+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Edilson Corinthians Mundial de Clubes 2000Getty Images
Pedro Augusto Dias

Por que "Capetinha"? Entenda o apelido de Edilson, ex-jogador e atual participante do Big Brother Brasil 2026

Ex-jogador e campeão mundial, Edílson Capetinha troca os gramados pelo confinamento e leva ao BBB 26 a irreverência que marcou sua carreira no futebol brasileiro

Edílson Capetinha já faz parte da rotina do Big Brother Brasil 2026. Confinado na casa mais vigiada do país, o ex-jogador de futebol, hoje com 55 anos, integra o time Camarote da temporada e rapidamente passou a chamar atenção do público por sua postura educada, marcada pela experiência de quem viveu grandes momentos sob os holofotes do esporte nacional.

Figura conhecida do futebol brasileiro desde os anos 1990, Edílson agora encara um desafio bem diferente dos gramados. No reality, o ex-atacante leva consigo a personalidade forte que o consagrou como personagem midiático, além de um histórico que o coloca entre os jogadores mais carismáticos de sua geração.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Edilson Corinthians PalmeirasGetty Images

    A origem do “Capetinha”

    O apelido que acompanha Edílson até hoje nasceu ainda nos tempos de jogador. O sobrenome surgiu a partir do apresentador Roberto Avallone, da TV Gazeta, conhecido por criar apelidos que rapidamente se popularizavam no futebol paulista e brasileiro.

    O nome fazia referência direta ao estilo de jogo do atacante: rápido, provocador e sempre disposto a desafiar os adversários. Embora Edílson afirme que fora de campo sempre foi tranquilo, dentro das quatro linhas ele assumia um comportamento irreverente, que irritava defensores e rendia episódios emblemáticos de sua carreira.

    • Publicidade
  • 'Futebol Solidário' Match In Support Of The Rio Grande do Sul Rains VictimsGetty Images Sport

    Uma carreira marcada por títulos e protagonismo

    Natural de Salvador, na Bahia, Edílson construiu uma trajetória de destaque por clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, Guarani, Bahia e Vitória. Entre os principais títulos estão o Campeonato Brasileiro de 1993, pelo Palmeiras, e as conquistas nacionais de 1998 e 1999, pelo Corinthians, além de diversos estaduais por equipes diferentes.

    No cenário internacional, o ex-atacante teve passagens pelo Benfica, em Portugal, e pelo Kashiwa Reysol, no Japão. Pela seleção brasileira, disputou 25 partidas e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2002, participando de quatro jogos do Mundial. Após encerrar definitivamente a carreira em 2016, Edílson seguiu atuando como comentarista e apresentador de podcast, antes de entrar para o elenco do BBB 26.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0