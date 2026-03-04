Por dentro da mente de Harry Kane: o atacante do Bayern de Munique revela como planeja atingir sua meta de gols para bater o recorde de Robert Lewandowski

Em entrevista a Heiko Niedderer, do Bild, Kane detalhou como define suas expectativas internas para as próximas semanas. “Eu não olho para os recordes em si e digo a mim mesmo: ‘Quero quebrar esse recorde agora’”, explicou. “O que faço é dividir os jogos em etapas. Por exemplo, de agora até a pausa internacional, temos cinco jogos. Eu me pergunto: ‘Será que consigo marcar cinco gols?’

O atacante observou que ajusta essas metas com base no contexto das partidas, como a força defensiva dos adversários da Liga dos Campeões ou a vantagem de jogar na Allianz Arena. Para o período atual, que vai até o final de março, Kane estabeleceu uma meta clara: “Mais cinco gols! Com cinco jogos, espero conseguir marcar um gol por partida. Mas é claro que sempre pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Cinco seria uma boa meta e, o mais importante: cinco vitórias!”