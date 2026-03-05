“Pequena crise” – O lendário árbitro Pierluigi Collina compara o VAR a problemas conjugais “com sua esposa” em uma avaliação contundente da tecnologia de vídeo

Apesar da aparente “pequena crise”, o alcance da tecnologia deve se expandir significativamente. A IFAB ampliou oficialmente o protocolo VAR para incluir a capacidade de verificar cartões amarelos incorretamente atribuídos. A urgência dessa mudança foi destacada no mês passado na Série A, quando o zagueiro da Juventus Pierre Kalulu foi incorretamente expulso contra o Inter. Além disso, os árbitros em breve terão a opção de verificar escanteios incorretamente atribuídos.

Collina explicou que a natureza evolutiva do esporte exigiu essas atualizações, observando que a estrutura original foi escrita em uma era tecnológica diferente. “Quando decidimos pelo teste do VAR em 2016, a tecnologia era muito diferente. O protocolo foi escrito do zero e se inspirou em outros esportes, como o rúgbi, e os árbitros de vídeo não tinham experiência prévia. Hoje, a situação é muito diferente”, disse ele.