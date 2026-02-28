Getty Images Sport
Phil Parkinson elogia a “incrível resiliência” do Wrexham, enquanto os Red Dragons dão mais um passo em direção aos playoffs do Campeonato
Rathbone conquista vitória para o Wrexham
A boa fase e o sucesso fora de casa do Wrexham continuaram em Londres no sábado, graças a um gol de Oliver Rathbone. O meio-campista, que recentemente renovou seu contrato com o Racecourse Ground, chutou rasteiro no meio da defesa e mandou a bola no canto direito do gol, colocando o Red Dragons no caminho da vitória.
Os visitantes tiveram que se manter firmes na defesa após assumirem a liderança e foram pressionados pela equipe de Nathan Jones, que buscava o empate. O Wrexham, que se defendeu bem e neutralizou todos os ataques do Charlton, conseguiu manter a vantagem e conquistar um resultado precioso fora de casa.
Parkinson elogia os atacantes
O gol de Rathbone foi impressionante, com o meio-campista acertando o alvo da entrada da área. O gol foi resultado de uma jogada inteligente do recém-contratado Nathan Broadhead, e o técnico do Wrexham, Parkinson, não poupou elogios aos seus jogadores.
“Broadhead fez bem em passar pelo jogador que o marcava e Rathbone fez o que já fez tantas vezes por nós. Ele é muito calmo nessas situações. Foi um finalização muito boa”, disse ele, através da Press Association. “Tivemos algumas chances claras no segundo tempo e, quando você não aproveita, isso cria um pouco de pressão. Mas hoje conseguimos superar isso. Quando você coloca jogadores da presença de Dan Scarr e Zak Vyner em campo, isso ajuda o resto da equipe.”
Defesa imensa leva o Wrexham à vitória
A chave para a vitória foi a defesa da vantagem de 1 a 0. Após o jogo, Parkinson admitiu que os Red Dragons estavam sob enorme pressão, mas demonstraram grande personalidade para segurar a vitória.
“Mostramos uma resiliência incrível hoje para conquistar a vitória”, disse ele. “Houve alguns momentos decisivos na partida. Bloqueios brilhantes de [Issa] Kabore e [George] Dobson – e depois uma finalização brilhante de Ollie.
Arthur fez uma defesa no primeiro chute a gol deles – mas que defesa foi essa. Sabemos que Carey é letal nessas situações. Ele chutou rasteiro e forte, entre as pernas, e Arthur fez uma defesa que garantiu a vitória.”
Ele continuou a classificar a forma como o Wrexham defendeu seu gol como “excepcional”, antes de acrescentar: “Sabíamos, ao vir para cá, que seria uma questão de primeiros contatos em jogadas ensaiadas e no jogo em geral.
“Pense em quantas vezes a bola entrou na área hoje e saiu com um jogador do Wrexham cabeceando ou reagindo à segunda bola.”
O Chelsea aguarda na FA Cup
O Wrexham está ansioso para voltar a campo e enfrentará o maior desafio de sua história até agora, quando enfrentar o Chelsea na FA Cup. O Blues teve um início estável sob o comando de Liam Rosenior e não quer sofrer o choque de ser eliminado por um time da Championship.
Pedro Neto expressou seu desejo e o do Chelsea de levantar a FA Cup nesta temporada, mas o Red Dragons não será um obstáculo fácil de superar. A equipe de Parkinson é uma das mais bem-sucedidas da segunda divisão do futebol inglês e tentará aproveitar qualquer deslize do clube do oeste de Londres.
O Blues terá primeiro que superar um confronto da Premier League com o Arsenal, o único time que derrotou o clube sob o comando de Rosenior. Os Gunners estarão determinados a voltar a ter cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, que está logo atrás deles após vencer o Leeds United.
