Perfil oficial do Flamengo sofre ataque hacker em meio à disputa da Recopa Sul-Americana
Ataque durante a decisão
O perfil oficial do Flamengo no X (antigo Twitter) sofreu um ataque hacker na noite desta quinta-feira (19), durante o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. A invasão ocorreu enquanto a equipe estava em campo, no primeiro tempo da partida disputada na Argentina.
Entre as publicações feitas pelos invasores, uma delas afirmava que “o Vasco é maior do Rio”, além de mensagens exaltando outros clubes brasileiros. O episódio aconteceu em meio à cobertura em tempo real da decisão continental.
Clube faz alerta e pede cautela
Após identificar o problema, o Flamengo publicou um comunicado direcionado aos torcedores, alertando sobre a invasão e orientando que não interajam com conteúdos recentes.
"Estamos sofrendo ataques de hackers e, por segurança, pedimos que não cliquem em nenhum link ou mensagem recente até avisarmos que está tudo normal", informou o clube na rede social.
Além das mensagens provocativas, também foram divulgados links com propagandas indevidas em nome do Rubro-Negro, o que acendeu o alerta para possíveis conteúdos nocivos.
Cobertura interrompida e instabilidade
Por conta do ataque, o Flamengo interrompeu a cobertura da partida no X. A última publicação relacionada ao confronto foi registrada aos 26 minutos do primeiro tempo.
Até a última atualização, o clube ainda não havia informado se o acesso à conta havia sido totalmente restabelecido. O episódio gerou grande repercussão entre os torcedores, que rapidamente registraram as publicações antes que fossem apagadas.