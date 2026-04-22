Gary Lineker agarrou-se desesperadamente aos bons velhos tempos. Mas nem mesmo o famoso gol de Eden Hazard, que transformou o Leicester City no campeão sensação de 2016 e que a lenda do clube, Lineker, mostrou na manhã de quarta-feira em seu Instagram Stories, conseguiu amenizar a dor: dez anos após a maior façanha da história do futebol inglês, a queda dos “Foxes” para a 3ª divisão é uma triste realidade.
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"Podre de cima a baixo": a amarga queda de um antigo campeão sensacional
Pior ainda: “O clube”, comentou o tabloide The Sun, “está podre de cima a baixo”. E assim, após o empate em 2 a 2 na terceira rodada da Championship contra o Hull City, os torcedores exigiram: “Demitam a diretoria”, demitam a liderança. O multimilionário tailandês Aiyawatt “Top” Srivaddhanaprabha, filho do criador de campeões que morreu em um acidente em 2018, é o rosto do colapso.
É verdade que, sob sua liderança, o clube ainda conquistou os títulos da FA Cup e da Supercopa da Inglaterra em 2021. É verdade que “Top” injetou centenas de milhões no clube. Mas seu império de lojas duty-free sofreu rachaduras durante a pandemia; os dias de desperdício ilimitado de dinheiro no Leicester estão contados; recentemente, títulos bancários tiveram que vir em socorro.
No verão passado, o City perdeu em Jamie Vardy, que se transferiu para a Itália, o último e maior herói do título – e, com isso, sua alma. O olho de diamante Steve Walsh, que havia descoberto jogadores como Vardy, N’Golo Kanté ou Riyad Mahrez, já se foi há muito tempo.
Em vez de apostar em jogadores com potencial e fome de sucesso, o Leicester pagou a estrelas consagradas os salários de longe mais altos da 2ª Divisão – e se deu mal. No último exercício financeiro, o prejuízo foi de 71,1 milhões de libras; nos últimos três anos, um total de 180 milhões. Por isso, em fevereiro, o Leicester teve seis pontos deduzidos.
40 milhões de euros aparentemente já foram dados em garantia
Robert Huth, ex-jogador da seleção alemã e herói do título conhecido como “Muro de Berlim”, saiu em defesa de Srivaddhanaprabha. “É muito fácil criticá-lo”, disse ele à BBC, mas “Top” assumiu “responsabilidades muito jovem” após a morte de seu pai. Tanto para ele quanto para o diretor esportivo Jon Rudkin, que também está sob pressão, vale o seguinte: “Eles amam o Leicester e querem apenas o melhor, mas precisam de ajuda.”
Quando a queda direta da Premier League para a League One foi selada, “Top” enfrentou os torcedores enfurecidos. Ele continuará no cargo, anunciou o chefe em frente ao estádio; em uma declaração, acrescentou que compartilhava “a dor” dos torcedores: “Não há desculpas.” Agora, é preciso tomar “as decisões necessárias”.
O oitavo técnico desde a demissão de Brendan Rodgers, há três anos, deve chegar, mas o futuro parece sombrio. É verdade que o Leicester receberá mais 40 milhões de libras em pagamentos de “paraca-quedas” devido ao rebaixamento da Premier League em 2025. Mas a maior parte do dinheiro, dizem, já está comprometida.
A tímida esperança de uma dedução de pontos que salve o time, em benefício do rival West Bromwich, dificilmente se concretizará. O que resta são as lembranças de Hazard, Vardy e o milagre azul-real de 2016.