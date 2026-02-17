Phil Foden corre o risco de perder seu lugar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, com o meio-campista do Manchester City de volta à estaca zero após um breve renascimento

Foden foi escalado apenas como reserva do City em três jogos consecutivos da Premier League. No segundo desses jogos, ele entrou em campo por apenas dois minutos, quando o City buscava a vitória contra o Tottenham. Na emocionante virada contra o Liverpool, ele nem chegou a entrar em campo.
Os temores sobre o declínio de Foden diminuíram um pouco quando ele contribuiu com seu primeiro gol em 14 partidas contra o Fulham, mas voltaram quando ele decepcionou na vitória difícil do City sobre o Salford City, da League Two, no confronto de sábado pela FA Cup.
Essa deveria ter sido a oportunidade perfeita para Foden mostrar que estava realmente de volta à recuperação, mas parece que o desempenho contra o Fulham foi a exceção que confirmou a regra de que ele está preso em outra rotina.