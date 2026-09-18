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'Perigoso para Michael Carrick!' - Ex-estrela do Man Utd destrói táticas lentas após colapso histórico
Pressão aumenta após colapso histórico em Old Trafford
Carrick enfrenta uma pressão cada vez maior como técnico do United após uma semana desastrosa de resultados. O Manchester United sofreu uma derrota histórica por 3 a 2 em casa para o Brighton na noite de quarta-feira, apesar de ter aberto 2 a 0 no início da partida.
Esse colapso impressionante marcou a primeira vez em mais de 50 anos que o United perdeu em Old Trafford depois de ter uma vantagem de dois gols. Isso aumentou ainda mais a amarga decepção da derrota por 1 a 0 para o Manchester City, que tinha 10 jogadores, poucos dias antes.
Carrick conduziu o clube com sucesso de volta à Champions League, o que lhe garantiu o cargo de técnico em definitivo durante o verão. No entanto, o ex-atacante do United Saha acredita que o emprego do treinador agora corre sério risco.
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Saha critica abordagem tática lenta e perigosa
Em entrevista à Betano, Saha insistiu que a culpa pela recente queda de rendimento está no banco de reservas, e não no vestiário. Ele destacou uma grave falta de padrões ofensivos e pediu que Carrick adapte seu sistema rapidamente.
"O problema do Manchester United nesta temporada não são os jogadores", explicou Saha. "Na verdade, não acho que tenha sido uma boa janela de transferências de verão para o Manchester United. Mas Michael Carrick precisa se adaptar.
"Não vejo um time que tenha a dinâmica de que precisa. O Manchester United precisa de um sistema para jogar um bom futebol, com padrões de jogo. Acho que a forma como está jogando agora é perigosa para Michael Carrick, porque isso não é culpa dos jogadores."
Dificuldades no meio-campo e falta de aceleração
Uma grande preocupação tática para Saha é a enorme falta de urgência no meio-campo. Ele acredita que os volantes do United estão jogando de forma segura demais, o que acaba sufocando a capacidade do time de atacar com eficiência.
"Os dois volantes parecem confortáveis demais trocando passes lentamente, de um lado para o outro", acrescentou. "Isso não proporciona o tipo de passe para a frente capaz de criar esses momentos de um contra um. Nas transições, eles são lentos demais. Não importa quem você coloque nessas situações, seja Sesko, [Matheus] Cunha ou [Bryan] Mbeumo, se um deles não assumir mais riscos e avançar mais, isso não vai ajudar a fazer a jogada progredir.
"O United cria algumas chances, mas não são chances claras, e não está usando a aceleração de Marcus Rashford para infiltrar às costas das equipes, então também não tem essa dimensão. Está tudo lento demais."
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Carrick precisa encontrar soluções para salvar a temporada
Depois de derrotas dolorosas consecutivas contra o City e o Brighton, a pressão está totalmente sobre Carrick para mudar esse cenário. O treinador vai exigir uma resposta imediata de seus jogadores no próximo compromisso, enquanto a equipe tenta se recuperar. Caso não consiga um resultado positivo, sua posição em Old Trafford pode ficar sob séria ameaça muito cedo na temporada.
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