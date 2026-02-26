Embora haja relatos de que Guardiola poderia deixar o City no final da temporada, encerrando uma era de ouro no Etihad Stadium, o ex-técnico Stuart Pearce acredita que ele deve permanecer no clube pelo maior tempo possível, podendo até mesmo assumir o cargo de diretor de futebol no futuro.

“Quando você olha para todos os clubes de futebol ao redor do mundo e vê como alguns deles são estáveis, o Manchester City é um dos mais estáveis de todos. Com o técnico, você não vê os proprietários clamando por manchetes. Mas será muito, muito difícil substituí-lo quando ele sair”, disse ele àBetway.

“Se você pensar em um substituto semelhante, eles têm clubes afiliados em todo o mundo, mas será que têm treinadores em todo o mundo que possam vir de outros clubes? Isso pode ser algo para o futuro. Uma mudança total de estilo pode atrasá-los um pouco.

“É possível replicar o que ele já conquistou? Tem sido absolutamente incrível. Obviamente, eu estava no City antes da chegada da riqueza e da prosperidade. Então, dá para ver o impacto que ele causou. Eu tentaria mantê-lo por tanto tempo quanto fosse humanamente possível.

Nos últimos anos, tem havido rumores de que ele vai se aposentar. Pessoalmente, se eu fosse o City, eu simplesmente o manteria lá – você pode até querer mantê-lo lá como diretor de futebol depois disso.”