Pep Guardiola precisa parar com as reclamações sobre arbitragem - não há conspiração contra o Manchester City

Embora o treinador estivesse, no geral, de bom humor após o City ter voltado a vencer depois das derrotas dolorosas para o Manchester United e o Bodo/Glimt, seu semblante mudou quando questionado sobre a decisão do árbitro Farai Hallam de não marcar um pênalti por toque de mão, mesmo após ter sido aconselhado pelo VAR a revisar o lance.

Enquanto o técnico do Wolves, Rob Edwards, o elogiou por demonstrar "bom caráter e força para manter sua decisão em campo", Guardiola insinuou que Hallam estava tentando se promover e citou o incidente como o exemplo mais recente de decisões que prejudicaram o City.

"Eu adoraria ter jogadores que lutassem contra isso, apesar de eles [os árbitros] terem nove anos, seis Premier Leagues e tudo o que conquistamos", disse Guardiola. Este foi o exemplo mais recente da tentativa do técnico do City de criar uma mentalidade de cerco para motivar seus jogadores nos últimos meses da temporada, que alguns acreditam ser a sua última.

Mas a sua representação do City como os valentes azarões lutando contra um sistema que quer prejudicá-los não engana ninguém...