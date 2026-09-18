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마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

'Perigoso para Michael Carrick!' - Ex-astro do Man Utd detona tática lenta após colapso histórico

M. Carrick
Manchester United
Manchester United x Brighton
Carabao Cup
Premier League

O ex-atacante do Manchester United Louis Saha alertou Michael Carrick de que sua abordagem tática atual está colocando seu emprego em risco. A crítica contundente vem após um colapso histórico contra o Brighton em Old Trafford, levantando sérias dúvidas sobre o jogo lento e previsível da equipe.

  • Pressão aumenta após colapso histórico em Old Trafford

    Carrick está sob crescente pressão como técnico do United após uma semana desastrosa de resultados. O Manchester United sofreu uma derrota histórica por 3 a 2 em casa para o Brighton na noite de quarta-feira, apesar de ter aberto 2 a 0 logo no início.

    Esse colapso impressionante marcou a primeira vez em mais de 50 anos que o United perdeu em Old Trafford depois de ter uma vantagem de dois gols. Isso aumentou a amarga decepção da derrota por 1 a 0 para o Manchester City, que teve 10 jogadores, apenas alguns dias antes.

    Carrick conduziu o clube com sucesso de volta à Champions League, o que lhe rendeu o cargo de técnico efetivo durante o verão. No entanto, o ex-atacante do United Saha acredita que o emprego do treinador agora corre sério risco.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Saha critica abordagem tática lenta e perigosa

    Em entrevista à Betano, Saha insistiu que a culpa pela queda recente de rendimento está no banco de reservas, e não no vestiário. Ele destacou uma grave falta de padrões ofensivos e pediu que Carrick adapte seu sistema rapidamente.

    "O problema do Manchester United nesta temporada não são os jogadores", explicou Saha. "Na verdade, não acho que a janela de transferências de verão tenha sido boa para o Manchester United. Mas Michael Carrick precisa se adaptar.

    "Não vejo um time com a movimentação de que precisa. O Manchester United precisa de um sistema para jogar um bom futebol, com padrões de jogo. Acho que a forma como está jogando agora é perigosa para Michael Carrick, porque isso não se deve aos jogadores."

  • Dificuldades no meio-campo e falta de aceleração

    Uma grande preocupação tática para Saha é a enorme falta de urgência no meio-campo. Ele acredita que os volantes do United estão jogando com segurança demais, o que acaba sufocando a capacidade do time de atacar com eficiência.

    "Os dois volantes parecem confortáveis demais trocando passes lentos, de um lado para o outro", acrescentou. "Isso não proporciona o tipo de passe para a frente capaz de criar esses momentos de um contra um. Nas transições, eles são lentos demais. Não importa quem você coloque nessas situações, seja Sesko, [Matheus] Cunha ou [Bryan] Mbeumo, se um deles não estiver assumindo mais riscos e avançando, isso não vai ajudar a fazer a jogada progredir.

    "O United cria algumas chances, mas não são chances claras, e não está usando a aceleração de Marcus Rashford para atacar o espaço às costas das equipes, então também não tem essa dimensão. É tudo lento demais."

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Carrick precisa encontrar soluções para salvar a temporada

    Após derrotas dolorosas consecutivas para o City e o Brighton, a pressão está totalmente sobre Carrick para mudar o rumo da situação. O técnico exigirá uma resposta imediata de seus jogadores no próximo compromisso, enquanto a equipe tenta se recuperar. A incapacidade de conquistar um resultado positivo pode fazer com que sua posição em Old Trafford fique seriamente ameaçada muito cedo na campanha.

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