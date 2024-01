Por que Anthony Martial é um símbolo da era de fracassos do Manchester United?

O atacante francês teve poucos momentos para recordar em passagem inexplicavelmente longa em Old Trafford, que agora está chegando a uma conclusão

Quando o Manchester United contratou Anthony Martial em 2015, eles acreditavam que iriam contratar o próximo Thierry Henry. Martial foi contratado por Louis van Gaal e jogou sob cinco treinadores do United em nove temporadas, mas nenhum deles pode dizer que tem lembranças verdadeiramente felizes dele. O atacante certamente tinha talento para ter sucesso e provou seu valor em diversas ocasiões, marcando 90 gols e dando 55 assistências em 317 partidas.

Entretanto, sua passagem por Old Trafford foi caracterizada por flashes, em vez de períodos consistentes. Ele não consegue jogar 90 minutos há três anos e suas últimas exibições fizeram dele uma figura de escárnio tanto para fãs quanto para especialistas.

Ele chegou como a próxima grande esperança do clube, mas se tornou um símbolo do declínio do clube desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, um jogador em quem raramente se pode confiar para se manter em forma, muito menos para marcar 20 gols por temporada.

À medida que a longa e frustrante carreira de Martial no United se encaminha para uma saída quase certa no final da temporada, a GOAL analisa o seu período agitado, mas extremamente decepcionante, em Old Trafford...