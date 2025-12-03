A polêmica mudança no VAR que a Fifa quer implementar na Copa do Mundo de 2026

Segundo a BBC Sport, a Fifa deve insistir para que o VAR passe a revisar lances de escanteio na Copa do Mundo de 2026, mesmo com a resistência das ligas nacionais para aplicar isso em suas competições.

Em outubro, o International Football Association Board (IFAB) — órgão que define as regras do jogo — concordou que o VAR poderia revisar cartões amarelos dados de forma errada. Já a ideia de incluir escanteios nas checagens foi rejeitada inicialmente.

Com essa negativa, o IFAB agora precisa realizar testes mais amplos ao redor do mundo antes de liberar o uso da novidade no Mundial da América do Norte.