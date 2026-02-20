Perfil oficial do Flamengo sofre ataque hacker em meio à disputa da Recopa Sul-Americana

O perfil oficial do Flamengo no X (antigo Twitter) sofreu um ataque hacker na noite desta quinta-feira (19), durante o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. A invasão ocorreu enquanto a equipe estava em campo, no primeiro tempo da partida disputada na Argentina.

Entre as publicações feitas pelos invasores, uma delas afirmava que “o Vasco é maior do Rio”, além de mensagens exaltando outros clubes brasileiros. O episódio aconteceu em meio à cobertura em tempo real da decisão continental.