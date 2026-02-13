Getty Images
Traduzido por
Pep Guardiola responde ao discurso inflamado do coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sobre imigração
Guardiola defende o multiculturalismo após comentários de Ratcliffe
Guardiola rebateu os comentários de Ratcliffe, pelos quais ele emitiu uma espécie de desculpa, pois apenas assumiu a responsabilidade por “ofender algumas pessoas”.
Agora, o catalão insistiu que o multiculturalismo só pode enriquecer uma sociedade e uma cultura.
Ele disse aos repórteres antes do confronto do City com o Salford City pela FA Cup neste fim de semana: “Todo mundo quer ter uma vida melhor. Todas as pessoas querem ter uma perspectiva de um futuro melhor para si mesmas, para suas famílias ou seus amigos. Às vezes, as oportunidades surgem no lugar onde você nasceu e no lugar para onde você vai.
É por isso que o lugar onde você nasceu não faz diferença.
A maioria das pessoas foge de seus países por causa dos problemas que existem neles, não porque querem partir.
Quanto mais abraçarmos outras culturas, abraçá-las de verdade, melhor será a nossa sociedade — não tenho dúvidas disso.”
- Getty Images Sport
Guardiola viajou bastante durante sua carreira como jogador e treinador
Guardiola nasceu na Catalunha e também jogou na Itália, no México e no Catar ao longo de sua carreira. Ele treinou na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra, e insiste, com razão, que as pessoas simplesmente não têm influência sobre o local onde nascem, em um apelo à empatia.
Ele acrescentou: “É um problema em todo o mundo.
Tratamos os imigrantes ou as pessoas que vêm de outros países como se fossem eles que causassem problemas ao nosso país. É um grande problema, porque o fato de eu ser catalão e você ser britânico? Que influência tivemos sobre o local onde nascemos?
Todos querem ter uma vida melhor, todos querem ter um futuro melhor para si mesmos e suas famílias. Às vezes, as oportunidades estão onde você nasce e, às vezes, estão no lugar para onde você vai.
A cor da sua pele ou o lugar onde você nasceu não fazem diferença.”
Ratcliffe causa indignação com comentários “vergonhosos e profundamente divisivos”
Personalidades do mundo do esporte e da política criticaram os comentários claramente falsos de Ratcliffe.
O primeiro-ministro Keir Starmer respondeu imediatamente a Ratcliffe, descrevendo seus comentários como “ofensivos e errados”. Ele acrescentou: “A Grã-Bretanha é um país orgulhoso, tolerante e diversificado. Jim Ratcliffe deveria se desculpar”.
A instituição de caridade antirracismo no futebol Kick It Out disse: “Os comentários de Sir Jim Ratcliffe são vergonhosos e profundamente divisivos em um momento em que o futebol faz tanto para unir as comunidades. Além dos números imprecisos mencionados, vale lembrar que o Manchester United tem uma base de torcedores diversificada e joga em uma cidade cuja história cultural foi enriquecida por imigrantes. Esse tipo de linguagem e liderança não tem lugar no futebol inglês, e acreditamos que a maioria dos torcedores pensará o mesmo.”
O Clube de Torcedores Muçulmanos do Manchester United disse estar “profundamente preocupado” com as palavras de Ratcliffe. Sua declaração dizia: “O termo ‘colonizado’ não é neutro, ele ecoa a linguagem frequentemente usada em narrativas de extrema direita que enquadram os migrantes como invasores e ameaças demográficas. Essa retórica tem consequências no mundo real. O Reino Unido tem experimentado aumentos sustentados nos crimes de ódio nos últimos anos, incluindo aumentos na islamofobia, antissemitismo, ataques motivados por racismo e hostilidade contra migrantes e pessoas de cor.
O Manchester United é um clube global construído com base na diversidade – em jogadores, funcionários e torcedores de todas as origens, credos e etnias. A força do nosso clube e do nosso país reside nessa diversidade.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
O United espera deixar esses comentários para trás rapidamente, já que enfrenta o Everton na segunda-feira, 23 de fevereiro. Após ter sido eliminado da FA Cup, o time não joga neste fim de semana.
O City, por sua vez, tentará evitar uma das maiores surpresas da história da FA Cup contra o Salford.
Publicidade