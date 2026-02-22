Pep Guardiola diz aos astros do Manchester City para aproveitarem a vida com “muitas caipirinhas e daiquiris” após diminuir a diferença para o Arsenal

Dois gols de Nico O'Reilly garantiram ao Manchester City os três pontos contra o Newcastle no Etihad Stadium e aproveitaram ao máximo o tropeço do Arsenal contra o Wolves no meio da semana. Agora, apenas dois pontos separam as equipes no topo da tabela antes do clássico do norte de Londres, no domingo, no Emirates.

O'Reilly destacou a importância da vitória após o jogo, dizendo à TNT Sports: “Estou muito feliz com esta noite. A vitória foi o mais importante para diminuir a diferença e pressionar o máximo possível. Também estou muito feliz com os dois gols. É um sonho meu ganhar algo assim. Ainda há muitos jogos pela frente. Precisamos encarar cada jogo como ele vier. Estou aproveitando cada momento e absorvendo tudo. Sempre acreditamos que podemos vencer os jogos. Tivemos uma semana de folga, então pudemos nos preparar muito bem para este jogo. Só precisamos continuar assim.”