Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Pep Guardiola Manchester City refs GFXGOAL
Richard Martin

Pep Guardiola precisa parar com as reclamações sobre arbitragem - não há conspiração contra o Manchester City

Pep Guardiola tem um longo histórico de explosões memoráveis ​​em coletivas de imprensa, mas o técnico do Manchester City continua sendo muito imprevisível. Após uma derrota ou um empate decepcionante, o catalão costuma amenizar a situação mantendo a calma diante da mídia. No entanto, ele tem o hábito de explodir de fúria após uma vitória rotineira – que foi exatamente o que aconteceu após a vitória do City sobre o Wolves no sábado

Embora o treinador estivesse, no geral, de bom humor após o City ter voltado a vencer depois das derrotas dolorosas para o Manchester United e o Bodo/Glimt, seu semblante mudou quando questionado sobre a decisão do árbitro Farai Hallam de não marcar um pênalti por toque de mão, mesmo após ter sido aconselhado pelo VAR a revisar o lance. 

Enquanto o técnico do Wolves, Rob Edwards, o elogiou por demonstrar "bom caráter e força para manter sua decisão em campo", Guardiola insinuou que Hallam estava tentando se promover e citou o incidente como o exemplo mais recente de decisões que prejudicaram o City.

"Eu adoraria ter jogadores que lutassem contra isso, apesar de eles [os árbitros] terem nove anos, seis Premier Leagues e tudo o que conquistamos", disse Guardiola. Este foi o exemplo mais recente da tentativa do técnico do City de criar uma mentalidade de cerco para motivar seus jogadores nos últimos meses da temporada, que alguns acreditam ser a sua última.

Mas a sua representação do City como os valentes azarões lutando contra um sistema que quer prejudicá-los não engana ninguém...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Emulando o pior lado de Mourinho

    Os comentários de Guardiola na conferência de imprensa e seu comportamento em relação a Hallam após o apito final foram o exemplo mais recente da transformação do treinador no homem que ele costumava considerar seu inimigo declarado, José Mourinho. 

    O treinador português frequentemente usava os árbitros como bodes expiatórios em suas batalhas épicas contra o Barcelona de Guardiola, tanto contra a Inter quanto contra o Real Madrid, enquanto o catalão se considerava moralmente superior.

    Mas agora Guardiola está se assemelhando a Mourinho em mais de um aspecto. O gesto de mostrar seis dedos aos torcedores do Liverpool para indicar cada título da Premier League que conquistou com o City foi uma atitude típica de Mourinho, marcada por mesquinharias, mesmo que, no fim das contas, possa ser considerada inofensiva. 

    No entanto, sua perseguição aos árbitros é mais sinistra.

    Assista ao City na Premier League e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um argumento ilógico

    Ele estava criticando especificamente um árbitro que fazia sua estreia na Premier League, um oficial que se manteve firme contra o VAR. Considerando os próprios problemas de Guardiola com o VAR e sua reação furiosa – e justificada – ao gol de Antoine Semenyo contra o Newcastle ter sido anulado no início deste mês após uma revisão de seis minutos, parecia contraditório que ele se opusesse a um árbitro que não se curvou à máquina do VAR.

    E suas críticas generalizadas aos dirigentes da Premier League, como mencionar nominalmente o chefe de arbitragem Howard Webb, não faziam muito sentido. Se a cúpula da Premier League era tão contrária ao City, por que os árbitros do VAR em Stockley Park recomendariam que Hallam revisasse o lance? 

    Esta não é a primeira vez que ele ataca dirigentes individualmente. O ex-árbitro Graham Scott contou ao The Telegraph como Guardiola o abordou por trás durante uma partida no final da temporada 2020/21, o segurou firmemente, o levantou do chão e disse algo como: "Ganhamos o campeonato e não há nada que você possa fazer a respeito."

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Toques de mão ainda são subjetivos

    Em vez de ser um exemplo de parcialidade contra o City, o incidente de sábado apenas reforçou como as decisões sobre toques de mão na bola são frequentemente subjetivas e como é possível que árbitros de alto nível tenham opiniões diferentes sobre um mesmo lance. 

