Pep Guardiola está certo: Kevin De Bruyne precisa ser preservado no Manchester City para evitar mais lesões

A GOAL examina por que o técnico catalão pode estar enfrentando um dilema com com o belga - que começa a mostrar sinais de desgaste

No início de "Skyfall", James Bond é liberado servir o MI5 novamente após sobreviver a um tiroteio. Gareth Mallory, porém, logo o advertiu: "Olha, você foi seriamente ferido. Não há vergonha em admitir que perdeu a forma. A única vergonha seria não admitir antes que seja tarde demais".

Kevin De Bruyne parece estar enfrentando uma situação semelhante no Manchester City, lutando para encontrar a boa forma desde seu retorno, em janeiro. O jogador de 32 anos perdeu metade da temporada após passar por cirurgia no posterior da coxa e fez apenas sua sexta partida como titular na Premier League, em Anfield, no domingo (10), quando o City empatou em 1 a 1 com o Liverpool.

O primeiro gol do jogo, de John Stones, só aconteceu por conta de uma brilhante jogada rápida partindo dos pés de De Bruyne. O belga, contudo, diminuiu consideravelmente de ritmo depois disso, sendo substituído por Guardiola aos 24 minutos do segundo tempo, abrindo vaga a Mateo Kovacic. E embora o meio-campista estivesse visivelmente frustrado com a decisão, ele realmente não tinha muito do quê reclamar. O próprio técnico admitiu isso, no pós-jogo: "Melhoramos depois [da substituição]".

Mais artigos abaixo

E, no fim das contas, Guardiola estava absolutamente certo em sacar De Bruyne. Esta não foi a primeira vez que ele jogou abaixo do esperado na temporada, e isso traz um dilema para o técnico do City...