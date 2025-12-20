Péssimas notícias para Cristiano Ronaldo e seu time! Al Nassr é punido com transfer ban pela FIFA

Enquanto ainda não se sabe quando o Al-Nassr poderá contratar novos jogadores, as ambições em campo do time continuam a ser impulsionadas por Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, o atacante português continua a ser o ponto focal da equipe, marcando 11 gols e fornecendo duas assistências em 12 jogos nesta temporada. Seu impacto vai além das estatísticas, moldando padrões dentro do elenco. O companheiro de equipe de CR7, Mohamed Simakan, falou recentemente sobre o efeito de compartilhar um vestiário com uma das figuras mais reconhecidas do futebol. O defensor destacou a disciplina implacável e a liderança de Cristiano, descrevendo as lições diárias que recebe do vencedor de cinco Bolas de Ouro. Essa influência tornou-se central para a identidade do Al-Nassr, com jogadores mais jovens se sentindo impulsionados a igualar o profissionalismo dele.

"Se alguém me dissesse no início da minha carreira: 'Você vai jogar com Cristiano Ronaldo'? Eu teria dito: 'Isso é impossível! Não temos a mesma idade.' Quando comecei, ele estava no fim da carreira dele", admitiu Simakan.

"Não vou mentir para você, o que ele me traz em termos de disciplina, trabalho e liderança é incrível. Cristiano me dá muitos conselhos."

O contrato de Ronaldo com os sauditas vai até 2027, mas as especulações continuam de que sua carreira pode se estender ainda mais. Com o marco simbólico de 1.000 gols na carreira ainda ao alcance, e ambições de longo prazo que incluem potencialmente compartilhar o campo com seu filho mais velho, a ideia de Cristiano jogando até seus 45 anos já não parece irrealista.