Os planos do Chelsea de buscar mais um reforço brasileiro - agora para o meio-campo

Segundo o The Athletic, o Chelsea está avaliando a possibilidade de fazer uma contratação surpreendente no mercado de inverno, trazendo Douglas Luiz por empréstimo até o final da temporada 2025/26, apesar de ele ter tido dificuldades para se firmar no Nottingham Forest.

Segundo informações, Douglas, que perdeu o início da temporada devido a uma lesão na coxa, é visto como uma boa opção para o projeto que o novo técnico Liam Rosenior está tentando construir no Chelsea.

O jogador chegou ao Forest vindo da Juventus, por empréstimo, com uma obrigação condicional de compra baseada no número de jogos que ele fizer. O clube da Premier League também detém uma opção de compra de 26 milhões de libras (R$ 186 milhões) caso ele não atinja esse número.

O ex-craque do Aston Villa fez apenas duas partidas como titular pelo Forest desde que o técnico Sean Dyche substituiu Ange Postecoglou no comando do City Ground em outubro.