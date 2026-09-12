A controvérsia gira em torno de um pedido de autorização retrospectiva para um novo pavilhão no local, que só foi apresentado no mês passado, depois de as obras já terem começado. Morris afirmou: "Eu realmente gostaria que as pessoas colocassem a casa em ordem e não apresentassem pedidos retrospectivos só porque isso lhes convém, o que, no fim das contas, foi ao que tudo se resumiu. Vocês quiseram fazer isso no verão e sabem o fato de que tiveram bons resultados, e sabem que o clube de futebol está indo muito bem, todos nós aplaudimos isso, mas isso não é desculpa para não seguir o procedimento corretamente."

A presidente do comitê observou ainda que o clube seria tratado como qualquer outro requerente, apesar de sua fama internacional. Morris acrescentou: "Não é diferente de qualquer outro pedido retrospectivo. Então, caberá aos membros considerar se vão apoiá-lo ou não, e isso ficará claro no debate."