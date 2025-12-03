A polêmica mudança no VAR que a Fifa quer implementar na Copa do Mundo de 2026
VAR para verificar escanteios
Segundo a BBC Sport, a Fifa deve insistir para que o VAR passe a revisar lances de escanteio na Copa do Mundo de 2026, mesmo com a resistência das ligas nacionais para aplicar isso em suas competições.
Em outubro, o International Football Association Board (IFAB) — órgão que define as regras do jogo — concordou que o VAR poderia revisar cartões amarelos dados de forma errada. Já a ideia de incluir escanteios nas checagens foi rejeitada inicialmente.
Com essa negativa, o IFAB agora precisa realizar testes mais amplos ao redor do mundo antes de liberar o uso da novidade no Mundial da América do Norte.
- Getty Images Sport
Collina aberto a novos testes
Pierluigi Collina, ex-árbitro e atual chefe de arbitragem da Fifa, apoia a mudança como parte de uma revisão maior do protocolo do VAR. Para reforçar seu argumento, ele lembrou um lance da final da Euro 2016, quando Portugal recebeu uma falta equivocada por um toque de mão na linha da área — jogada que quase terminou em gol.
O tema deve voltar à pauta na próxima reunião do IFAB, marcada para janeiro.
Dirigentes da liga contra a expansão do VAR
Ligas do mundo todo têm mostrado preocupação com a possibilidade de o VAR ser utilizado em excesso, o que aumentaria ainda mais o tempo parado das partidas.
Mark Bullingham, diretor-executivo da Football Association e membro do IFAB, já havia afirmado:
“Não vemos necessidade de ampliar o uso do VAR. Hoje ele está num bom nível. Se alguém apresentar uma proposta, vamos discutir, mas não achamos que seja hora de expandir. Já há interrupções suficientes no jogo.”
- Getty Images Sport
É possível expandir o VAR?
Pelas regras atuais, um árbitro não pode voltar atrás em uma decisão de reinício depois que a partida já está rolando. Ou seja: se o escanteio foi cobrado, o jogo continua.
Por isso, caso a mudança seja aprovada para a Copa de 2026, cada escanteio terá de ser checado antes da cobrança, mesmo que, na maioria das vezes, não haja qualquer dúvida sobre a marcação.
Agora, os torcedores aguardam para saber se a Fifa terá autorização para avançar com a ideia. Antes disso, ainda será preciso testar bastante o novo sistema para garantir que tudo funcione sem falhas.