Pedro Augusto Dias

As "pérolas" de Edilson Capetinha falando de futebol no Big Brother Brasil 2026

Campeão do mundo em 2002, Edílson Capetinha transforma o BBB 26 em um espaço de resenha futebolística, com histórias, opiniões afiadas e debates entre os 'brothers'

A presença de Edílson Capetinha no Big Brother Brasil 2026 vem rendendo momentos curiosos para quem acompanha o reality. Campeão do mundo em 2002 e dono de um estilo irreverente dentro e fora de campo, o ex-atacante transformou a casa em uma espécie de mesa-redonda informal, falando de futebol boa parte do dia e soltando opiniões, histórias de bastidores e provocações que rapidamente viraram assunto entre os fãs do programa.

E o papo ganhou ainda mais tempero quando Capetinha encontrou Babu Santana, veterano da casa e assumidamente flamenguista. A dupla tem engatado conversas animadas sobre futebol, passando por rivalidades, lembranças de grandes jogos e, claro, muitas alfinetadas típicas do esporte. O encontro virou prato cheio para quem gosta de futebol e entretenimento, com Edílson protagonizando verdadeiras “pérolas” que já começam a marcar sua passagem pelo BBB 26.

  • Capetinha se apresenta no BBB 26

    Ex-jogador de futebol, Edílson Capetinha, de 55 anos, natural de Salvador, foi confirmado no grupo Camarote do BBB 26. Em sua apresentação, o campeão do mundo destacou o currículo recheado de títulos e a alcunha que o acompanha até hoje.

    “Sou tetracampeão, tricampeão paulista, campeão carioca, baiano, mineiro. Me chamam de Edílson Capetinha, alguma coisa tem aí… embaixadinha, pentacampeão só tem 23 no mundo inteiro”, disse. Em tom bem-humorado, completou: “Faz tempo que eu não ganho 3 milhões, quando eu jogava futebol eu ganhava”.

  • Perfume de luxo de Capetinha vira assunto no BBB 26 e nas redes

    Edílson Capetinha revelou no BBB 26 que usa um perfume avaliado em mais de R$ 16 mil, o que rapidamente virou assunto dentro e fora da casa. A fragrância chamou atenção pelo valor elevado e gerou reações imediatas entre os confinados.

    Ao ouvir o preço, Ana Paula Renault brincou: “Você acabou de passar mil reais aí, não lava mais”. O perfume em questão é o Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, versão mais exclusiva e bem mais cara que a tradicional eau de parfum.

  • Capetinha promete levar 'sister' à Neo Química Arena

    Durante uma conversa sobre futebol no BBB 26, Edílson Capetinha ouviu Chaiany contar que, apesar de torcer para o Corinthians, nunca esteve na Neo Química Arena. A sister revelou que o mais perto que chegou do estádio foi visitar a sede da Gaviões da Fiel em sua cidade. A resposta do ex-jogador animou o momento: Edílson prometeu levar Chaiany para conhecer a Arena e assistir a um jogo do Timão.

  • Capetinha relembra carreira na música

    Orgulhoso, Edílson Capetinha comentou no BBB 26 sobre as músicas de pagode que escreveu no passado para a dupla do Quarto Branco Luciano e Matheus, revelando um lado pouco conhecido do público.

  • Capetinha ironiza provocação sobre Mundial

    Durante uma roda de apresentações aos 'brothers', Edílson Capetinha relembrou que disputou o primeiro Mundial de Clubes da Fifa pelo Corinthians, mas foi rapidamente provocado sobre a conquista sem ter vencido a Copa Libertadores. A resposta veio no melhor estilo do ex-atacante, sem rodeios e com deboche.

    “É, vai chorar na Fifa”, disparou Edílson, arrancando risadas e mostrando que a língua afiada que marcou sua carreira segue intacta dentro do BBB 26.

