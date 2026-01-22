Getty Images Sport
Os planos do Chelsea de buscar mais um reforço brasileiro - agora para o meio-campo
Chelsea avalia possível contratação de Douglas Luiz
Segundo o The Athletic, o Chelsea está avaliando a possibilidade de fazer uma contratação surpreendente no mercado de inverno, trazendo Douglas Luiz por empréstimo até o final da temporada 2025/26, apesar de ele ter tido dificuldades para se firmar no Nottingham Forest.
Segundo informações, Douglas, que perdeu o início da temporada devido a uma lesão na coxa, é visto como uma boa opção para o projeto que o novo técnico Liam Rosenior está tentando construir no Chelsea.
O jogador chegou ao Forest vindo da Juventus, por empréstimo, com uma obrigação condicional de compra baseada no número de jogos que ele fizer. O clube da Premier League também detém uma opção de compra de 26 milhões de libras (R$ 186 milhões) caso ele não atinja esse número.
O ex-craque do Aston Villa fez apenas duas partidas como titular pelo Forest desde que o técnico Sean Dyche substituiu Ange Postecoglou no comando do City Ground em outubro.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty Images Sport
Rosenior afirma que os Blues estão buscando reforços
A notícia surge depois de o técnico do Chelsea, Rosenior, ter revelado na semana passada que mantém comunicação diária com os co-diretores esportivos do clube, Paul Winstanley e Laurence Stewart, sobre possíveis novas contratações em janeiro.
“Acho que, se contratarmos um jogador, precisa ser o jogador certo”, disse Rosenior aos repórteres. “Precisamos ter paciência. Quero avaliar este grupo. É muito, muito importante para mim.”
“Ainda temos tempo. Conversamos diariamente, eu e a diretoria, sobre possíveis transferências, tanto de saída quanto de entrada. Mas, ao mesmo tempo, preciso me concentrar nos jogadores que estão no elenco.”
“Se eu achar que é o momento certo ou que é o jogador certo, então tomaremos essa decisão.”
O Chelsea conta com Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Andrey Santos, Darío Essugo e Romeo Lavia como opções atuais para o meio-campo, embora os dois últimos tenham sofrido com lesões nesta temporada.
Dyche disse que Douglas Luiz gosta de estar no Forest
Entretanto, o técnico do Forest, Dyche, disse no mês passado que Douglas Luiz estava "aproveitando seu tempo" no clube, apesar da falta de minutos em campo na equipe principal.
“Depende tanto dele quanto de nós”, disse o ex-técnico do Everton e do Burnley, ao ser questionado sobre como Douglas pode se adaptar ao City Ground. “Ele sabe disso.”
“Ele é um profissional experiente e sabe exatamente onde precisa estar para ter um bom desempenho. É um jogador muito bom, sem dúvida – todos nós já vimos isso. Ele certamente parece estar aproveitando bastante o tempo que está aqui. Que continue assim por muito tempo.”
“Ele é mais um que teve muito azar quando chegamos aqui, ficando de fora por causa de uma lesão. Mas ele é um jogador talentoso. Está se adaptando ao nosso estilo de jogo, apesar do período afastado. Mas parece estar – e ele me diz que está – gostando da vida aqui.”
“Ele é um bom jogador e queremos que ele jogue quando estiver em condições. Mas precisamos ter certeza de que ele está bem. Ele ainda não está 100%, mas está chegando lá, com certeza.”
- Getty Images Sport
Chelsea busca sua quarta vitória em cinco jogos sob o comando de Rosenior
Embora ainda não se saiba se o Chelsea concretizará o interesse relatado em Douglas Luiz, o clube londrino espera conquistar a quarta vitória nos cinco primeiros jogos de Rosenior no comando da equipe, quando enfrentar o Crystal Palace, que vive uma má fase, fora de casa, no domingo, pela Premier League.
Após a nomeação de Rosenior como substituto de Enzo Maresca no início de janeiro, o Chelsea garantiu vitórias sobre o Charlton Athletic, Brentford e Pafos na FA Cup, Premier League e Champions League, respectivamente, com sua única derrota sendo contra o Arsenal no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.
Enquanto isso, o Crystal Palace, que está abalado com a saída de Marc Guéhi para o Manchester City, não vence há 10 jogos em todas as competições sob o comando de Oliver Glasner, que anunciou na semana passada que deixará os Eagles ao final da temporada. O atacante Jean-Philippe Mateta também comunicou ao clube seu desejo de sair antes do fim do mês.
Publicidade