Por que Kylian Mbappé é desfalque do Real Madrid na Supercopa da Espanha?

Relatos da Espanha indicam que a decisão de deixar Mbappé em Madri não foi tomada facilmente, mas foi, em última análise, a escolha mais prudente. De acordo com o jornal AS, o atacante está sofrendo de uma torção no joelho esquerdo, uma lesão que tornou impossível sua participação na semifinal de quarta-feira contra o Atlético de Madrid.

Embora houvesse uma leve esperança de que ele pudesse estar apto para uma potencial final no domingo, a equipe médica descartou completamente essa possibilidade. O clube optou por um plano de tratamento conservador, priorizando a aptidão a longo prazo do jogador em vez de um risco a curto prazo. O plano da diretoria é claro: Mbappé só deve retornar quando estiver 100% pronto, em vez de ser forçado a jogar sentindo dores, como aconteceu nas últimas semanas.

Acredita-se que a lesão tenha se originado no confronto contra o Celta de Vigo, no dia 7 de dezembro. Embora Mbappé tenha ficado de fora do jogo seguinte contra o Manchester City, ele retornou para jogar 270 minutos nas partidas contra Alavés, Talavera e Sevilla. O clube agora entende que ele não estava totalmente apto para aqueles jogos, e o estresse cumulativo na articulação necessitou de um período de completo descanso.