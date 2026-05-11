O plano de Artur Jorge para manter Cruzeiro competitivo antes da Copa do Mundo

Artur Jorge já definiu qual será o caminho do Cruzeiro antes da pausa para a Copa do Mundo.

Em meio a um calendário apertado e uma sequência considerada decisiva para o restante da temporada, o treinador português deixou claro que não pretende aliviar a carga do elenco nas próximas semanas.

A ideia é simples: manter o Cruzeiro competitivo em todas as frentes. Sem abrir mão de nenhuma competição, Artur Jorge reforçou que o clube ainda luta por objetivos importantes no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.