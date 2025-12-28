+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pep Guardiola Rayan Cherki Manchester City 2025-26
Aditya Gokhale

Pep Guardiola se desmancha por Rayan Cherki após vitória do Manchester City: "De vez em quando quero beijá-lo"

Pep Guardiola deu uma declaração sincera e bem-humorada sobre o dia a dia com Rayan Cherki no Manchester City, admitindo que o francês o deixa dividido entre a frustração e o carinho. Após a atuação decisiva contra o Nottingham Forest, o treinador brincou que há momentos em que dá vontade de gritar com o meia — e outros em que ele quer simplesmente “beijá-lo”.

  • City vence o Forest com show de Cherki

    O Manchester City manteve-se firme na briga pelo título da Premier League ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 1 fora de casa, em um jogo duro que evidenciou tanto a resiliência quanto a evolução ofensiva da equipe. A partida foi bastante equilibrada, com o Forest pressionando do início ao fim e não se intimidando no City Ground.

    O City abriu o placar no começo do segundo tempo, quando Tijjani Reijnders finalizou uma jogada construída a partir da criatividade de Cherki. A resposta dos donos da casa veio rapidamente: Omari Hutchinson deixou tudo igual e colocou pressão sobre o time de Guardiola em uma atuação intensa e carregada de emoção, em homenagem ao ídolo do clube John Robertson.

    Quando o empate parecia inevitável, Cherki apareceu novamente. Aos 83 minutos, o francês marcou o gol da vitória e garantiu três pontos fundamentais, ampliando a sequência positiva do City na liga e mandando um recado claro aos rivais na corrida pelo título. Um momento marcante na ainda jovem trajetória de Cherki na Premier League.

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola revela relação “complexa” com Cherki

    Após o apito final, Guardiola resumiu sua relação com Cherki de forma bem característica. Ao falar sobre a influência do meia, o técnico admitiu que o jogador testa sua paciência tanto quanto o encanta.

    “Tem momentos em que eu grito com ele e outros em que eu quero beijá-lo. Tenho esse sentimento ambivalente com ele”, disse Guardiola. “Quero deixá-lo expressar o talento incrível que tem. Precisamos sair jogando melhor desde trás para que ele receba mais bolas nessa posição.”

    O treinador também analisou o desempenho coletivo do City, reconhecendo que a atuação esteve longe do ideal, mas melhorou após o intervalo: “O segundo tempo foi um pouco melhor”, explicou, ao comentar os ajustes feitos depois de uma primeira etapa em que a equipe teve dificuldades para se impor.

    “Eu sei que a memória é curta, mas quando vencemos seis Premier Leagues, esses jogos aparecem bastante. São três pontos enormes”, completou. “Principalmente pela qualidade do adversário. O Sean Dyche montou um time de verdade. É uma equipe muito, muito forte. O mais importante é saber sofrer, defender e aceitar que você não está jogando bem e que pode melhorar. Caso contrário, não há chance. Na temporada passada, esse jogo teria sido perdido 10 em 10 vezes.”

  • Firme na briga pelo título

    A temporada de Cherki tem sido marcada por lampejos de genialidade intercalados com momentos de irregularidade, algo que Guardiola nunca escondeu. Aos 22 anos, o francês chegou cercado de expectativas por seu estilo ousado e imprevisível. Essas características encantam a torcida, mas exigem controle dentro do rígido sistema tático do City.

    Contra o Forest, Cherki mostrou as duas faces do seu jogo. A assistência para Reijnders evidenciou visão e qualidade técnica, enquanto o gol no fim demonstrou frieza e confiança sob pressão. Foi exatamente o tipo de atuação que Guardiola espera: criatividade acompanhada de efetividade.

    O resultado também teve peso coletivo. Com a sexta vitória consecutiva na liga, o City reforça sua fama de saber vencer mesmo quando não atua no seu melhor nível. Guardiola admitiu depois que era o tipo de jogo que a equipe poderia não ter vencido em temporadas anteriores, destacando a importância da mentalidade além do talento.

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cherki segue em rápida ascensão no Manchester City

    Agora, o foco do City é manter o embalo enquanto a disputa pelo título esquenta. Com a confiança em alta e jogadores decisivos aparecendo nos momentos-chave, o time de Guardiola volta a se colocar como um candidato implacável, independentemente das dificuldades impostas por jogos fora de casa e adversários resistentes.

