"Plano Endrick" entra em ação no Real Madrid: lesão de Kylian Mbappé faz Xabi Alonso optar por aposta desesperada contra o Manchester City
Susto por lesão no Real Madrid antes do confronto com o City
Um dia antes do importante confronto do Real Madrid pela Champions League contra o Manchester City, o atacante Kylian Mbappé acabou ficando fora da sessão de treino aberta do clube — assim como seu compatriota Eduardo Camavinga. Embora Xabi Alonso não tenha mencionado problemas físicos no elenco durante a coletiva pré-jogo, a ausência de Mbappé no treinamento seguinte chamou atenção.
A rádio espanhola Cadena Cope também informou que o atacante sofreu uma lesão na perna esquerda, tornando-o uma dúvida séria para o duelo no Bernabéu contra os gigantes da Premier League.
Lesão de Mbappé é um grande golpe para Xabi
Mbappé tem sido o grande destaque dos merengues na temporada 2025/26, somando 25 gols entre La Liga e Champions League, além de quatro assistências. O francês caminha para quebrar o recorde de Cristiano Ronaldo de maior número de gols pelo Real Madrid em um único ano. Ele é responsável por metade dos gols da equipe no Campeonato Espanhol e por impressionantes 75% dos tentos na principal competição europeia — incluindo os quatro marcados em sua última atuação continental, contra o Olympiacos.
Xabi Alonso, por sua vez, vive enorme pressão após a decepcionante derrota por 2 a 0 para o Celta Vigo no último domingo, no Santiago Bernabéu. O revés ainda teve as expulsões de Álvaro Carreras e Fran García, além de uma lesão muscular sofrida por Éder Militão, que deve afastá-lo por até quatro meses. O resultado aumentou para quatro pontos a distância para o líder Barcelona. A equipe comandada por Xabi Alonso venceu apenas dois dos últimos sete jogos em todas as competições.
Xabi Alonso focando em Endrick
Com Mbappé lesionado, o jornal Marca informou na terça-feira (09) que Xabi Alonso dedicou atenção especial a Endrick — que vive momento de baixa — durante a sessão de treino. O técnico, inclusive, teve uma conversa individual com o brasileiro, algo que não havia acontecido desde sua chegada ao clube em junho.
O cuidado especial indica claramente que o jovem atacante deve estar entre as opções do treinador para o duelo contra o Manchester City, movimento já apelidado de “Plano Endrick”. Caso seja titular, será a primeira vez na temporada. Se entrar no segundo tempo, também marcará seu retorno aos gramados após mais de um mês sem atuar — sua última participação foi em 1º de novembro, quando jogou alguns minutos na vitória sobre o Valencia.
Além de Endrick, Xabi Alonso também tem à disposição Gonzalo García como alternativa ofensiva. O espanhol somou mais minutos que o brasileiro ao longo da temporada e, por isso, tende a ser o favorito para iniciar o confronto europeu.
Endrick vai deixar Madri em janeiro?
Endrick tem sido constantemente associado a uma possível saída por empréstimo desde o início da temporada, e sua frustração só aumentou à medida que Xabi Alonso o deixou repetidamente de lado. Faltando pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo de 2026, o jovem atacante está naturalmente ansioso por mais minutos e pode considerar deixar o Bernabéu em busca de protagonismo.
Seu pai demonstrou apoio público recentemente, escrevendo nas redes sociais: “Eu sei, meu filho, o quanto você trabalha duro e quanto se dedica a cada minuto do seu dia. Eu sei do que você é capaz. Você é um vencedor e está mostrando para todos que é um verdadeiro guerreiro. Sua estrela continuará a brilhar, mesmo que alguns tentem apagar sua luz. Eu acredito que seu futuro está bem ali.”
Resta saber, agora, quantos minutos Endrick terá durante a ausência de Mbappé em dezembro e, a partir dessa oportunidade, qual decisão tomará sobre seu futuro no clube.