Péssimas notícias para Cristiano Ronaldo e seu time! Al Nassr é punido com transfer ban pela FIFA
Sanção da Fifa chega antes da janela de janeiro
Diferentemente das punições padrão, que estipulam um número fixo de janelas de transferências, a sanção do Al-Nassr aparece descrita apenas como “até ser suspensa”, deixando a duração indefinida. Essa ambiguidade tem gerado preocupação em Riade, especialmente com o planejamento do elenco para a segunda metade da temporada já em andamento. O Al-Nassr não é o único a enfrentar sanções: outros clubes sauditas, como Al Shabab, Damac e Al Riyadh, também constam na lista da Fifa.
- Getty Image/ Goal AR
Um problema familiar para o clube de Riade
Esta não é uma situação inédita para o Al-Nassr. Em julho de 2023, apenas alguns meses após a chegada de Cristiano Ronaldo, o clube foi atingido com uma proibição semelhante. Essa punição anterior decorreu de irregularidades financeiras ligadas à contratação de Ahmed Musa, do Leicester City, em 2018. Musa juntou-se ao Al-Nassr em um negócio de £ 14 milhões e foi vencedor da liga antes de sair em 2020. Posteriormente, a Fifa determinou que o Al-Nassr não havia cumprido o pagamento de £ 390.000 em bônus relacionados ao desempenho devidos ao Leicester. Apesar dos avisos emitidos já em 2021, o pagamento não foi completado a tempo, desencadeando em um transfer ban. Naquela ocasião, o clube resolveu a questão rapidamente pagando cerca de € 2 milhões, o que levou a Fifa a retirar a sanção. Se a história se repetirá ou desta vez não ainda não está claro, mas o precedente sugere que a questão é provavelmente financeira em vez de esportiva, e potencialmente solúvel uma vez que as obrigações pendentes sejam cumpridas.
A influência de Cristiano permanece inabalável
Enquanto ainda não se sabe quando o Al-Nassr poderá contratar novos jogadores, as ambições em campo do time continuam a ser impulsionadas por Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, o atacante português continua a ser o ponto focal da equipe, marcando 11 gols e fornecendo duas assistências em 12 jogos nesta temporada. Seu impacto vai além das estatísticas, moldando padrões dentro do elenco. O companheiro de equipe de CR7, Mohamed Simakan, falou recentemente sobre o efeito de compartilhar um vestiário com uma das figuras mais reconhecidas do futebol. O defensor destacou a disciplina implacável e a liderança de Cristiano, descrevendo as lições diárias que recebe do vencedor de cinco Bolas de Ouro. Essa influência tornou-se central para a identidade do Al-Nassr, com jogadores mais jovens se sentindo impulsionados a igualar o profissionalismo dele.
"Se alguém me dissesse no início da minha carreira: 'Você vai jogar com Cristiano Ronaldo'? Eu teria dito: 'Isso é impossível! Não temos a mesma idade.' Quando comecei, ele estava no fim da carreira dele", admitiu Simakan.
"Não vou mentir para você, o que ele me traz em termos de disciplina, trabalho e liderança é incrível. Cristiano me dá muitos conselhos."
O contrato de Ronaldo com os sauditas vai até 2027, mas as especulações continuam de que sua carreira pode se estender ainda mais. Com o marco simbólico de 1.000 gols na carreira ainda ao alcance, e ambições de longo prazo que incluem potencialmente compartilhar o campo com seu filho mais velho, a ideia de Cristiano jogando até seus 45 anos já não parece irrealista.
- Getty Images
Despedida da Copa do Mundo pela frente
Uma certeza, no entanto, é sua última aparição com a camisa lusitana, já que Cristiano confirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última. Falando com franqueza em uma entrevista recente, ele reconheceu sua idade, mas insistiu que sua agilidade permanece intacta, descrevendo a fase final de sua carreira como algo a ser abraçado ao invés de temido.
Ele disse à CNN: "Definitivamente, sim, porque terei 41 anos. Me sinto muito bem neste momento. Marco gols, ainda me sinto rápido e ágil, estou desfrutando do meu jogo na seleção nacional. Vamos ser honestos, quando digo em breve, quero dizer provavelmente um, dois anos. Estou aproveitando o momento. Mas quando digo em breve, é realmente em breve, porque dou tudo pelo futebol. Estou no jogo há 25 anos, fiz de tudo. Tenho muitos recordes. Estou muito orgulhoso. Então vamos aproveitar o momento, viver o momento."
Cristiano Ronaldo voltará à ação no dia 24 de dezembro na partida da Fase de Grupos da Liga dos Campeões da AFC contra o Al-Zawraa.