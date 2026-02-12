Getty
Por que a próxima mudança de Cristiano Ronaldo “não será para o Manchester United” em meio à tensão da Liga Profissional Saudita no Al-Nassr
Ronaldo em greve: CR7 gera rumores sobre transferência
Ronaldo está vinculado a um contrato no Oriente Médio — o mais lucrativo do futebol mundial — até o verão de 2027. Diz-se que ele ganha cerca de £ 500.000 por dia, mas ainda assim encontrou motivos para reclamar.
O eterno atacante está frustrado com a forma como os fundos de transferência são distribuídos pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), pois acredita que outros estão sendo favorecidos nesse aspecto - enquanto ele busca conquistar mais um título de liga, depois de já ter conquistado títulos nacionais na Inglaterra, Espanha e Itália.
Ele decidiu entrar em greve, ficando de fora de três partidas do Al-Nassr. Ele voltou a treinar e deve ser convocado para o próximo jogo. No entanto, questiona-se o que acontecerá no verão, já que Ronaldo se prepara para disputar a sexta Copa do Mundo de sua carreira recordista.
- Getty
Será que Ronaldo poderá regressar ao Manchester United para uma terceira passagem?
Uma cláusula de rescisão em seu lucrativo contrato em Riade pode ser acionada por € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 59 milhões), enquanto alguns sugeriram que ele poderia ser liberado gratuitamente se fosse feita uma pressão para que ele saísse.
Muitos clubes em todo o mundo ainda gostariam de ter Ronaldo em seus elencos. Essa lista não inclui o gigante da Premier League, o United, de acordo com o ex-olheiro-chefe dos Red Devils, Mick Brown.
Com CR7 tendo saído em meio a controvérsias em 2022, Brown disse ao Football Insider ao discutir as chances de um retorno surpreendente ao “Teatro dos Sonhos”: “De jeito nenhum. Isso não vai acontecer, há uma série de razões pelas quais isso não vai acontecer, eles nem mesmo vão considerar isso e, para ser honesto, acho que Ronaldo também não.
“Quando ele saiu antes, acho que isso prejudicou um pouco o relacionamento por causa de tudo o que aconteceu com o técnico e de como ele foi crítico em relação ao clube, com ou sem razão.
Não vejo nenhuma possibilidade de Ronaldo voltar ao Manchester United, mesmo que ele saia da Arábia Saudita. Haverá outros clubes interessados nele por causa de quem ele é e tudo mais, então tenho certeza de que ele conseguirá uma transferência se for isso que ele quiser, mas não será para o Manchester United.”
Dúvidas sobre o retorno de CR7 a Old Trafford
A Sky Sports abordou os rumores sobre a ida de Ronaldo para o United, informando que “essa opção parece estar definitivamente encerrada”. Eles afirmam ainda que os Red Devils “não têm interesse em trazer Ronaldo de volta para uma terceira passagem”.
Muitos torcedores estariam dispostos a perdoar e esquecer quando se trata de Ronaldo, com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro tendo seu contrato em Manchester rescindido após conceder uma entrevista explosiva a Piers Morgan.
O ex-companheiro de equipe Wes Brown, no entanto, não está convencido de que haja qualquer possibilidade de retorno a Manchester para o grande jogador de todos os tempos. Quando questionado sobre uma mudança notável, ele disse: “Ele não está feliz, mas será que Cristiano Ronaldo voltaria ao Manchester United pela terceira vez? Eu diria que não. Não consigo imaginar como isso poderia acontecer. Uma mudança para a MLS? Talvez. Talvez ele volte para Portugal e jogue lá. Tenho certeza de que ele ainda terá muitas opções.
O principal é que ele ainda quer jogar na Copa do Mundo e teríamos que continuar jogando e garantir que ele se mantenha em forma para isso. É um choque para todos ver Ronaldo em greve, mas sinceramente acho que isso vai se resolver. Teremos que esperar para ver o que vai acontecer a partir de agora.”
- Getty/GOAL
Transferência para a MLS: Ronaldo cogita se juntar a Messi em Miami
Embora uma reunião com o United pareça ter sido descartada, os rumores sobre a ida de Ronaldo para os Estados Unidos deixaram os fãs de todo o mundo entusiasmados. Tem sido sugerido que Sir David Beckham, outro lendário número 7 dos Red Devils, poderia discutir um acordo para que Ronaldo se juntasse ao seu eterno rival Lionel Messi no Inter Miami, vencedor da MLS Cup.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade