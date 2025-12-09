"Plano Endrick" entra em ação no Real Madrid: lesão de Kylian Mbappé faz Xabi Alonso optar por aposta desesperada contra o Manchester City

Com Mbappé lesionado, o jornal Marca informou na terça-feira (09) que Xabi Alonso dedicou atenção especial a Endrick — que vive momento de baixa — durante a sessão de treino. O técnico, inclusive, teve uma conversa individual com o brasileiro, algo que não havia acontecido desde sua chegada ao clube em junho.

O cuidado especial indica claramente que o jovem atacante deve estar entre as opções do treinador para o duelo contra o Manchester City, movimento já apelidado de “Plano Endrick”. Caso seja titular, será a primeira vez na temporada. Se entrar no segundo tempo, também marcará seu retorno aos gramados após mais de um mês sem atuar — sua última participação foi em 1º de novembro, quando jogou alguns minutos na vitória sobre o Valencia.

Além de Endrick, Xabi Alonso também tem à disposição Gonzalo García como alternativa ofensiva. O espanhol somou mais minutos que o brasileiro ao longo da temporada e, por isso, tende a ser o favorito para iniciar o confronto europeu.