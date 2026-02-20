Getty/GOAL
Traduzido por
“Pensávamos que tínhamos o próximo Zidane” – Gio Reyna, estrela da seleção americana de futebol, revelou o que precisa fazer para ter alguma chance de realizar seu enorme potencial antes da Copa do Mundo de 2026
Lesões impediram Reyna de jogar no Borussia Dortmund
Reyna tomou a corajosa decisão de partir para a Europa ainda na adolescência, estreando-se no Borussia Dortmund com apenas 17 anos de idade - quebrando um recorde com os pesos pesados da Bundesliga que anteriormente pertencia ao seu compatriota Christian Pulisic.
Havia grandes expectativas em relação a um homem nascido na Inglaterra durante a passagem de seu pai pela Premier League, no Sunderland. No entanto, o corpo de Reyna sofreu lesões frequentes ao longo dos anos.
Ele acabou fazendo apenas 146 partidas pelo Dortmund em seis anos — incluindo um período esquecível emprestado ao Nottingham Forest — e assumiu um novo desafio no verão de 2025, quando se juntou ao Borussia Mönchengladbach.
- Getty
A USMNT classificou Reyna como o “próximo Zidane”.
Questionado sobre se Reyna, que ainda tem apenas 23 anos, irá corresponder às expectativas iniciais, Ramos - falando através de cassinos online no Canadá - disse ao GOAL: “Esta é uma pergunta muito difícil. Quando eu era diretor técnico das seleções juvenis, vimos Gio chegar aos 15 anos e percebemos algumas coisas que nos fizeram pensar que tínhamos o próximo Zidane em nossas mãos.
Ele tinha aquela fluidez, a maneira como se virava e como via as jogadas se desenvolverem — ele processa as informações muito rapidamente. Pensamos: ‘Uau, temos algo especial’. Então ele fazia jogadas e você pensava: ‘É assim que vai ser’. Infelizmente, com Gio, temos dito ‘é assim que vai ser’ e ainda estamos esperando para ver como vai ser. Não estamos conseguindo isso.”
Sobre o que Reyna precisa fazer a partir de agora, Ramos acrescentou: “O fato é que Gio precisa entrar em um time onde ele vai jogar 60, 80, 100 jogos consecutivos de 90 minutos, e não vimos isso acontecer. Nos últimos quatro ou cinco anos, ele teve pouco tempo de jogo. Eu diria que, neste momento, cabe a todos nós ver se Gio pode entrar em um time onde ele possa realmente jogar, porque ainda não vimos isso.
É difícil ter uma opinião sobre o que faremos a seguir, porque estamos chegando àquela fase em que os jogadores jovens, com 23/24 anos, começam a fazer uma grande diferença em seus times e a carregá-los, se jogarem nessa posição. Ele simplesmente não está fazendo isso.”
Será que Reyna vai conseguir outra grande transferência no futuro?
Não há dúvida de que Reyna possui a capacidade de brilhar nos palcos nacionais e internacionais mais importantes, com 34 convocações para a seleção principal de seu país. Evitar lesões e manter um desempenho consistente tem sido um problema.
Se essas questões puderem ser resolvidas, ele ainda poderá alcançar o topo do futebol. Outra ex-estrela da seleção americana, o ex-goleiro Brad Friedel, admite isso. Ele já disse ao GOAL, quando questionado sobre o futuro de Reyna: “Com certeza ele poderia (se juntar a outro clube de ponta). Veja a idade dele. Por alguma razão, seu corpo se desgastou dessa maneira. Ele precisa descobrir o motivo e, então, se reconstruir.
Ele poderia jogar na maioria dos clubes. Às vezes, quando os jogadores se lesionam, você percebe imediatamente que os clubes vão perceber isso e garantir que ele fique de fora. Gio sempre está ligado a grandes clubes ou alguém está de olho nele. Eles sabem que ele pode jogar, essa não é a questão. Isso é bom. Todos sabem que ele tem talento. Agora ele precisa descobrir como se manter em forma.”
- Getty Images
Em busca da Copa do Mundo: Reyna espera integrar a seleção americana
Reyna disputou 16 partidas pelo Monchengladbach nesta temporada, mas ainda espera pelo seu primeiro gol pelo clube, com o risco de rebaixamento ainda não totalmente afastado. Ele precisa melhorar seu desempenho nas próximas semanas para garantir uma vaga nos planos de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo e abrir caminho para outra transferência importante em uma das próximas janelas de transferências.
Publicidade