Pintura de Odegaard e gol contra mantêm Arsenal na liderança com vitória sobre o Brighton

Pouco depois de o Manchester City assumir a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest, o Arsenal deu a resposta rápida. Aos 15 minutos, Ødegaard aproveitou um erro na saída de bola do goleiro Bart Verbruggen, do Brighton, e finalizou com categoria no canto baixo para abrir o placar no Emirates Stadium.

O primeiro tempo foi morno, mas teve um lance que irritou a torcida dos Gunners. Verbruggen fez uma falta dura em Viktor Gyökeres e recebeu apenas cartão amarelo, quando muitos pediam expulsão. Mesmo assim, o Arsenal poderia ter ido para o intervalo com vantagem maior: o goleiro do Brighton fez uma grande defesa em chute de Martin Zubimendi, e Leandro Trossard desperdiçou outra boa chance ao finalizar por cima, em ângulo difícil.

Na volta do intervalo, o time de Mikel Arteta enfim conseguiu ampliar. Aos sete minutos, Declan Rice cobrou escanteio fechado, e Georginio Rutter acabou desviando contra o próprio gol. O cenário parecia controlado, mas o Brighton reagiu. Yasin Ayari acertou a trave e, no rebote, Diego Gómez marcou aos 64 minutos, colocando tensão no jogo.

A partir daí, o Arsenal contou com uma grande atuação de David Raya, que fez uma defesa espetacular em chute colocado de Yankuba Minteh. Já nos minutos finais, Gabriel Martinelli teve a chance de matar o jogo após cruzamento preciso de Bukayo Saka, mas mandou por cima. Ainda assim, os Gunners seguraram o resultado e mantiveram dois pontos de vantagem sobre o City de Pep Guardiola, seguindo firmes na briga pelo título — e com confiança também para a sequência da Champions League.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium…