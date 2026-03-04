Getty Images Sport
Por dentro da mente de Harry Kane: o atacante do Bayern de Munique revela como planeja atingir sua meta de gols para bater o recorde de Robert Lewandowski
A psicologia da compartimentação
Desde que chegou à Baviera em 2023, Kane transformou o ataque do Bayern e atualmente está prestes a fazer história. Tendo marcado recentemente seu quarto gol consecutivo na liga durante a vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, o jogador de 32 anos alcançou 30 gols na liga em apenas 24 partidas. Essa notável média de gols inevitavelmente gerou comparações com a histórica campanha de Lewandowski em 2020-21, quando o atacante polonês estabeleceu um novo recorde com 41 gols. Enquanto torcedores e especialistas se concentram nos cálculos finais necessários para superar esse marco, Kane revelou uma abordagem muito mais focada. Em vez de ver a temporada como uma maratona rumo aos 42 gols, ele a trata como uma série de sprints, dividindo o calendário em janelas específicas. Essa metodologia permite que ele mantenha um alto nível de desempenho, estabelecendo metas imediatas e realistas com base na dificuldade e na localização dos próximos jogos.
Definindo o padrão para março
Em entrevista a Heiko Niedderer, do Bild, Kane detalhou como define suas expectativas internas para as próximas semanas. “Eu não olho para os recordes em si e digo a mim mesmo: ‘Quero quebrar esse recorde agora’”, explicou. “O que faço é dividir os jogos em etapas. Por exemplo, de agora até a pausa internacional, temos cinco jogos. Eu me pergunto: ‘Será que consigo marcar cinco gols?’
O atacante observou que ajusta essas metas com base no contexto das partidas, como a força defensiva dos adversários da Liga dos Campeões ou a vantagem de jogar na Allianz Arena. Para o período atual, que vai até o final de março, Kane estabeleceu uma meta clara: “Mais cinco gols! Com cinco jogos, espero conseguir marcar um gol por partida. Mas é claro que sempre pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Cinco seria uma boa meta e, o mais importante: cinco vitórias!”
Respeitando o padrão de referência de Lewandowski
Apesar de sua excelente média de gols, Kane permanece realista em relação à dificuldade de superar os 41 gols de Lewandowski. Ele reconhece que o recorde do polonês foi excepcionalmente impressionante devido à sua enorme eficiência; Lewandowski perdeu várias partidas devido a lesões durante aquela temporada recorde, participando de apenas 29 jogos, mas compensou com um grande número de hat-tricks. “Será difícil superá-lo”, admitiu Kane, classificando as chances atuais de sucesso como “bastante equilibradas”. Embora tenha igualado ou superado muitos dos recordes estabelecidos por grandes nomes anteriores da Bundesliga, o capitão da Inglaterra prefere deixar que outros especulem sobre o resultado final.
Uma sequência decisiva de cinco jogos
O Bayern entra em um mês decisivo que testará a meta de cinco gols de Kane e sua busca por títulos em várias frentes. Atualmente com 11 pontos de vantagem na liderança da Bundesliga, a equipe de Vincent Kompany enfrenta o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira, antes de uma viagem importante a Bergamo para enfrentar o Atalanta na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A agenda continua implacável, com a partida de volta contra a equipe italiana seguida por um confronto em casa com o Union Berlin pouco antes da pausa internacional.
A forma recente de Kane sugere que ele está no auge no momento perfeito. No entanto, as próximas semanas representam um obstáculo significativo; o estilo defensivo agressivo do Atalanta e a pressão do futebol europeu eliminatório exigirão o melhor de sua finalização clínica. Se ele atingir a meta que se impôs, entrará em abril precisando de apenas alguns gols para garantir seu lugar nos livros de recordes.
