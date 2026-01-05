Os planos do Real Madrid para tirar Rodri do Manchester City

O interesse do Real Madrid em Rodri não é segredo no futebol europeu, mas, segundo o jornal Marca, o clube mudou de forma significativa o plano para conseguir sua contratação. Antes, a diretoria adotava uma postura cautelosa, esperando para ver como o jogador se recuperaria da grave lesão no joelho que o afastou por boa parte da temporada anterior. Agora, esse período de observação terminou.

A publicação aponta que o retorno de Rodri em alto nível na temporada 2025/26 convenceu Florentino Pérez a acelerar os planos. O “novo plano” abandona a simples observação da situação contratual e passa a uma abordagem ativa, com uma espécie de sedução para mexer com o jogador antes mesmo da abertura da janela de transferências. A ideia é colocá-lo como pilar central do projeto esportivo, não apenas como um volante de marcação, mas como o sucessor natural de Toni Kroos no controle do ritmo do jogo.

Se antes havia receio quanto aos efeitos de longo prazo da cirurgia no ligamento cruzado, essa desconfiança desapareceu após os dados físicos positivos apresentados desde o retorno. Agora, o clube está decidido a trazer de volta para casa o jogador nascido em Madri.