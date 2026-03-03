Pep Guardiola dá novas informações sobre a lesão de Erling Haaland, enquanto o Manchester City aguarda ansiosamente a disponibilidade do craque para o confronto contra o Nottingham Forest

Guardiola foi questionado sobre a crescente importância das jogadas ensaiadas na Premier League depois que o técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que “meu coração futebolístico não gosta disso”. O holandês explicou: “Agora, a maioria dos jogos que vejo na Premier League não são uma alegria para mim assistir, mas são sempre interessantes porque são muito competitivos, e é isso que torna esta liga excelente, porque há muita competitividade”.

Guardiola disse que as equipes tiveram que se adaptar às mudanças no jogo, independentemente de acharem que era divertido ou não. O técnico do City disse: “As jogadas ensaiadas começaram a ser importantes. Era diferente quando comecei como técnico. Quando eu era jovem, dizíamos que as pessoas na Inglaterra comemoravam escanteios e cobranças de falta como se fossem gols. Lembro-me perfeitamente, então nada mudou nesse aspecto. O Arsenal dita como fazer isso e é um aspecto importante.

“Há quatro anos, na NBA, o ponto de três arremessos não era tão utilizado, mas agora muitas equipes o fazem. Faz parte da dinâmica. Você pode ficar reclamando, mas precisa se adaptar. Faz parte do jogo. Você tem que se adaptar, especialmente à forma como isso é feito na Premier League. Cada país tem uma maneira específica de fazer isso e cada clube tem maneiras específicas de jogar. Eu entendo perfeitamente o motivo [dos comentários de Arne Slot] e, de certa forma, concordo.

Tenho minha própria opinião sobre isso, mas vou guardar para mim o que acontece na área. Não vou compartilhar com vocês. Já compartilhei com os jogadores há muito tempo.”