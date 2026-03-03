Getty
Pep Guardiola dá novas informações sobre a lesão de Erling Haaland, enquanto o Manchester City aguarda ansiosamente a disponibilidade do craque para o confronto contra o Nottingham Forest
Lesão de Haaland ocorre em momento crucial
Embora a taxa de gols de Haaland tenha diminuído desde o início do ano em comparação com o início da campanha, ele ainda se mostrou crucial para a recuperação do City nos resultados. O norueguês deu assistência para o gol de empate de Bernardo Silva e depois marcou o pênalti decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool em fevereiro, marcou na goleada por 3 a 0 sobre o Fulham e depois contribuiu para a vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle com uma atuação cheia de ação que destacou as melhorias que ele fez em seu jogo.
Embora o City tenha vencido o Leeds graças a um gol do companheiro Antoine Semenyo, a lesão de Haaland chega em um momento crucial da temporada. Com 10 jogos restantes na disputa pelo título da Premier League, o City também tem que lidar com a partida da quinta rodada da FA Cup contra o Newcastle, a final da Carabao Cup e a pequena questão da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid antes da pausa para os jogos internacionais.
Haaland “sentindo-se muito melhor”
Guardiola disse em uma coletiva de imprensa, quando questionado sobre Haaland: “Ele está se sentindo muito melhor, mas ontem não treinamos e hoje temos treino. Vamos decidir hoje...”
O técnico do City disse que adotaria a mesma abordagem com Nico O'Reilly, que foi forçado a sair de campo lesionado aos 71 minutos em Elland Road com um possível problema no tornozelo.
Guardiola: Temos que nos adaptar às jogadas ensaiadas
Guardiola foi questionado sobre a crescente importância das jogadas ensaiadas na Premier League depois que o técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que “meu coração futebolístico não gosta disso”. O holandês explicou: “Agora, a maioria dos jogos que vejo na Premier League não são uma alegria para mim assistir, mas são sempre interessantes porque são muito competitivos, e é isso que torna esta liga excelente, porque há muita competitividade”.
Guardiola disse que as equipes tiveram que se adaptar às mudanças no jogo, independentemente de acharem que era divertido ou não. O técnico do City disse: “As jogadas ensaiadas começaram a ser importantes. Era diferente quando comecei como técnico. Quando eu era jovem, dizíamos que as pessoas na Inglaterra comemoravam escanteios e cobranças de falta como se fossem gols. Lembro-me perfeitamente, então nada mudou nesse aspecto. O Arsenal dita como fazer isso e é um aspecto importante.
“Há quatro anos, na NBA, o ponto de três arremessos não era tão utilizado, mas agora muitas equipes o fazem. Faz parte da dinâmica. Você pode ficar reclamando, mas precisa se adaptar. Faz parte do jogo. Você tem que se adaptar, especialmente à forma como isso é feito na Premier League. Cada país tem uma maneira específica de fazer isso e cada clube tem maneiras específicas de jogar. Eu entendo perfeitamente o motivo [dos comentários de Arne Slot] e, de certa forma, concordo.
Tenho minha própria opinião sobre isso, mas vou guardar para mim o que acontece na área. Não vou compartilhar com vocês. Já compartilhei com os jogadores há muito tempo.”
Cidade "privilegiada" por participar das quatro competições
A partida contra o Forest é a primeira de seis jogos que o City disputará nos próximos 18 dias. Apesar da pressão que a agenda lotada de jogos provavelmente exercerá sobre sua equipe, Guardiola disse estar satisfeito por o City ainda estar vivo nas quatro competições, em comparação com a mesma fase da temporada passada, quando o time só tinha a FA Cup e uma vaga entre os quatro primeiros para disputar.
“É um privilégio estar em março e ainda estarmos em todas as competições”, acrescentou. “É um sonho. É um privilégio. Na temporada passada, lutamos, mas fomos eliminados da Liga dos Campeões e da FA Cup. No próximo sábado, enfrentaremos o Newcastle, e depois teremos dois jogos contra o Real Madrid. Se vencermos, continuamos; se não vencermos, estamos fora dessa competição. Só estou preocupado com isso.”