    As mãos de Yerson Mosquera estavam em posição natural enquanto ele corria para acompanhar Omar Marmoush, e a bola bateu em seu cotovelo antes de atingir seu peito. Ele também estava a apenas alguns metros de Marmoush, sem tempo para pensar na posição dos braços.

    A situação estava longe do cenário simples sugerido por Guardiola. Na verdade, Guardiola tinha mais razão em mencionar a decisão de não expulsar Diogo Dalot no clássico de Manchester na semana anterior. 

    Mas no dia do clássico, o treinador manteve a calma e, embora tenha deixado claro que discordava da decisão, optou por se concentrar mais na péssima atuação de sua equipe em Old Trafford.

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    485 milhões de libras gastos em 13 meses

    A reação tão veemente de Guardiola à decisão de Hallam, após uma partida que o City havia vencido e na qual marcou o segundo gol poucos minutos depois do pênalti, foi ainda mais desconcertante. Mas o mais bizarro foi ele tentar pintar o City como vítima de uma conspiração, dizendo que queria ter seus jogadores lesionados de volta o mais rápido possível para neutralizar o impacto das decisões equivocadas da arbitragem.

    É verdade que o City está sofrendo com uma crise de lesões e que algumas decisões importantes se mostraram desfavoráveis recentemente. Mas também é verdade que o clube usou seu poderio financeiro para reverter a situação e reforçar o elenco com as contratações de Antoine Semenyo e Marc Guehi, dois jogadores de alto nível muito cobiçados pelos rivais. 

    Embora nenhuma das contratações tenha sido um exemplo de arrogância no mercado de transferências, o City conseguiu superar rivais como o Liverpool na disputa por Guehi, oferecendo-lhe um salário de cerca de 1,2 milhão de libras por mês, além de, segundo relatos, pagar uma quantia considerável ao seu agente.

    Enquanto a maioria dos clubes se manteve discreta na janela de transferências de janeiro, o City gastou 85 milhões de libras. Isso representa quase o dobro do valor gasto pelo West Ham, que teve o segundo maior gasto entre os clubes em janeiro, e mais do que o triplo do gasto líquido dos Hammers. 

    O City também gastou muito dinheiro no ano passado, desembolsando £180 milhões em quatro novas contratações. E no verão passado, gastaram £220 milhões. No total, são 485 milhões de libras em 13 meses, um gasto líquido de £425 milhões.

  • Richard Masters(C)Getty Images

    O espectro das acusações

    Portanto, por mais que Guardiola queira retratar as probabilidades como estando contra o City, o oposto é que é verdade. 

    Há outro motivo para não levar muito a sério as afirmações do treinador vencedor em série: todos ainda aguardam o desfecho da audiência relacionada às 115 acusações (agora 130) da Premier League contra o City por supostas violações de suas regras financeiras. 

    Já se passaram quase três anos desde que as acusações foram anunciadas em fevereiro de 2023 e mais de 16 meses desde a audiência. O City nega qualquer irregularidade, mas quanto mais se aguarda um veredicto, mais frustrante se torna para os outros 19 clubes da liga.

  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images

    Não há conspiração

    Guardiola está em seu direito de tentar motivar seus jogadores como desejar e ele já usou conferências de imprensa a seu favor antes, como seu desabafo "Happy Flowers" durante a temporada da tríplice coroa. Isso também ocorreu após uma vitória do City, mas transmitiu uma mensagem aos seus jogadores de que não podiam se acomodar com a vitória, e funcionou. 

    O anúncio inicial das acusações, que levou a uma firme defesa do clube por parte de Guardiola na época e desde então, também ajudou a criar uma mentalidade de "nós contra eles".

    Com o City reduzindo a diferença para o Arsenal para quatro pontos na disputa pelo título, Guardiola pode muito bem achar que este é o momento certo para criar uma nova mentalidade de cerco. Isso pode muito bem levar o City a reconquistar o título.

    No entanto, ele não deveria envolver árbitros individuais em sua discussão. E ninguém deveria acreditar em sua alegação de que o City está lutando contra o sistema.

Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0