Pep Guardiola é cotado para assumir nova função surpreendente no Manchester City, enquanto lenda do clube exorta proprietários a “mantê-lo por mais tempo possível”
Pep indicado para nova função
Embora haja relatos de que Guardiola poderia deixar o City no final da temporada, encerrando uma era de ouro no Etihad Stadium, o ex-técnico Stuart Pearce acredita que ele deve permanecer no clube pelo maior tempo possível, podendo até mesmo assumir o cargo de diretor de futebol no futuro.
“Quando você olha para todos os clubes de futebol ao redor do mundo e vê como alguns deles são estáveis, o Manchester City é um dos mais estáveis de todos. Com o técnico, você não vê os proprietários clamando por manchetes. Mas será muito, muito difícil substituí-lo quando ele sair”, disse ele àBetway.
“Se você pensar em um substituto semelhante, eles têm clubes afiliados em todo o mundo, mas será que têm treinadores em todo o mundo que possam vir de outros clubes? Isso pode ser algo para o futuro. Uma mudança total de estilo pode atrasá-los um pouco.
“É possível replicar o que ele já conquistou? Tem sido absolutamente incrível. Obviamente, eu estava no City antes da chegada da riqueza e da prosperidade. Então, dá para ver o impacto que ele causou. Eu tentaria mantê-lo por tanto tempo quanto fosse humanamente possível.
Nos últimos anos, tem havido rumores de que ele vai se aposentar. Pessoalmente, se eu fosse o City, eu simplesmente o manteria lá – você pode até querer mantê-lo lá como diretor de futebol depois disso.”
Atualização sobre o futuro de Guardiola
Guardiola já foi questionado sobre seu futuro várias vezes nesta temporada. Em janeiro, ele disse: “Tenho um contrato. Já disse isso milhares de vezes. São 10 anos aqui. Um dia vou embora, mas tenho um contrato”.
Ele foi questionado novamente sobre o mesmo assunto na sexta-feira e repetiu a mesma resposta: “Tenho mais um ano de contrato. A pergunta é a mesma de um ou dois meses atrás, mas vou repetir a mesma resposta”.
Apesar do mistério em torno do futuro de Guardiola, os dirigentes do City insistem que não sabem os planos do técnico para o futuro, de acordo com a ESPN. Fontes próximas à agência que trabalha com os representantes de Guardiola acrescentam que qualquer informação sobre o futuro do técnico do City é “fortemente protegida”. Os rumores teriam sido gerados por conversas entre executivos, agentes e jogadores rivais, mas as especulações sobre uma possível saída de Guardiola no meio do ano não param, e não seria surpresa se esta fosse a última temporada do catalão no time da Premier League.
Guardiola conquistará o título?
Guardiola conquistou a Premier League seis vezes com o City e sua equipe está atualmente cinco pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos.
Em declarações na semana passada, ele insistiu que não tinha nenhuma preocupação real com a disputa pelo título, dizendo aos repórteres: “12 jogos é muito tempo. Newcastle é tudo o que me preocupa. Não estou preocupado com a final da Copa da Liga contra o Arsenal até que ela chegue. Agora é Newcastle, descanso e depois Leeds. Não sei o que vai acontecer nos próximos 12 jogos. Não falei nem um segundo sobre isso com meus jogadores.
Ontem e anteontem foi Newcastle, Newcastle, Newcastle. Não falei sobre a posição ou a tabela. Não poderia me importar menos. São 12 jogos. Faça-me essa pergunta com dois ou três jogos e eu responderei, mas 12 jogos restantes é uma eternidade. Essa é a única verdade que tenho.
“Eles estavam nove pontos à frente porque tínhamos um jogo a menos. Quando todos tiverem os mesmos jogos, e depois teremos as diferenças. Muitas coisas vão acontecer até o final da temporada. 70% dos jogadores são novos, então eles não têm experiência nesse tipo de situação. A experiência é vencer amanhã.”
O que vem a seguir?
O City enfrenta o Leeds United em sua próxima partida, antes do confronto com o Nottingham Forest. O time também continua na FA Cup e enfrentará o Newcastle United na quinta rodada.
