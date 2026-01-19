As "pérolas" de Edilson Capetinha falando de futebol no Big Brother Brasil 2026

A presença de Edílson Capetinha no Big Brother Brasil 2026 vem rendendo momentos curiosos para quem acompanha o reality. Campeão do mundo em 2002 e dono de um estilo irreverente dentro e fora de campo, o ex-atacante transformou a casa em uma espécie de mesa-redonda informal, falando de futebol boa parte do dia e soltando opiniões, histórias de bastidores e provocações que rapidamente viraram assunto entre os fãs do programa.

E o papo ganhou ainda mais tempero quando Capetinha encontrou Babu Santana, veterano da casa e assumidamente flamenguista. A dupla tem engatado conversas animadas sobre futebol, passando por rivalidades, lembranças de grandes jogos e, claro, muitas alfinetadas típicas do esporte. O encontro virou prato cheio para quem gosta de futebol e entretenimento, com Edílson protagonizando verdadeiras “pérolas” que já começam a marcar sua passagem pelo BBB 26.