AFP
Pep Guardiola admite que estrela já conversa para deixar o Manchester City após a chegada de Antoine Semenyo
Guardiola confirma o desejo de Bobb de sair
Em uma conversa com a imprensa, Guardiola não se esquivou das especulações em torno de um de seus jogadores mais promissores formados na base. Oscar Bobb, que brilhou em alguns momentos durante temporadas anteriores, se viu deixado de lado nesta temporada. Quando questionado diretamente se o jogador de 22 anos buscava uma transferência para fora do Etihad Stadium, Guardiola ofereceu uma avaliação direta.
"Ainda não sei. Sei que há rumores. Sei que ele está falando, mas não sei agora", disse Guardiola sobre o andamento de uma possível transferência. No entanto, quando questionado se o próprio jogador realmente quer sair, o técnico catalão foi ainda mais direto: "Acho que sim".
Considerado anteriormente uma futura estrela na ponta direita, o progresso de Bobb estagnou, e os comentários de Guardiola sugerem que o clube já se resignou a perdê-lo caso chegue uma proposta adequada.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty Images Sport
A chegada de Semenyo sinaliza o fim da linha
O destino de Bobb já estava traçado desde o momento em que o City aprovou a contratação de Semenyo no início deste mês. O ex-atacante do Bournemouth não chegou apenas para completar o elenco; ele explodiu em cena com a camisa azul celeste.
Semenyo já conquistou o coração da torcida do Etihad com sua "energia incrível" e, principalmente, seus gols, balançando as redes contra o Exeter City na Copa da Inglaterra, contra o Newcastle na semifinal da Copa da Liga Inglesa e novamente na vitória sobre o Wolves pelo Campeonato Inglês. Seu dinamismo físico e sua movimentação direta oferecem a Guardiola um perfil diferente de atacante, que o técnico está claramente ansioso para utilizar imediatamente.
Com a chegada de Semenyo a um ataque que já conta com Phil Foden, Jeremy Doku e Savinho, a competição por vagas nas pontas nunca foi tão acirrada.
Procurando por apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha pré-visualizações de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se agora à nossa crescente comunidade!
Formado na base, buscando espaço no principal
Para Bobb, o desejo de sair nasce da necessidade. Aos 22 anos, ele não é mais uma "promessa" que se contenta em ficar no banco aprendendo; ele é um jogador da seleção que precisa de jogos para continuar se desenvolvendo. Apesar de ter assinado uma extensão de contrato de longo prazo anteriormente, seus minutos em campo na temporada 2025/26 foram severamente limitados. Ele fez 15 partidas em todas as competições, sendo titular em nove delas, e frequentemente ficou no banco de reservas em jogos decisivos do Campeonato Inglês e da Champions League.
Com a Copa do Mundo chegando, em julho de 2026, Bobb está desesperado para garantir que esteja em forma e jogando semana após semana - algo que Guardiola claramente não pode lhe garantir em Manchester.
- Getty Images Sport
O City não irá impedir a saída de jogadores insatisfeitos
O City tem uma política bem documentada em relação a jogadores insatisfeitos: se você quer sair e o preço é justo, a porta está aberta. Guardiola já autorizou a saída de jogadores importantes como Cole Palmer, Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko quando eles expressaram o desejo de jogar mais.
"Precisamos de jogadores que queiram estar aqui e lutar pelo seu lugar", Guardiola costuma afirmar. Ao admitir que "acha" que Bobb quer sair, ele efetivamente deu sinal verde para que outros clubes façam suas propostas. As negociações estão em andamento e, com o prazo final se aproximando, parece cada vez mais provável que Bobb seja o próximo jogador de destaque formado na base a trocar o conforto do Etihad por uma vaga de titular em outro clube.
Publicidade