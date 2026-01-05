Os planos do Real Madrid para tirar Rodri do Manchester City
Mudança de estratégia em Madri
O interesse do Real Madrid em Rodri não é segredo no futebol europeu, mas, segundo o jornal Marca, o clube mudou de forma significativa o plano para conseguir sua contratação. Antes, a diretoria adotava uma postura cautelosa, esperando para ver como o jogador se recuperaria da grave lesão no joelho que o afastou por boa parte da temporada anterior. Agora, esse período de observação terminou.
A publicação aponta que o retorno de Rodri em alto nível na temporada 2025/26 convenceu Florentino Pérez a acelerar os planos. O “novo plano” abandona a simples observação da situação contratual e passa a uma abordagem ativa, com uma espécie de sedução para mexer com o jogador antes mesmo da abertura da janela de transferências. A ideia é colocá-lo como pilar central do projeto esportivo, não apenas como um volante de marcação, mas como o sucessor natural de Toni Kroos no controle do ritmo do jogo.
Se antes havia receio quanto aos efeitos de longo prazo da cirurgia no ligamento cruzado, essa desconfiança desapareceu após os dados físicos positivos apresentados desde o retorno. Agora, o clube está decidido a trazer de volta para casa o jogador nascido em Madri.
- Getty Images Sport
O impasse contratual
O otimismo do Real também é alimentado pela incerteza em torno do futuro de Rodri no Etihad Stadium. Seu contrato atual vai até 2027, o que significa que ele já entrou nos últimos 18 meses de vínculo.
Mesmo com o Manchester City oferecendo uma renovação milionária, que o colocaria entre os jogadores mais bem pagos da história da Premier League, o acordo ainda não foi assinado. O Marca destaca que o Real está atento a essa indecisão. A estratégia passa por convencer Rodri a adiar qualquer renovação até o próximo verão europeu, quando o poder de negociação do City diminuiria bastante.
Caso Rodri chegue ao último ano de contrato sem renovar, o City correria o risco de perder o espanhol, avaliado em cerca de R$ 730 milhões, de graça no ano seguinte, o que poderia forçar uma negociação em 2026. É exatamente esse ponto de pressão que o Real Madrid pretende explorar.
A volta para casa?
O fator emocional pesa. Rodri nasceu em Madri e se formou nas categorias de base do Atlético de Madrid antes de se transferir para a Inglaterra. Aos 29 anos, ele pode enxergar o próximo contrato como o último grande acordo no auge da carreira, e comandar o meio-campo do maior clube de sua cidade natal é uma proposta difícil de recusar.
Apesar do enorme sucesso sob o comando de Pep Guardiola, com praticamente todos os títulos possíveis conquistados, mudanças nos bastidores do City podem influenciar sua decisão. A estratégia do Real passa justamente por explorar essas incertezas, apresentando o Bernabéu como um destino estável, prestigiado e ideal para o capítulo final da carreira.
- Getty Images Sport
O pior pesadelo do City
Para o Manchester City, perder Rodri seria um golpe devastador. O espanhol é amplamente visto como o jogador mais importante do sistema de Guardiola, o pilar do time nos momentos difíceis. Os números de aproveitamento com e sem ele em campo são impressionantes, e não existe hoje um substituto direto para seu perfil, nem no elenco atual nem no mercado global.
Os Citizens devem lutar com todas as forças para manter seu principal jogador. No entanto, agora enfrentam uma batalha dupla: a possível vontade do atleta de voltar à Espanha e a pressão de uma diretoria do Real Madrid que decidiu que a fase de paciência acabou.
Se as informações vindas da Espanha se confirmarem, o verão europeu de 2026 pode protagonizar uma das maiores novelas de transferências dos últimos tempos. O Real Madrid já traçou o plano, definiu o alvo, e a pressão agora recai sobre o City para convencer seu general do meio-campo de que o futuro dele continua sendo na Inglaterra.