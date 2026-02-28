Phil Parkinson elogia a “incrível resiliência” do Wrexham, enquanto os Red Dragons dão mais um passo em direção aos playoffs do Campeonato

A chave para a vitória foi a defesa da vantagem de 1 a 0. Após o jogo, Parkinson admitiu que os Red Dragons estavam sob enorme pressão, mas demonstraram grande personalidade para segurar a vitória.

“Mostramos uma resiliência incrível hoje para conquistar a vitória”, disse ele. “Houve alguns momentos decisivos na partida. Bloqueios brilhantes de [Issa] Kabore e [George] Dobson – e depois uma finalização brilhante de Ollie.

Arthur fez uma defesa no primeiro chute a gol deles – mas que defesa foi essa. Sabemos que Carey é letal nessas situações. Ele chutou rasteiro e forte, entre as pernas, e Arthur fez uma defesa que garantiu a vitória.”

Ele continuou a classificar a forma como o Wrexham defendeu seu gol como “excepcional”, antes de acrescentar: “Sabíamos, ao vir para cá, que seria uma questão de primeiros contatos em jogadas ensaiadas e no jogo em geral.

“Pense em quantas vezes a bola entrou na área hoje e saiu com um jogador do Wrexham cabeceando ou reagindo à segunda bola.”