Cristiano Ronaldo Al Nassr 2025Getty
Chris Burton

Planos de aposentadoria para Cristiano Ronaldo envolvem levar 50 estrelas para a Liga Saudita

A Liga Saudita já projeta o futuro pós-Cristiano e articula um movimento ambicioso para sustentar o apelo global do campeonato

Um plano de aposentadoria para Cristiano Ronaldo está sendo planejado, com dirigentes da Liga Saudita supostamente tentando contratar 50 jogadores de renome para se juntarem ao CR7 no Oriente Médio antes do dia em que ele pendurará as chuteiras A chegada de reforços de peso, como Mohamed Salah e Bruno Fernandes, ajudará a liga a manter o interesse do público rumo à Copa do Mundo de 2034.

  • Campanha de recrutamento: Planos ambiciosos para a Liga Saudita

    Segundo o talkSPORT, os responsáveis pelas negociações estão de olho em 50 contratações de jogadores estrangeiros no auge de suas carreiras na próxima temporada. Espera-se que os esforços para concretizar uma série de negócios importantes sejam intensificados após a Copa do Mundo de 2026.

    Embora o foco seja a contratação de jogadores que possam passar vários anos na Liga Saudita, alguns craques mais experientes também estão na lista de possíveis reforços. O astro do Liverpool, Salah, o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, o ponta do Real Madrid, Vinicius Junior, e o atacante do Barcelona, Robert Lewandowski, estão entre os alvos.

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26 Champions LeagueGetty

    Principais alvos: Salah e Bruno Fernandes na lista saudita

    Alega-se que autoridades sauditas já fizeram uma "consulta exploratória sobre Salah" após seu desabafo contra o Liverpool em dezembro. Michael Emenalo, atual diretor esportivo da primeira divisão da Arábia Saudita, possui um "relacionamento de longa data" com Salah e será uma das figuras-chave na definição do momento certo para uma transferência formal. O Al-Ittihad teve uma proposta de 150 milhões de libras (R$ 1,07 bilhão) por Salah rejeitada em 2023, mas sua situação mudou e os atuais campeões da Premier League podem em breve estar abertos a ofertas.

    O Al-Ittihad, que pode perder Karim Benzema e N'Golo Kanté no final da temporada, é um dos três clubes que consideram a contratação do capitão do Manchester United, Bruno Fernandes. O jogador português tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros válida para clubes fora da Premier League em seu contrato em Old Trafford e já deu a entender que está pronto para um novo desafio.

    Fernandes revelou que o United tentou vendê-lo para clubes sauditas em 2025, com um contrato estimado em 2,8 milhões de libras por mês, e que irá reavaliar suas opções após a Copa do Mundo.

    O atual companheiro de equipe do meio-campista português, Casemiro, também é um "alvo antigo" de clubes sauditas. Foi revelado que o craque brasileiro deixará o United como jogador livre no fim desta temporada. 

    Segundo o talkSPORT, vários outros nomes da Premier League também estão sendo considerados. Entre eles estão a dupla do Aston Villa, Youri Tielemans e Amadou Onana, e o atacante do Arsenal, Gabriel Martinelli. O Al-Nassr é considerado um “candidato real” ao brasileiro Martinelli, e os Gunners estão prontos para reforçar o lado esquerdo do campo.

  • Caixa pra guerra de transferências: Grandes quantias disponíveis para Vinicius e companhia

    Fora da Inglaterra e do Real Madrid, o astro Vinicius Jr. será alvo de interesse no fim desta temporada, com o Al-Ahli prestes a receber um financiamento central significativo para tentar concretizar o negócio. O brasileiro suspendeu as negociações para a renovação de seu contrato na capital espanhola. Alega-se que as conversas entre a agência de Vini Jr., a Roc Nation Sports, e altos funcionários sauditas estão em andamento e já duram mais de um ano.

    Fontes informaram à talkSPORT que a Arábia Saudita recebeu incentivos privados para uma possível transferência de Vinicius, enquanto o experiente atacante do Barcelona, Lewandowski, agora com 37 anos, também tem propostas a considerar do Oriente Médio.

    Tudo isso está sendo possível graças a uma mudança estratégica ocorrida na Arábia Saudita, com os clubes sendo incentivados a usar fundos centrais de até 2 bilhões de euros por temporada para contratar jogadores mais jovens. Segundo informações, esses fundos são alocados aos clubes com base em uma avaliação de suas necessidades e não são divididos igualmente, devendo ser utilizados exclusivamente para o pagamento de taxas de transferência, comissões de agentes e salários.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    Data de aposentadoria: CR7 sob contrato até 2027

    A Liga Saudita está tomando medidas neste momento, já que o craque português, Cristiano Ronaldo, provavelmente deixará o Al Nassr no meio de 2027. Há indícios de que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro poderia se aposentar do futebol nessa época.

    Mesmo que seja firmada uma prorrogação de um ano, estendendo o contrato de CR7 para além dos 43 anos, estão sendo elaborados planos para tentar evitar uma queda acentuada no interesse global quando o ex-astro do Real Madrid finalmente deixar o clube. A opção de manter Cristiano como proprietário, aumentando a participação acionária de 15% que ele já possui no Al-Nassr, também está sendo considerada.

