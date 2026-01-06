Por que Kylian Mbappé é desfalque do Real Madrid na Supercopa da Espanha?
Lesão de Mbappé deixa lacuna no Real Madrid
A busca do Real Madrid pelo primeiro troféu de 2026 encontrou um obstáculo significativo antes mesmo de a equipe embarcar para a Arábia Saudita. O clube divulgou oficialmente a lista do elenco que viajará para o confronto da Supercopa da Espanha, confirmando que Kylian Mbappé foi totalmente excluído devido a um problema persistente no joelho.
Embora a ausência do francês seja um golpe duro para os Merengues, o anúncio do elenco trouxe uma novidade positiva. O lateral inglês Trent Alexander-Arnold recebeu liberação médica para voltar a jogar, após se recuperar de uma lesão na coxa que o deixou de fora nas últimas semanas.
A política do Real Madrid de "risco zero" para Mbappé
Relatos da Espanha indicam que a decisão de deixar Mbappé em Madri não foi tomada facilmente, mas foi, em última análise, a escolha mais prudente. De acordo com o jornal AS, o atacante está sofrendo de uma torção no joelho esquerdo, uma lesão que tornou impossível sua participação na semifinal de quarta-feira contra o Atlético de Madrid.
Embora houvesse uma leve esperança de que ele pudesse estar apto para uma potencial final no domingo, a equipe médica descartou completamente essa possibilidade. O clube optou por um plano de tratamento conservador, priorizando a aptidão a longo prazo do jogador em vez de um risco a curto prazo. O plano da diretoria é claro: Mbappé só deve retornar quando estiver 100% pronto, em vez de ser forçado a jogar sentindo dores, como aconteceu nas últimas semanas.
Acredita-se que a lesão tenha se originado no confronto contra o Celta de Vigo, no dia 7 de dezembro. Embora Mbappé tenha ficado de fora do jogo seguinte contra o Manchester City, ele retornou para jogar 270 minutos nas partidas contra Alavés, Talavera e Sevilla. O clube agora entende que ele não estava totalmente apto para aqueles jogos, e o estresse cumulativo na articulação necessitou de um período de completo descanso.
Trent Alexander-Arnold de volta ao time
Embora as manchetes sejam dominadas pela ausência de Mbappé, o retorno de Alexander-Arnold oferece mais profundidade para o técnico Xabi Alonso. O inglês tem lutado com lesões nesta temporada, registrando apenas oito aparições na La Liga, com a mais recente ocorrendo no início de dezembro.
A probabilidade de o lateral voltar imediatamente ao time titular para o clássico contra o Atlético, segundo relatos, é alta. As habilidades defensivas de Trent serão ainda mais necessárias agora que a equipe está sem sua principal ameaça de gol.
Substituto de Mbappé, "Golzalo" Garcia é o herói da noite contra o Betis
Com Mbappé fora, o peso de marcar gols recai sobre os ombros de Vinícius Junior e Rodrygo, mas há outro nome gerando empolgação na capital espanhola. O jovem Gonzalo Garcia —apelidado de "Golzalo" pela imprensa espanhola— foi incluído na equipe e pode estar prestes a desempenhar um papel de destaque com o centroavante titular do Real fora.
O graduado da base, que ostenta um impressionante recorde de 159 gols em nível juvenil, provou que está pronto para o grande palco ao marcar um hat-trick contra o Real Betis recentemente. Com o Real Madrid precisando substituir seu principal goleador, Xabi Alonso pode recorrer ao "menino com o toque de Midas" para liderar a linha de frente na semifinal da Supercopa da Espanha.
A decisão de descansar Mbappé também é motivada por um calendário intimidador de compromissos. Após o retorno da Arábia Saudita, o Real Madrid enfrenta um calendário apertado, que pode vê-los jogar sete partidas em 20 dias.
A programação inclui uma partida das oitavas de final da Copa do Rei no dia 13 de janeiro, seguida por confrontos da La Liga contra Levante e Villarreal, e importantes jogos da Liga dos Campeões contra Mônaco e Benfica. Com a temporada entrando em uma fase crítica, o Real Madrid sabe que precisa de Mbappé totalmente em forma para as batalhas que virão, mesmo que isso signifique sacrificá-lo para os jogos da Supercopa.