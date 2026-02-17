Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Phil Foden England Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

Phil Foden corre o risco de perder seu lugar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, com o meio-campista do Manchester City de volta à estaca zero após um breve renascimento

Pep Guardiola disse a Phil Foden para relaxar em meio à sua última queda de rendimento, mas isso é mais fácil dizer do que fazer, já que sua vaga no time titular do Manchester City está mais incerta do que nunca, enquanto sua posição na seleção inglesa também está em risco. Foden parecia ter superado as dificuldades da última temporada no final de 2025, mas agora parece estar passando por outra queda no pior momento possível.

Foden foi escalado apenas como reserva do City em três jogos consecutivos da Premier League. No segundo desses jogos, ele entrou em campo por apenas dois minutos, quando o City buscava a vitória contra o Tottenham. Na emocionante virada contra o Liverpool, ele nem chegou a entrar em campo.

Os temores sobre o declínio de Foden diminuíram um pouco quando ele contribuiu com seu primeiro gol em 14 partidas contra o Fulham, mas voltaram quando ele decepcionou na vitória difícil do City sobre o Salford City, da League Two, no confronto de sábado pela FA Cup.

Essa deveria ter sido a oportunidade perfeita para Foden mostrar que estava realmente de volta à recuperação, mas parece que o desempenho contra o Fulham foi a exceção que confirmou a regra de que ele está preso em outra rotina.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Oportunidade perdida

    Foden era o segundo jogador mais experiente do City em campo contra o Salford, depois de John Stones, mas não demonstrou isso, pois não conseguiu deixar sua marca na partida, chutando três vezes ao gol, mas todas sem acertar o alvo.

    Com o City nervosamente mantendo uma vantagem de um gol contra um time que havia goleado por 8 a 0 há pouco mais de um ano, Guardiola optou por tirar Foden em busca de um impulso. Seu substituto, Antoine Semenyo, proporcionou isso, ajudando o City a apertar o cerco e, finalmente, marcar o segundo gol para garantir sua vaga na quinta rodada.

    Guardiola devia saber que as perguntas sobre Foden viriam nas entrevistas pós-jogo, e insistiu que não havia nada com que se preocupar.

    • Publicidade
  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Sem dúvidas”

    “Não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma dúvida sobre o Phil”, insistiu o técnico catalão. “Ele precisa se recuperar bem e se concentrar apenas em jogar futebol e pescar. Ele adora pescar e é isso. Quando estiver assim, o Phil estará de volta e vai voltar.

    Não foi há 20 séculos que ele foi o melhor jogador da Premier League. Foi há pouco tempo. Não foi há muitas temporadas. Este é Phil Foden. Basta relaxar a mente, ter alegria, sorrir, ser feliz e jogar, jogar e jogar. Ele vai jogar todos os dias. E quando se tem esse dom, basta relaxar e fazer o que sabe fazer.”

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Renascimento de curta duração

    O problema é que Foden não tem jogado bem desde antes do Natal, quando era a inspiração do City, ajudando-o a conquistar uma série de vitórias que mal merecia.

    Ele foi o jogador que tirou o time do buraco contra o Leeds United em novembro, com seu gol aos 91 minutos, evitando uma pilha de corpos na área para mandar a bola para o fundo da rede como se tivesse sido disparada pelo buraco de uma agulha, garantindo a vitória por 3 a 2.

    Ele também marcou o primeiro gol do City naquele dia, e outros dois gols, com chutes de ambos os pés, vieram na partida seguinte contra o Fulham, quando o City passou de uma vantagem de 5 a 1 para uma vitória apertada por 5 a 4.

    Um único gol e uma assistência vieram quando o City venceu o Sunderland por 3 a 0, enquanto um chute de esquerda característico da entrada da área contra o Crystal Palace elevou para seis gols e uma assistência em cinco partidas. Estranhamente, porém, Guardiola decidiu repreender Foden após aquele jogo.

    “Hoje ele não fez um bom jogo, não jogou bem”, disse o técnico. “Ele perdeu muitas bolas, estava com pressa em todas as jogadas. Phil precisa ter mais ritmo, mais calma, manter a bola, passar – e, no momento certo, mudar de marcha. No momento certo, explodir.

    Mas, no final, como já dissemos muitas vezes, ele é muito jovem. No final, ele tem margem para melhorar, ele ouve e diz que está fazendo uma temporada incrível, fantástica.”

