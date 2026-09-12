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'Ponham a casa em ordem' - Wrexham é forçado a pedir desculpas após polêmica sobre campo de treinamento
Conselho critica o Wrexham pelo procedimento
O Wrexham recebeu um duro aviso de um vereador local para "colocar a casa em ordem" depois que o clube avançou com as obras em seu novo centro de treinamento sem obter a necessária aprovação das autoridades de planejamento.
O vereador Mike Morris, que atua como presidente do comitê de planejamento do conselho comunitário de Gresford, não poupou palavras em sua avaliação da situação durante uma reunião recente. Morris enfatizou que os sucessos recentes do clube em campo não devem levar a um desrespeito aos protocolos administrativos.
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Aplicação retroativa gera debate
A controvérsia gira em torno de um pedido de autorização retrospectiva para um novo pavilhão no local, que só foi apresentado no mês passado, depois de as obras já terem começado. Morris afirmou: "Eu realmente gostaria que as pessoas colocassem a casa em ordem e não apresentassem pedidos retrospectivos só porque isso lhes convém, o que, no fim das contas, foi ao que tudo se resumiu. Vocês quiseram fazer isso no verão e sabem o fato de que tiveram bons resultados, e sabem que o clube de futebol está indo muito bem, todos nós aplaudimos isso, mas isso não é desculpa para não seguir o procedimento corretamente."
A presidente do comitê observou ainda que o clube seria tratado como qualquer outro requerente, apesar de sua fama internacional. Morris acrescentou: "Não é diferente de qualquer outro pedido retrospectivo. Então, caberá aos membros considerar se vão apoiá-lo ou não, e isso ficará claro no debate."
Clube emite pedido formal de desculpas
Em resposta às críticas, o diretor de estratégia do Wrexham, Aidan Miller, apresentou um pedido de desculpas formal e sincero ao comitê e aos moradores locais. Miller explicou que o clube tentou equilibrar as necessidades do cronograma da obra com as da comunidade ao redor, embora tenha admitido que a sequência legal dos acontecimentos não foi a ideal.
A declaração de Aidan Miller dizia: "O clube buscou realizar as obras durante o período de entressafra de verão, quando a atividade no local é significativamente reduzida, permitindo que a atividade de construção e os impactos associados sejam geridos de forma eficaz e dentro da área do terreno. O clube reconhece que a permissão de planejamento normalmente seria obtida antes do início do desenvolvimento, e pedimos sinceras desculpas ao comitê e aos moradores locais. Apesar disso, ao longo do desenvolvimento do projeto, o clube buscou agir de forma responsável ao selecionar um local esportivo já estabelecido, fazer uso da infraestrutura existente e elaborar uma proposta para minimizar os impactos sobre os ocupantes vizinhos e a comunidade em geral."
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A pressão aumenta dentro e fora de campo
Além dos obstáculos administrativos, o Wrexham também enfrenta um período difícil em campo. O clube participou do processo de planejamento ao abordar preocupações relacionadas a estacionamento, rodovias e impactos ambientais, com Miller observando: "O clube participou plena e minuciosamente do processo de planejamento, incluindo a realização de consulta prévia ao pedido, o diálogo com os órgãos consultivos estatutários e a resposta às questões levantadas em relação a estacionamento, rodovias e mitigação de fosfato."
O time de Phil Parkinson sofreu recentemente uma dura derrota por 6 a 0 para o West Ham United no London Stadium, resultado que o deixou na 16ª colocação da tabela. Com apenas uma vitória nos primeiros sete jogos da campanha, a pressão aumenta sobre o elenco para refletir em campo a ambição demonstrada pelos proprietários em seus projetos de infraestrutura.
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