Carrick está sob crescente pressão como técnico do United após uma semana desastrosa de resultados. O Manchester United sofreu uma derrota histórica por 3 a 2 em casa para o Brighton na noite de quarta-feira, apesar de ter aberto 2 a 0 logo no início.

Esse colapso impressionante marcou a primeira vez em mais de 50 anos que o United perdeu em Old Trafford depois de ter uma vantagem de dois gols. Isso aumentou a amarga decepção da derrota por 1 a 0 para o Manchester City, que teve 10 jogadores, apenas alguns dias antes.

Carrick conduziu o clube com sucesso de volta à Champions League, o que lhe rendeu o cargo de técnico efetivo durante o verão. No entanto, o ex-atacante do United Saha acredita que o emprego do treinador agora corre sério risco.