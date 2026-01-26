Pep Guardiola admite que estrela já conversa para deixar o Manchester City após a chegada de Antoine Semenyo

Em uma conversa com a imprensa, Guardiola não se esquivou das especulações em torno de um de seus jogadores mais promissores formados na base. Oscar Bobb, que brilhou em alguns momentos durante temporadas anteriores, se viu deixado de lado nesta temporada. Quando questionado diretamente se o jogador de 22 anos buscava uma transferência para fora do Etihad Stadium, Guardiola ofereceu uma avaliação direta.

"Ainda não sei. Sei que há rumores. Sei que ele está falando, mas não sei agora", disse Guardiola sobre o andamento de uma possível transferência. No entanto, quando questionado se o próprio jogador realmente quer sair, o técnico catalão foi ainda mais direto: "Acho que sim".

Considerado anteriormente uma futura estrela na ponta direita, o progresso de Bobb estagnou, e os comentários de Guardiola sugerem que o clube já se resignou a perdê-lo caso chegue uma proposta adequada.