    Guardiola acrescentou no Selhurst Park que havia “absolutamente, absolutamente, absolutamente” mais por vir de Foden, e o incentivou a melhorar sua compreensão do jogo.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Entre os reservas

    É difícil dizer se a atual fase ruim de Foden é resultado de ele ter tentado seguir o conselho de Guardiola, mas esses comentários precederam uma sequência de 13 jogos sem gols ou assistências, e agora ele parece ter se encontrado entre os reservas do City, frequentemente ficando no banco em jogos decisivos, enquanto volta à escalação quando Guardiola faz alterações contra adversários mais fracos.

    Foden foi substituído no intervalo quando o City foi derrotado por 2 a 0 pelo Manchester United em janeiro, e sua única partida como titular na Premier League desde então foi contra o Fulham. Ele pode ter começado as últimas três partidas do City, mas duas delas foram jogos de copa que se esperava que fossem facilmente vencidos.

    Muitos torcedores do City acreditam que Foden está recebendo um tratamento generoso de Guardiola, que o apoiou desde que ele entrou para o time principal em 2018. Guardiola nunca escondeu seu carinho por Foden, a quem chamou de “o jogador mais talentoso” com quem já trabalhou em 2019, quando a maioria das pessoas mal o tinha visto jogar. No início deste mês, ele admitiu que efetivamente via Foden como um membro da família.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Como um filho

    “Ele é meu filho, ele é nosso filho”, disse ele. “Passo a passo, ele vai voltar. Tentamos protegê-lo e fazê-lo voltar ao seu melhor. Precisamos do seu melhor para voltar ao lugar onde estamos. Ele é um ser humano.

    Em carreiras de oito ou nove anos, às vezes você tem altos e baixos. É simples assim. Não serei eu quem duvidará da qualidade do Phil e da importância dele."

    Guardiola sabe que deve agir com cautela com Foden, devido às suas dificuldades mentais ao longo do último ano e porque sabe do que ele é capaz. E numa equipa do City que sofreu grandes mudanças apenas no último ano, Foden é um elo valioso entre o passado glorioso do clube e o seu futuro, apesar de ter apenas 25 anos.

    Mas Foden não tem a mesma segurança quando se trata da Inglaterra. Ele raramente conseguiu reproduzir seu desempenho habitual com a camisa do City no cenário internacional, marcando apenas quatro gols e dando 10 assistências em 47 partidas pela seleção inglesa, com apenas três dessas contribuições para gols ocorrendo em torneios importantes.

  • England v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Sem certezas

    E enquanto Sir Gareth Southgate, assim como Guardiola, continuou a demonstrar confiança em Foden, Thomas Tuchel não tem motivos para sentir o mesmo. O alemão fez da sua falta de lealdade a qualquer pessoa o seu diferencial ao assumir o cargo, e só selecionou Foden para dois dos seus cinco estágios como técnico da seleção nacional.

    Foden pediu para ficar de fora da seleção inglesa nos jogos de junho, a fim de estar mental e fisicamente descansado para a Copa do Mundo de Clubes, o que levou Tuchel a deixá-lo de fora dos jogos internacionais de setembro e outubro. Ele trouxe Foden de volta ao time em novembro e prometeu que ele teria um “papel central”, mas não o escalou como titular em nenhuma das partidas contra a Sérvia e a Albânia, colocando-o como substituto por 53 minutos de um total de 180.

    Tuchel vê Foden como um camisa 10, não um ponta, e isso o coloca em um mercado concorrido no que diz respeito aos meias ingleses. Jude Bellingham tem sua vaga garantida na seleção para a Copa do Mundo, desde que esteja em forma, embora o astro do Real Madrid provavelmente perca os próximos amistosos contra o Uruguai e o Japão enquanto se recupera de uma lesão no tendão.

    A vaga de Morgan Rogers no próximo estágio e, provavelmente, na Copa do Mundo também está praticamente garantida. Embora a queda de Eberechi Eze no Arsenal seja uma boa notícia para as esperanças de Foden de ser convocado tanto no mês que vem quanto para a Copa do Mundo, o jogador do Arsenal, ao contrário de Foden, aproveitou a oportunidade para brilhar contra adversários mais fracos no fim de semana, quando os Gunners golearam o Wigan Athletic.

    Foden deve aproveitar ao máximo essas duas semanas sem jogos no meio da semana e seguir os mesmos passos que deu quando voltou à sua melhor forma no início da temporada. Embora Guardiola possa querer que ele relaxe, ele não pode se dar ao luxo de pegar leve.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0