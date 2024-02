Pneu furado, banheiros impraticáveis e gols no fim: na estrada com a torcida do Manchester United

A GOAL acompanhou torcedores dos Red Devils em viagens pela Inglaterra para entender de perto o fanatismo pelo clube

Enquanto a maioria dos habitantes de Manchester estão saindo do trabalho e indo para suas casas, na esquina da Chorlton Street há dezenas de torcedores do United esperando um ônibus que os leve para Wolverhampton.

A paixão por um clube realmente move fronteiras. E não é diferente com esses fãs dos Red Devils, que vão assistir seu time jogar em outra cidade com o chamado de ‘Monkey Bus’. Desde 1991 ele transporta torcedores do Manchester United para partidas como visitante. Inclusive, também se responsabilizou por levar e trazer quem esteve na conquista da Champions League de 1999, em Barcelona, na Espanha.

John Fitzgibbon, por exemplo, é um torcedor que mora na Irlanda, diferentemente dos outros cidadãos de Manchester. Para ir até o Molineux Stadium no jogo contra os Wolves, ele acordou às seis da manhã, e partiu para voo saindo de Cork até o município do clube. No entanto, talvez esta fosse só mais uma viagem simples para o torcedor, que já tinha ido ao País de Gales na semana anterior para acompanhar seu time do coração vencer o Newport County por 4 a 2.

Mais artigos abaixo

Torcendo para o United desde criança com seu pai, sua primeira viagem foi para ver o clube jogar contra o Tottenham, no Wembley, em 2018. Apesar de ter perdido o jogo por 2 a 0, foi uma experiência inédita para Fitzgibbon, que ficou por seis horas no ônibus para isso. Hoje, por temporada, ele vai a mais ou menos dez jogos fora de casa, além de outros pelas competições europeias.

Quando perguntado quanto ele gasta com o United por temporada, ele estima que são desembolsados de £5 mil a £10 mil. “Eu continuo querendo fazer uma planilha, mas não quero realmente pensar em quanto isso me custa”, conta, e reafirma que o custo não o faria parar de fazer isso.