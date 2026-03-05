Getty Images Sport
Traduzido por
“Pequena crise” – O lendário árbitro Pierluigi Collina compara o VAR a problemas conjugais “com sua esposa” em uma avaliação contundente da tecnologia de vídeo
A lua de mel acabou para o VAR
Falando na assembleia geral anual da International Football Association Board (IFAB) no País de Gales, Collina não se conteve. Ele disse: “Na Itália, dizemos que em todo casamento maravilhoso, há uma crise após sete anos. Portanto, é possível que as pessoas se apaixonem pelo VAR e, depois de alguns anos, assim como acontece com sua esposa, você tenha uma pequena crise”. Seus comentários vêm em um momento em que a frustração dos torcedores está em alta, com muitos pedindo que o sistema seja totalmente descartado após uma década de testes e implementação.
- Getty
Novos poderes para os árbitros de vídeo
Apesar da aparente “pequena crise”, o alcance da tecnologia deve se expandir significativamente. A IFAB ampliou oficialmente o protocolo VAR para incluir a capacidade de verificar cartões amarelos incorretamente atribuídos. A urgência dessa mudança foi destacada no mês passado na Série A, quando o zagueiro da Juventus Pierre Kalulu foi incorretamente expulso contra o Inter. Além disso, os árbitros em breve terão a opção de verificar escanteios incorretamente atribuídos.
Collina explicou que a natureza evolutiva do esporte exigiu essas atualizações, observando que a estrutura original foi escrita em uma era tecnológica diferente. “Quando decidimos pelo teste do VAR em 2016, a tecnologia era muito diferente. O protocolo foi escrito do zero e se inspirou em outros esportes, como o rúgbi, e os árbitros de vídeo não tinham experiência prévia. Hoje, a situação é muito diferente”, disse ele.
Reprimindo o desperdício de tempo
Além da cabine de vídeo, os árbitros estão recebendo novas ferramentas para acelerar o jogo. A partir da Copa do Mundo deste verão, os árbitros terão o poder de iniciar uma contagem regressiva de cinco segundos para lançamentos laterais e jogadas ensaiadas, caso considerem que os jogadores estão protelando. Além disso, será aplicado um limite rigoroso de 10 segundos para substituições, e os jogadores que não saírem do campo com rapidez suficiente serão obrigados a esperar um minuto inteiro antes que seu substituto possa entrar.
“O objetivo é eliminar, ou eliminar o máximo possível, a perda de tempo que prejudica o espetáculo do jogo. No ano passado, introduzimos a ‘regra dos oito segundos’ para goleiros, que tem sido um grande sucesso. Houve muito poucos casos em que um escanteio foi concedido. A medida dissuasória funcionou”, acrescentou Collina ao La Gazzetta dello Sport em sua avaliação do fluxo do jogo moderno.
- Getty Images
O futuro do sistema de desafios
O futebol também está se aproximando de um sistema de “desafio” semelhante ao do tênis ou do críquete. O Football Video Support (FVS), que permite aos treinadores contestarem decisões duas vezes por partida, já está sendo testado na Itália, Malta e Espanha. Collina confirmou a expansão desses testes, afirmando: “É provável que nas próximas semanas abramos a possibilidade de participar do teste para a próxima temporada às associações membros e organizadores de competições”.
Embora a Premier League continue hesitante sobre alguns aspectos, como as verificações do VAR em escanteios, o diretor executivo da Associação de Futebol, Mark Bullingham, acredita que o sistema de desafio pode ser um passo positivo. Bullingham observou: “Isso muda a dinâmica. Reduz o número de vezes em que há uma intervenção do VAR e efetivamente coloca a responsabilidade sobre o técnico. Isso é algo que podemos continuar a aprender à medida que testamos esse modelo.”
Publicidade