Pep Guardiola pede a Erling Haaland para “parar de falar” com o Real Madrid, com o Manchester City preocupado com o futuro do atacante

De acordo com o El Nacional, o técnico catalão vê Haaland não apenas como um artilheiro prolífico, mas como a peça essencial que permite ao City competir no mais alto nível em todas as competições. Para Guardiola, manter o pico mental e físico do jogador de 25 anos é inegociável, especialmente agora que a temporada entra em sua fase mais decisiva e exigente.

Além disso, Guardiola acredita que alcançar os objetivos ambiciosos do clube é impossível se seu craque não estiver operando em sua capacidade máxima. Ele insiste que Haaland deve permanecer livre do peso psicológico de uma iminente batalha de transferência com o Real Madrid, garantindo total comprometimento com o campo sem distrações externas.