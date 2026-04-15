Pesadelo para o Liverpool e a França: Hugo Ekitiké fica fora até o final do ano

O francês gritava de dor durante o primeiro tempo da derrota por 0 a 2 contra o PSG. O atacante de 23 anos teve que ser retirado de maca do campo e logo ficou claro que a lesão parecia grave.

O pior temor do Liverpool e do próprio jogador foi confirmado pelo L’Equipe: Ekitike rompeu o tendão de Aquiles. Este golpe devastador significa que a contratação do verão não só perderá a Copa do Mundo com a França, mas também uma parte significativa da próxima temporada.

Além desse grande revés, os Reds foram eliminados da Liga dos Campeões com uma derrota por 4 a 0 no placar agregado.