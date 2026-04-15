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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Pesadelo para o Liverpool e a França: Hugo Ekitiké fica fora até o final do ano

H. Ekitike
Liverpool
Liverpool x PSG
PSG
Liga dos Campeões
Premier League
A. Slot

O atacante do Liverpool, Hugo Ekitiké, teve que deixar o campo já aos 30 minutos da partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (derrota por 0 a 2), na noite de terça-feira, devido a uma lesão aparentemente grave. O L’Equipe informa agora que ele sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e que deve ficar afastado dos gramados por mais de nove meses, não voltando a jogar neste ano civil.

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    O francês gritava de dor durante o primeiro tempo da derrota por 0 a 2 contra o PSG. O atacante de 23 anos teve que ser retirado de maca do campo e logo ficou claro que a lesão parecia grave.

    O pior temor do Liverpool e do próprio jogador foi confirmado pelo L’Equipe: Ekitike rompeu o tendão de Aquiles. Este golpe devastador significa que a contratação do verão não só perderá a Copa do Mundo com a França, mas também uma parte significativa da próxima temporada.

    Além desse grande revés, os Reds foram eliminados da Liga dos Campeões com uma derrota por 4 a 0 no placar agregado.

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    O técnico Arne Slot parecia preocupado após o término da partida e admitiu que os primeiros sinais não eram nada animadores, agora que a equipe enfrenta tanto a eliminação da Europa quanto a perda de seu principal atacante. “A situação não parece boa, todos nós vimos isso. No segundo tempo, ele foi para casa, ainda não o vimos. Ninguém quer se lesionar, muito menos neste momento”, afirmou o técnico.

  • A lesão põe fim à temporada de estreia marcante do ex-atacante do Eintracht Frankfurt. Ekitiké marcou 17 gols e deu 6 assistências em 45 partidas em todas as competições. Sua ausência deixa uma grande lacuna no elenco do atual campeão nacional.

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    O Liverpool precisará se recompor para um final de temporada decisivo. Os Reds estão atualmente em quinto lugar na Premier League, com 52 pontos, e querem garantir a qualquer custo uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. O Chelsea, com 48 pontos, está logo atrás da equipe de Slot.

    Agora que o jogador da seleção francesa está fora de combate, a equipe precisa contar com Cody Gakpo e Mohamed Salah para reativar o ataque, que vem apresentando dificuldades. A boa notícia é que Alexander Isak voltou ao elenco após uma longa lesão.

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