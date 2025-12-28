Pep Guardiola se desmancha por Rayan Cherki após vitória do Manchester City: "De vez em quando quero beijá-lo"

O Manchester City manteve-se firme na briga pelo título da Premier League ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 1 fora de casa, em um jogo duro que evidenciou tanto a resiliência quanto a evolução ofensiva da equipe. A partida foi bastante equilibrada, com o Forest pressionando do início ao fim e não se intimidando no City Ground.

O City abriu o placar no começo do segundo tempo, quando Tijjani Reijnders finalizou uma jogada construída a partir da criatividade de Cherki. A resposta dos donos da casa veio rapidamente: Omari Hutchinson deixou tudo igual e colocou pressão sobre o time de Guardiola em uma atuação intensa e carregada de emoção, em homenagem ao ídolo do clube John Robertson.

Quando o empate parecia inevitável, Cherki apareceu novamente. Aos 83 minutos, o francês marcou o gol da vitória e garantiu três pontos fundamentais, ampliando a sequência positiva do City na liga e mandando um recado claro aos rivais na corrida pelo título. Um momento marcante na ainda jovem trajetória de Cherki na Premier League.