Pep Guardiola pede a Erling Haaland para “parar de falar” com o Real Madrid, com o Manchester City preocupado com o futuro do atacante
A batalha de Guardiola pelo foco no vestiário
Com as especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid atingindo o auge, a diretoria do Etihad está cada vez mais preocupada com o impacto que esses rumores estão causando em seu craque. O técnico catalão, conhecido por sua atenção meticulosa aos detalhes e pela harmonia do elenco, está cansado do barulho constante que vem da capital espanhola. A situação chegou a um ponto crítico, em que Guardiola sente a necessidade de proteger seu vestiário de distrações externas durante a fase mais exigente da temporada. Haaland continua sendo o foco indiscutível do ataque do City, mas há receios de que as incessantes especulações sobre uma possível transferência para o Santiago Bernabeu possam prejudicar a busca do clube por títulos, caso seu comprometimento seja questionado.
Guardiola exige o fim do barulho
De acordo com o El Nacional, o técnico catalão vê Haaland não apenas como um artilheiro prolífico, mas como a peça essencial que permite ao City competir no mais alto nível em todas as competições. Para Guardiola, manter o pico mental e físico do jogador de 25 anos é inegociável, especialmente agora que a temporada entra em sua fase mais decisiva e exigente.
Além disso, Guardiola acredita que alcançar os objetivos ambiciosos do clube é impossível se seu craque não estiver operando em sua capacidade máxima. Ele insiste que Haaland deve permanecer livre do peso psicológico de uma iminente batalha de transferência com o Real Madrid, garantindo total comprometimento com o campo sem distrações externas.
O fator Real Madrid
A presença do Real Madrid nesta narrativa não é nenhuma surpresa para quem acompanha o futebol europeu. O gigante espanhol mantém um interesse de longa data no ex-jogador do Borussia Dortmund, interesse esse que só se intensificou à medida que o clube busca reforçar ainda mais seu ataque. Florentino Pérez estaria disposto a explorar todas as possibilidades para trazer o atacante para a capital espanhola no próximo verão, percebendo uma oportunidade em potencial caso o jogador demonstre vontade de se transferir.
Embora um negócio dessa magnitude continue sendo teoricamente complexo, a ameaça é real o suficiente para levar Guardiola a agir. A obsessão do técnico em manter um ambiente estéril, onde apenas o que acontece em campo importa, o levou a ser firme com seu pupilo. A mensagem é clara: o diálogo entre a comitiva do jogador e os atuais campeões europeus deve parar imediatamente para preservar a integridade da campanha atual do City.
O que vem a seguir para Haaland e Guardiola?
De acordo com fontes próximas à situação, Guardiola pediu pessoalmente a Haaland para “parar de conversar com o Real Madrid” por enquanto. O técnico não está necessariamente tentando bloquear uma futura transferência indefinidamente, mas insiste que todas as negociações sejam adiadas até o final da temporada atual. A prioridade de Pep é que o atacante esteja 100% focado nos jogos que virão, em vez de pensar em como será sua vida na La Liga no próximo ano.
Assim que o apito final soar na temporada 2025-26, Guardiola indicou que Haaland terá “total liberdade para fazer e desfazer o que quiser”. No entanto, até lá, a expectativa é de um compromisso total com o projeto do Manchester City. Ainda não se sabe se Haaland seguirá esse conselho, mas a tensão entre os campeões ingleses e os gigantes espanhóis continua fervilhando sob a superfície do futebol europeu.
