Os planos do Manchester United para substituir Casemiro com companheiro de Bruno Guimarães no Newcastle
Novas especulações por Tonali
Tonali gerou muita especulação no final da janela de transferências de janeiro, com seu futuro no St. James' Park sendo questionado. O Arsenal, que briga pelo título, foi apontado como um dos interessados, enquanto Mikel Arteta buscava reforços no mercado após a lesão de Mikel Merino.
Os rumores de uma possível investida do Emirates Stadium foram rapidamente desmentidos, mas as especulações sobre uma possível saída do jogador do Newcastle persistem. Espera-se que Tonali seja envolvido em mais uma novela de transferência quando a temporada acabar.
Manchester United avalia diversos alvos para o meio-campo
Segundo o The Telegraph, o Manchester United também estará na disputa. A Juventus demonstra "interesse concreto" no ex-astro do Milan, que está cotado para retornar ao seu país natal, mas os Red Devils estariam dispostos a oferecer-lhe um contrato mais longo no futebol inglês.
Tonali é uma das várias opções em análise no lado vermelho de Manchester. O astro do Nottingham Forest, Elliott Anderson, também está sendo monitorado, assim como o também inglês Adam Wharton, do Crystal Palace.
Dizem que o Manchester City também está de olho em Tonali, já que os Citizens estão sempre em busca de jogadores com experiência comprovada na Premier League. Se o Newcastle se interessasse em vendê-lo, lucraria muito com um jogador que adquiriu por £55 milhões (R$ 390,2 milhões) em 2023.
O Newcastle tem contrato com Tonali até 2029, então seu valor de mercado continuará alto. O clube já viu jogadores como Declan Rice, Enzo Fernández e Moisés Caicedo serem transferidos por valores altíssimos, e a expectativa é que um valor semelhante seja necessário para tirar um jogador tão dinâmico e versátil do Newcastle.
Eddie Howe diz que Tonali está feliz no Newcastle
O técnico do Newcastle, Eddie Howe, afirmou que seu camisa 8 parece bastante satisfeito em seu ambiente atual. Ele disse, após rumores do último dia da janela de transferências: "Não havia nenhuma intenção de nossa parte de perder Sandro."
“Ele está muito feliz aqui, adora jogar pelo Newcastle e adora a cidade. Sandro está absolutamente bem. Conversei com ele ontem. O foco dele está no presente e conosco. Não há nenhum problema com o próprio Sandro. Ele está feliz e comprometido.”
Questionado sobre se poderia haver uma repetição da saga de Alexander Isak, em que o atacante sueco pressionou por uma transferência milionária para o Liverpool, Howe acrescentou: "Não acho que isso vá acontecer, mas muitas coisas acontecem sem o meu conhecimento."
“Pelo que sei, temos um jogador de futebol excepcional e uma pessoa excepcional, ele tem um ótimo relacionamento comigo e com seus companheiros de equipe, parece muito feliz consigo mesmo, e isso seria uma surpresa para mim.
“Nossos melhores jogadores sempre atrairão olhares de outros clubes, essa é a realidade do futebol. Queremos manter o grupo unido, continuar progredindo e, claro, Sandro tem um papel importante nisso. No geral, não vejo nenhum problema, mas não tenho controle sobre tudo.”
Tonali quer jogar a Champions League na próxima temporada
O agente de Tonali deixou a porta entreaberta para que clubes como o United entrem em contato, dizendo sobre os planos futuros para seu cliente: "O Newcastle está tendo dificuldades em se desfazer de Sandro, e ele quer levar o clube à Champions League."
"Vamos avaliar e decidir o que fazer no fim da temporada. Essas negociações de transferência acontecerão mais tarde. Vamos ver como a temporada termina e então decidiremos o que fazer. Não há preferência. Ainda é cedo. O que estamos dizendo hoje não valerá amanhã. O Newcastle não poderia deixá-lo sair agora, e não faz sentido negociá-lo, especialmente porque Sandro é muito ligado ao clube."
Tonali deseja disputar a Champions League na temporada 2026/27, e o Manchester United está atualmente entre os quatro primeiros colocados da Premier League. O Newcastle, que se prepara para enfrentar o Qarabag na fase eliminatória dos playoffs da principal competição europeia desta temporada, caiu para a 12ª posição na tabela da primeira divisão inglesa.
