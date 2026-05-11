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Cruzeiro v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

O plano de Artur Jorge para manter Cruzeiro competitivo antes da Copa do Mundo

Cruzeiro
A. Jorge
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Técnico português descarta relaxamento do elenco e vê sequência antes do Mundial como decisiva para temporada celeste

Artur Jorge já definiu qual será o caminho do Cruzeiro antes da pausa para a Copa do Mundo.

Em meio a um calendário apertado e uma sequência considerada decisiva para o restante da temporada, o treinador português deixou claro que não pretende aliviar a carga do elenco nas próximas semanas.

A ideia é simples: manter o Cruzeiro competitivo em todas as frentes. Sem abrir mão de nenhuma competição, Artur Jorge reforçou que o clube ainda luta por objetivos importantes no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

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    Sem descanso previsto

    Questionado sobre a possibilidade de preservar jogadores na reta final antes da paralisação para o Mundial, o técnico foi direto ao descartar qualquer tipo de prioridade específica.

    Segundo Artur Jorge, o momento da temporada exige intensidade máxima em todas as partidas.

    “Não estou poupando ninguém porque não há margem para relaxamento. Temos que dar o nosso melhor em cada competição”, afirmou.

    Desde sua chegada ao clube mineiro, o treinador sempre evitou apontar um torneio como prioridade absoluta.

    O discurso permanece o mesmo. Internamente, a avaliação é de que o Cruzeiro ainda tem espaço para crescer nas três competições e precisa manter o nível competitivo até a pausa da temporada.

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  • Cruzeiro v Boca Juniors - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Decisão nas copas

    O primeiro grande desafio desta sequência acontece já nesta terça-feira, quando o Cruzeiro enfrenta o Goiás, no Mineirão, pela quinta fase da Copa do Brasil. O confronto ganhou peso ainda maior depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida.

    Agora, a equipe mineira precisa vencer para avançar diretamente às oitavas. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

    Artur Jorge deixou claro que o duelo já virou foco total da comissão técnica: “Estamos envolvidos em decisões importantes até a parada para a Copa. Nossa prioridade agora é absoluta: o Goiás”, destacou.

    Na Libertadores, o cenário também exige atenção máxima. O Cruzeiro ocupa atualmente a vice-liderança do Grupo D, com sete pontos, mesma pontuação da líder Universidad Católica.

    A chave, porém, segue completamente aberta. O Boca Juniors aparece logo atrás, com seis pontos, enquanto o Barcelona de Guayaquil ainda mantém chances matemáticas de classificação.

    Com apenas duas rodadas restantes na fase de grupos, qualquer tropeço pode mudar completamente o panorama da equipe mineira na competição continental.

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    Recuperação no Brasileirão

    Além da pressão mata-mata, o Cruzeiro também tenta ganhar estabilidade no Campeonato Brasileiro.

    A vitória de virada sobre o Bahia, no último fim de semana, trouxe um respiro importante para o clube. O resultado levou a equipe à 10ª colocação, com 19 pontos, e recolocou o time na disputa pelas vagas continentais da próxima temporada.

    Internamente, o entendimento é de que a equipe ainda pode brigar por posições próximas ao G-5 caso consiga manter regularidade antes da pausa do calendário.

    Mesmo descartando poupar jogadores, Artur Jorge sabe que o principal desafio nas próximas semanas será equilibrar desempenho e desgaste físico.

    O Cruzeiro terá uma sequência intensa de partidas decisivas antes da interrupção para a Copa do Mundo, exigindo atenção constante da comissão técnica.

    A ideia do treinador é manter a equipe forte sem perder competitividade, algo visto internamente como fundamental para consolidar o trabalho antes da parada do calendário.

    Sem abrir mão de nenhuma competição, Artur Jorge aposta na intensidade para manter o Cruzeiro vivo em todas as disputas da temporada.

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