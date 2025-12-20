+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Cristiano Ronaldo Al Nassr 2025Getty Images
Soham Mukherjee

Péssimas notícias para Cristiano Ronaldo e seu time! Al Nassr é punido com transfer ban pela FIFA

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recebeu uma proibição de transferências pela Fifa antes da janela de janeiro. O órgão governante atualizou seu registro oficial na sexta-feira, listando o time da Saudi Pro League entre os clubes proibidos de contratar novos jogadores. A data de início da sanção foi citada como 19 de dezembro, embora nenhuma conclusão tenha sido fornecida

  • Sanção da Fifa chega antes da janela de janeiro

    Diferentemente das punições padrão, que estipulam um número fixo de janelas de transferências, a sanção do Al-Nassr aparece descrita apenas como “até ser suspensa”, deixando a duração indefinida. Essa ambiguidade tem gerado preocupação em Riade, especialmente com o planejamento do elenco para a segunda metade da temporada já em andamento. O Al-Nassr não é o único a enfrentar sanções: outros clubes sauditas, como Al Shabab, Damac e Al Riyadh, também constam na lista da Fifa.

    • Publicidade
  • Cristiano Ronaldo Al NassrGetty Image/ Goal AR

    Um problema familiar para o clube de Riade

    Esta não é uma situação inédita para o Al-Nassr. Em julho de 2023, apenas alguns meses após a chegada de Cristiano Ronaldo, o clube foi atingido com uma proibição semelhante. Essa punição anterior decorreu de irregularidades financeiras ligadas à contratação de Ahmed Musa, do Leicester City, em 2018. Musa juntou-se ao Al-Nassr em um negócio de £ 14 milhões e foi vencedor da liga antes de sair em 2020. Posteriormente, a Fifa determinou que o Al-Nassr não havia cumprido o pagamento de £ 390.000 em bônus relacionados ao desempenho devidos ao Leicester. Apesar dos avisos emitidos já em 2021, o pagamento não foi completado a tempo, desencadeando em um transfer ban. Naquela ocasião, o clube resolveu a questão rapidamente pagando cerca de € 2 milhões, o que levou a Fifa a retirar a sanção. Se a história se repetirá ou desta vez não ainda não está claro, mas o precedente sugere que a questão é provavelmente financeira em vez de esportiva, e potencialmente solúvel uma vez que as obrigações pendentes sejam cumpridas.

  • A influência de Cristiano permanece inabalável

    Enquanto ainda não se sabe quando o Al-Nassr poderá contratar novos jogadores, as ambições em campo do time continuam a ser impulsionadas por Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, o atacante português continua a ser o ponto focal da equipe, marcando 11 gols e fornecendo duas assistências em 12 jogos nesta temporada. Seu impacto vai além das estatísticas, moldando padrões dentro do elenco. O companheiro de equipe de CR7, Mohamed Simakan, falou recentemente sobre o efeito de compartilhar um vestiário com uma das figuras mais reconhecidas do futebol. O defensor destacou a disciplina implacável e a liderança de Cristiano, descrevendo as lições diárias que recebe do vencedor de cinco Bolas de Ouro. Essa influência tornou-se central para a identidade do Al-Nassr, com jogadores mais jovens se sentindo impulsionados a igualar o profissionalismo dele.

    "Se alguém me dissesse no início da minha carreira: 'Você vai jogar com Cristiano Ronaldo'? Eu teria dito: 'Isso é impossível! Não temos a mesma idade.' Quando comecei, ele estava no fim da carreira dele", admitiu Simakan.

    "Não vou mentir para você, o que ele me traz em termos de disciplina, trabalho e liderança é incrível. Cristiano me dá muitos conselhos."

    O contrato de Ronaldo com os sauditas vai até 2027, mas as especulações continuam de que sua carreira pode se estender ainda mais. Com o marco simbólico de 1.000 gols na carreira ainda ao alcance, e ambições de longo prazo que incluem potencialmente compartilhar o campo com seu filho mais velho, a ideia de Cristiano jogando até seus 45 anos já não parece irrealista.

    Veja os jogos da Liga SauditaAssine já!

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025Getty Images

    Despedida da Copa do Mundo pela frente

    Uma certeza, no entanto, é sua última aparição com a camisa lusitana, já que Cristiano confirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última. Falando com franqueza em uma entrevista recente, ele reconheceu sua idade, mas insistiu que sua agilidade permanece intacta, descrevendo a fase final de sua carreira como algo a ser abraçado ao invés de temido.

    Ele disse à CNN: "Definitivamente, sim, porque terei 41 anos. Me sinto muito bem neste momento. Marco gols, ainda me sinto rápido e ágil, estou desfrutando do meu jogo na seleção nacional. Vamos ser honestos, quando digo em breve, quero dizer provavelmente um, dois anos. Estou aproveitando o momento. Mas quando digo em breve, é realmente em breve, porque dou tudo pelo futebol. Estou no jogo há 25 anos, fiz de tudo. Tenho muitos recordes. Estou muito orgulhoso. Então vamos aproveitar o momento, viver o momento."

    Cristiano Ronaldo voltará à ação no dia 24 de dezembro na partida da Fase de Grupos da Liga dos Campeões da AFC contra o Al-Zawraa.

AFC Champions League Two
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al Zawraa crest
Al Zawraa
ALZ
0