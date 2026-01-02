O plano impressionante do Chelsea em relação a trazer Zinedine Zidane ou Jurgen Klopp após a demissão de Enzo Maresca

O técnico italiano Enzo Maresca, que comandou as conquistas do Chelsea na Conference League e no Mundial de Clubes da Fifa em 2025, foi demitido na virada do Ano Novo. Aos 45 anos, o treinador esteve à frente da equipe em 92 partidas, com 55 vitórias, mas acabou desgastado internamente após desagradar a diretoria com alguns de seus comportamentos.

Em comunicado oficial, o clube anunciou a saída de forma imediata. “O Chelsea Football Club e o treinador Enzo Maresca decidiram encerrar a parceria. Durante sua passagem pelo clube, Enzo conduziu a equipe aos títulos da Uefa Conference League e da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Essas conquistas seguirão como parte importante da história recente do clube, e agradecemos suas contribuições”, diz a nota.

O texto prossegue destacando o momento da decisão: “Com objetivos importantes ainda em disputa em quatro competições, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões, Enzo e o clube acreditam que uma mudança oferece à equipe a melhor oportunidade de recolocar a temporada nos trilhos. Desejamos a Enzo sucesso em seus próximos desafios".