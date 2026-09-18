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'Perigoso para Michael Carrick!' - Ex-astro do Man Utd detona tática lenta após colapso histórico
Pressão aumenta após colapso histórico em Old Trafford
Carrick está sob crescente pressão como técnico do United após uma semana desastrosa de resultados. O Manchester United sofreu uma derrota histórica por 3 a 2 em casa para o Brighton na noite de quarta-feira, apesar de ter aberto 2 a 0 logo no início.
Esse colapso impressionante marcou a primeira vez em mais de 50 anos que o United perdeu em Old Trafford depois de ter uma vantagem de dois gols. Isso aumentou a amarga decepção da derrota por 1 a 0 para o Manchester City, que teve 10 jogadores, apenas alguns dias antes.
Carrick conduziu o clube com sucesso de volta à Champions League, o que lhe rendeu o cargo de técnico efetivo durante o verão. No entanto, o ex-atacante do United Saha acredita que o emprego do treinador agora corre sério risco.
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Saha critica abordagem tática lenta e perigosa
Em entrevista à Betano, Saha insistiu que a culpa pela queda recente de rendimento está no banco de reservas, e não no vestiário. Ele destacou uma grave falta de padrões ofensivos e pediu que Carrick adapte seu sistema rapidamente.
"O problema do Manchester United nesta temporada não são os jogadores", explicou Saha. "Na verdade, não acho que a janela de transferências de verão tenha sido boa para o Manchester United. Mas Michael Carrick precisa se adaptar.
"Não vejo um time com a movimentação de que precisa. O Manchester United precisa de um sistema para jogar um bom futebol, com padrões de jogo. Acho que a forma como está jogando agora é perigosa para Michael Carrick, porque isso não se deve aos jogadores."
Dificuldades no meio-campo e falta de aceleração
Uma grande preocupação tática para Saha é a enorme falta de urgência no meio-campo. Ele acredita que os volantes do United estão jogando com segurança demais, o que acaba sufocando a capacidade do time de atacar com eficiência.
"Os dois volantes parecem confortáveis demais trocando passes lentos, de um lado para o outro", acrescentou. "Isso não proporciona o tipo de passe para a frente capaz de criar esses momentos de um contra um. Nas transições, eles são lentos demais. Não importa quem você coloque nessas situações, seja Sesko, [Matheus] Cunha ou [Bryan] Mbeumo, se um deles não estiver assumindo mais riscos e avançando, isso não vai ajudar a fazer a jogada progredir.
"O United cria algumas chances, mas não são chances claras, e não está usando a aceleração de Marcus Rashford para atacar o espaço às costas das equipes, então também não tem essa dimensão. É tudo lento demais."
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Carrick precisa encontrar soluções para salvar a temporada
Após derrotas dolorosas consecutivas para o City e o Brighton, a pressão está totalmente sobre Carrick para mudar o rumo da situação. O técnico exigirá uma resposta imediata de seus jogadores no próximo compromisso, enquanto a equipe tenta se recuperar. A incapacidade de conquistar um resultado positivo pode fazer com que sua posição em Old Trafford fique seriamente ameaçada muito cedo na campanha.
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