração.