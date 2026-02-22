Getty
Pep Guardiola diz aos astros do Manchester City para aproveitarem a vida com “muitas caipirinhas e daiquiris” após diminuir a diferença para o Arsenal
O Manchester City venceu o Newcastle e diminuiu a diferença
Dois gols de Nico O'Reilly garantiram ao Manchester City os três pontos contra o Newcastle no Etihad Stadium e aproveitaram ao máximo o tropeço do Arsenal contra o Wolves no meio da semana. Agora, apenas dois pontos separam as equipes no topo da tabela antes do clássico do norte de Londres, no domingo, no Emirates.
O'Reilly destacou a importância da vitória após o jogo, dizendo à TNT Sports: “Estou muito feliz com esta noite. A vitória foi o mais importante para diminuir a diferença e pressionar o máximo possível. Também estou muito feliz com os dois gols. É um sonho meu ganhar algo assim. Ainda há muitos jogos pela frente. Precisamos encarar cada jogo como ele vier. Estou aproveitando cada momento e absorvendo tudo. Sempre acreditamos que podemos vencer os jogos. Tivemos uma semana de folga, então pudemos nos preparar muito bem para este jogo. Só precisamos continuar assim.”
Hora do coquetel para o Manchester City
Guardiola também estava eufórico após o jogo, dizendo aos repórteres: “Foi incrível. O Newcastle é um time incrível. O jogo de hoje é o que vamos enfrentar nos próximos 11. Todos os jogos serão assim, uma batalha. Agora temos três dias de folga. Eu digo a eles: ‘o que vocês precisam fazer é tomar muitas caipirinhas e daiquiris nos próximos três dias, aproveitar a vida’, e então faremos treinos adequados e iremos para Leeds.
Essa é a maneira correta. Se dissermos ‘vamos ganhar este, então o Arsenal vai fazer isso ou o Aston Villa vai fazer aquilo’... (você recebe) um tapa na cara e o que você pensava (que iria acontecer), acontece o contrário. Eu sei como será difícil. Basta ganhar o próximo jogo, continuar em frente, nunca desistir. Dez jogos é muito na Premier League. Muitas coisas vão acontecer.”
Pressão agora sobre o Arsenal
O Arsenal agora tentará reagir ao enfrentar o Tottenham em um jogo decisivo. O Spurs entra em campo sob nova gestão, após demitir Thomas Frank e substituí-lo por Igor Tudor interinamente. No entanto, os Gunners venceram apenas duas das últimas sete partidas da Premier League, levando Arteta a enfrentar acusações antes do início da partida de que sua equipe é “fracassada”.
O espanhol foi rápido em responder, dizendo: “Essa é uma opinião individual, e você tem que respeitar isso. Você perde dois pontos contra o Wolves da maneira como o jogo se desenrolou e tem que aceitar isso. É isso. Faz parte do nosso papel. Mas não faz parte do meu vocabulário e não vejo dessa forma, porque não acho que alguém queira fazer isso de propósito. Eu não usaria essa palavra.”
O que vem a seguir?
Todos os olhos estarão voltados para o norte de Londres no domingo para ver se o Arsenal conseguirá tornar a tarde de Tudor miserável, já que ele assumirá o comando do Spurs pela primeira vez. Depois disso, o Arsenal enfrentará o Chelsea na Premier League, enquanto o Manchester City irá a Leeds.