  • Capetinha exalta amizade com Vampeta e Amaral no BBB 26

    Edílson Capetinha se emocionou ao falar da relação que mantém com Vampeta e Amaral, parceiros de longa data dentro e fora dos gramados. Segundo o ex-atacante, a conexão entre eles segue firme mesmo com o passar dos anos.

    “Se eu fico uma semana sem falar com o Vampeta, eu já sinto falta”, revelou Edílson,

  • Capetinha detona Bernard ao relembrar escalação do 7 a 1

    Em conversa sobre a semifinal da Copa do Mundo de 2014, entre Brasil e Alemanha, Edílson Capetinha comentou sobre a conversa com Felipão sobre a escalação da seleção sem Neymar na época. Segundo ele, a estratégia deveria ter sido mais cautelosa, com reforço no meio-campo e jogo reativo.

    O ex-atacante afirmou que jamais teria escalado Bernard naquela ocasião e foi direto ao opinar sobre o jogador, usando palavras duras para reforçar sua discordância da decisão técnica: “Eu jogava por uma bola, colocava mais um volante, deixava Hulk e Fred na frente e deixava a bola com a Alemanha”, disse.

    Na sequência, o ex-atacante contou que questionou a escolha feita à época: “Falei: ‘você vai botar o Bernard? O Bernard ele é f...’, mas na Copa do Mundo de 2002 eu te coloquei”, relembrou, atribuindo a frase ao então treinador.

    Na sequência, o ex-atacante completou sem rodeios: “Mas eu não sou o Bernard c..., o Bernard é ruim p...”.

  • Capetinha e Babu fazem resenha sobre futebol

    Uma cena inusitada tomou conta do BBB 26: Edílson Capetinha e Babu Santana engataram uma resenha animada sobre Flamengo. Durante o papo, Babu afirmou: “O (Jorge) Carrascal ainda não jogou 100% dele”, ao que Edílson reagiu surpreso: “É o quê, mano?”. O ator então completou: “Quando ele botar o 100% dele…”, arrancando comentários do Capetinha.

  • Capetinha e Babu exaltam dificuldade de jogar na Ilha do Retiro

    Em mais uma resenha sobre futebol no BBB 26, Edílson Capetinha e Babu Santana comentaram o quanto é complicado enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. A dupla destacou o peso do estádio e o ambiente hostil para os adversários.

  • Capetinha diz nunca ter bebido álcool

    Durante uma conversa no BBB 26, o ex-jogador Edílson Capetinha revelou um hábito pessoal pouco comum no meio esportivo. Segundo Edílson, ele nunca bebeu álcool e foi direto ao explicar seu ponto de vista: “Quem bebe não é confiável”.

  • Capetinha come bifes dos 'brothers' do Quarto Branco

    Edílson Capetinha protagonizou mais um momento engraçado no BBB 26 ao comer os bifes que eram destinados aos participantes do Quarto Branco, que estavam há dias sem se alimentar direito.

    Ao se explicar para Babu, que havia preparado a comida especial, Edílson se desculpou: “Babu, p… eu não sabia e comi os bifes. Eu não sabia que eram deles, juro por Deus”. O alimento era destinado aos confinados que passaram quatro dias se alimentando apenas de bolacha de água e sal, água e água de coco.

  • Capetinha perdeu chance de imunidade no BBB 26

    Edílson Capetinha protagonizou mais um momento inusitado no BBB 26 ao ficar ao lado do Big Fone e, ainda assim, não atender a ligação. A cena rapidamente virou assunto entre os fãs do reality.

    A dinâmica previa imunidade ao paredão para quem atendesse o telefone, além do poder de indicar outro confinado direto à berlinda, o que aumentou ainda mais a repercussão.

  • Capetinha fala sobre altos e baixos da carreira no BBB 26

    Em conversa com Sol Vega no BBB 26, Edílson Capetinha refletiu sobre sua trajetória no futebol e os caminhos que o trouxeram até o reality. “Joguei fora e tudo, mas hoje eu tô aqui por causa do prêmio”, disse o 'brother'.

