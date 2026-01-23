Planos de aposentadoria para Cristiano Ronaldo envolvem levar 50 estrelas para a Liga Saudita

Alega-se que autoridades sauditas já fizeram uma "consulta exploratória sobre Salah" após seu desabafo contra o Liverpool em dezembro. Michael Emenalo, atual diretor esportivo da primeira divisão da Arábia Saudita, possui um "relacionamento de longa data" com Salah e será uma das figuras-chave na definição do momento certo para uma transferência formal. O Al-Ittihad teve uma proposta de 150 milhões de libras (R$ 1,07 bilhão) por Salah rejeitada em 2023, mas sua situação mudou e os atuais campeões da Premier League podem em breve estar abertos a ofertas.

O Al-Ittihad, que pode perder Karim Benzema e N'Golo Kanté no final da temporada, é um dos três clubes que consideram a contratação do capitão do Manchester United, Bruno Fernandes. O jogador português tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros válida para clubes fora da Premier League em seu contrato em Old Trafford e já deu a entender que está pronto para um novo desafio.

Fernandes revelou que o United tentou vendê-lo para clubes sauditas em 2025, com um contrato estimado em 2,8 milhões de libras por mês, e que irá reavaliar suas opções após a Copa do Mundo.

O atual companheiro de equipe do meio-campista português, Casemiro, também é um "alvo antigo" de clubes sauditas. Foi revelado que o craque brasileiro deixará o United como jogador livre no fim desta temporada.

Segundo o talkSPORT, vários outros nomes da Premier League também estão sendo considerados. Entre eles estão a dupla do Aston Villa, Youri Tielemans e Amadou Onana, e o atacante do Arsenal, Gabriel Martinelli. O Al-Nassr é considerado um “candidato real” ao brasileiro Martinelli, e os Gunners estão prontos para reforçar o lado esquerdo do campo.