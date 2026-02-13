Pep Guardiola responde ao discurso inflamado do coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sobre imigração

Guardiola rebateu os comentários de Ratcliffe, pelos quais ele emitiu uma espécie de desculpa, pois apenas assumiu a responsabilidade por “ofender algumas pessoas”.

Agora, o catalão insistiu que o multiculturalismo só pode enriquecer uma sociedade e uma cultura.

Ele disse aos repórteres antes do confronto do City com o Salford City pela FA Cup neste fim de semana: “Todo mundo quer ter uma vida melhor. Todas as pessoas querem ter uma perspectiva de um futuro melhor para si mesmas, para suas famílias ou seus amigos. Às vezes, as oportunidades surgem no lugar onde você nasceu e no lugar para onde você vai.

É por isso que o lugar onde você nasceu não faz diferença.

A maioria das pessoas foge de seus países por causa dos problemas que existem neles, não porque querem partir.

Quanto mais abraçarmos outras culturas, abraçá-las de verdade, melhor será a nossa sociedade — não tenho dúvidas disso.”