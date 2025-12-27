+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Richard Mills

Pintura de Odegaard e gol contra mantêm Arsenal na liderança com vitória sobre o Brighton

O primeiro gol de Martin Ødegaard na temporada ajudou o Arsenal a vencer o Brighton por 2 a 1, em um jogo duro, e a seguir no topo da tabela da Premier League. O capitão dos Gunners abriu o placar logo no começo, com um belo chute. Depois, um gol contra de Georginio Rutter deu mais tranquilidade ao time de Mikel Arteta. Ainda assim, a partida ficou tensa na reta final após Diego Gómez diminuir o placar. Mesmo com a pressão do Brighton, o Arsenal soube se defender e confirmou a vitória, garantindo três pontos importantes no sábado e mantendo a boa fase também pensando na sequência da Champions League.

Pouco depois de o Manchester City assumir a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest, o Arsenal deu a resposta rápida. Aos 15 minutos, Ødegaard aproveitou um erro na saída de bola do goleiro Bart Verbruggen, do Brighton, e finalizou com categoria no canto baixo para abrir o placar no Emirates Stadium.

O primeiro tempo foi morno, mas teve um lance que irritou a torcida dos Gunners. Verbruggen fez uma falta dura em Viktor Gyökeres e recebeu apenas cartão amarelo, quando muitos pediam expulsão. Mesmo assim, o Arsenal poderia ter ido para o intervalo com vantagem maior: o goleiro do Brighton fez uma grande defesa em chute de Martin Zubimendi, e Leandro Trossard desperdiçou outra boa chance ao finalizar por cima, em ângulo difícil.

Na volta do intervalo, o time de Mikel Arteta enfim conseguiu ampliar. Aos sete minutos, Declan Rice cobrou escanteio fechado, e Georginio Rutter acabou desviando contra o próprio gol. O cenário parecia controlado, mas o Brighton reagiu. Yasin Ayari acertou a trave e, no rebote, Diego Gómez marcou aos 64 minutos, colocando tensão no jogo.

A partir daí, o Arsenal contou com uma grande atuação de David Raya, que fez uma defesa espetacular em chute colocado de Yankuba Minteh. Já nos minutos finais, Gabriel Martinelli teve a chance de matar o jogo após cruzamento preciso de Bukayo Saka, mas mandou por cima. Ainda assim, os Gunners seguraram o resultado e mantiveram dois pontos de vantagem sobre o City de Pep Guardiola, seguindo firmes na briga pelo título — e com confiança também para a sequência da Champions League.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium…

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    David Raya (7/10):

    Quase não foi exigido durante a primeira hora de jogo e pouco pôde fazer no gol do Brighton. No fim, apareceu quando mais precisava e fez uma defesa espetacular para evitar o gol de Minteh.

    Declan Rice (7/10):

    Atuando como lateral-direito, em uma função pouco habitual, participou da jogada do gol de Ødegaard e cobrou o escanteio que resultou no segundo gol. Mais uma atuação segura, com muita entrega.

    William Saliba (6/10):

    Teve uma partida correta, sem falhas graves, mas também sem grande destaque. Deve comemorar a volta de Gabriel Magalhães para formar a dupla de zaga.

    Piero Hincapié (7/10):

    Reforço da temporada, mostrou mais uma vez regularidade. Foi bem tanto como zagueiro quanto improvisado na lateral esquerda.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    Titular pela primeira vez na Premier League nesta temporada, entrou após a saída de Riccardo Calafiori no aquecimento. Participou pouco do jogo e acabou sacado no segundo tempo, com Arteta reposicionando Hincapié.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Ødegaard (7/10):

    Mostrou categoria ao finalizar com precisão no gol do Arsenal. Começou confiante, mas sentiu a queda de rendimento quando o Brighton passou a pressionar mais.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Fez parte de um meio-campo que parecia controlar o jogo, mas perdeu espaço após o gol do adversário. Ainda pode contribuir mais ofensivamente.

    Mikel Merino (6/10):

    Já foi mais decisivo atuando mais à frente. Nesta função mais tradicional no meio, teve uma atuação apenas regular.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BRIGHTONAFP

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Deu a assistência para o gol de Ødegaard com muita tranquilidade e levou vantagem sobre o lateral De Cuyper. Mesmo discreto em alguns momentos, sempre ameaça.

    Viktor Gyökeres (5/10):

    Começou mal, errando com e sem a bola. Até cresceu um pouco no jogo, mas ainda não justificou o investimento feito pelo clube.

    Leandro Trossard (6/10):

    Contra o ex-clube, teve uma atuação razoável, mas perdeu força ao longo da partida e apareceu pouco no segundo tempo.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Voltou a atuar após mais de um mês afastado por lesão e ajudou a dar mais segurança à defesa.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Entrou, mas participou pouco do jogo.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Teve grande chance no fim, mas desperdiçou.

    Mikel Arteta (6/10):

    O time venceu, mas não convenceu. Após sofrer o gol, mostrou nervosismo, e as mudanças feitas pelo treinador pouco alteraram o cenário. Ainda assim, o resultado mantém o Arsenal firme na Premier League e confiante para a sequência da Champions League.

0