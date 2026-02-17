Phil Foden corre o risco de perder seu lugar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, com o meio-campista do Manchester City de volta à estaca zero após um breve renascimento

O problema é que Foden não tem jogado bem desde antes do Natal, quando era a inspiração do City, ajudando-o a conquistar uma série de vitórias que mal merecia.

Ele foi o jogador que tirou o time do buraco contra o Leeds United em novembro, com seu gol aos 91 minutos, evitando uma pilha de corpos na área para mandar a bola para o fundo da rede como se tivesse sido disparada pelo buraco de uma agulha, garantindo a vitória por 3 a 2.

Ele também marcou o primeiro gol do City naquele dia, e outros dois gols, com chutes de ambos os pés, vieram na partida seguinte contra o Fulham, quando o City passou de uma vantagem de 5 a 1 para uma vitória apertada por 5 a 4.

Um único gol e uma assistência vieram quando o City venceu o Sunderland por 3 a 0, enquanto um chute de esquerda característico da entrada da área contra o Crystal Palace elevou para seis gols e uma assistência em cinco partidas. Estranhamente, porém, Guardiola decidiu repreender Foden após aquele jogo.

“Hoje ele não fez um bom jogo, não jogou bem”, disse o técnico. “Ele perdeu muitas bolas, estava com pressa em todas as jogadas. Phil precisa ter mais ritmo, mais calma, manter a bola, passar – e, no momento certo, mudar de marcha. No momento certo, explodir.

Mas, no final, como já dissemos muitas vezes, ele é muito jovem. No final, ele tem margem para melhorar, ele ouve e diz que está fazendo uma temporada incrível, fantástica.”

Guardiola acrescentou no Selhurst Park que havia “absolutamente, absolutamente, absolutamente” mais por vir de Foden, e o incentivou a melhorar sua compreensão do jogo.