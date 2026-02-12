Por que a próxima mudança de Cristiano Ronaldo “não será para o Manchester United” em meio à tensão da Liga Profissional Saudita no Al-Nassr

Uma cláusula de rescisão em seu lucrativo contrato em Riade pode ser acionada por € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 59 milhões), enquanto alguns sugeriram que ele poderia ser liberado gratuitamente se fosse feita uma pressão para que ele saísse.

Muitos clubes em todo o mundo ainda gostariam de ter Ronaldo em seus elencos. Essa lista não inclui o gigante da Premier League, o United, de acordo com o ex-olheiro-chefe dos Red Devils, Mick Brown.

Com CR7 tendo saído em meio a controvérsias em 2022, Brown disse ao Football Insider ao discutir as chances de um retorno surpreendente ao “Teatro dos Sonhos”: “De jeito nenhum. Isso não vai acontecer, há uma série de razões pelas quais isso não vai acontecer, eles nem mesmo vão considerar isso e, para ser honesto, acho que Ronaldo também não.

“Quando ele saiu antes, acho que isso prejudicou um pouco o relacionamento por causa de tudo o que aconteceu com o técnico e de como ele foi crítico em relação ao clube, com ou sem razão.

Não vejo nenhuma possibilidade de Ronaldo voltar ao Manchester United, mesmo que ele saia da Arábia Saudita. Haverá outros clubes interessados nele por causa de quem ele é e tudo mais, então tenho certeza de que ele conseguirá uma transferência se for isso que ele quiser, mas não será para o Manchester United.”