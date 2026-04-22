"Podre de cima a baixo": a amarga queda de um antigo campeão sensacional

Pior ainda: “O clube”, comentou o tabloide The Sun, “está podre de cima a baixo”. E assim, após o empate em 2 a 2 na terceira rodada da Championship contra o Hull City, os torcedores exigiram: “Demitam a diretoria”, demitam a liderança. O multimilionário tailandês Aiyawatt “Top” Srivaddhanaprabha, filho do criador de campeões que morreu em um acidente em 2018, é o rosto do colapso.

É verdade que, sob sua liderança, o clube ainda conquistou os títulos da FA Cup e da Supercopa da Inglaterra em 2021. É verdade que “Top” injetou centenas de milhões no clube. Mas seu império de lojas duty-free sofreu rachaduras durante a pandemia; os dias de desperdício ilimitado de dinheiro no Leicester estão contados; recentemente, títulos bancários tiveram que vir em socorro.

No verão passado, o City perdeu em Jamie Vardy, que se transferiu para a Itália, o último e maior herói do título – e, com isso, sua alma. O olho de diamante Steve Walsh, que havia descoberto jogadores como Vardy, N’Golo Kanté ou Riyad Mahrez, já se foi há muito tempo.

Em vez de apostar em jogadores com potencial e fome de sucesso, o Leicester pagou a estrelas consagradas os salários de longe mais altos da 2ª Divisão – e se deu mal. No último exercício financeiro, o prejuízo foi de 71,1 milhões de libras; nos últimos três anos, um total de 180 milhões. Por isso, em fevereiro, o Leicester teve seis pontos deduzidos.