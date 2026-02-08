Os planos do Manchester United para substituir Casemiro com companheiro de Bruno Guimarães no Newcastle

Segundo o The Telegraph, o Manchester United também estará na disputa. A Juventus demonstra "interesse concreto" no ex-astro do Milan, que está cotado para retornar ao seu país natal, mas os Red Devils estariam dispostos a oferecer-lhe um contrato mais longo no futebol inglês.

Tonali é uma das várias opções em análise no lado vermelho de Manchester. O astro do Nottingham Forest, Elliott Anderson, também está sendo monitorado, assim como o também inglês Adam Wharton, do Crystal Palace.

Dizem que o Manchester City também está de olho em Tonali, já que os Citizens estão sempre em busca de jogadores com experiência comprovada na Premier League. Se o Newcastle se interessasse em vendê-lo, lucraria muito com um jogador que adquiriu por £55 milhões (R$ 390,2 milhões) em 2023.

O Newcastle tem contrato com Tonali até 2029, então seu valor de mercado continuará alto. O clube já viu jogadores como Declan Rice, Enzo Fernández e Moisés Caicedo serem transferidos por valores altíssimos, e a expectativa é que um valor semelhante seja necessário para tirar um jogador tão dinâmico e versátil do Newcastle.