“Pensávamos que tínhamos o próximo Zidane” – Gio Reyna, estrela da seleção americana de futebol, revelou o que precisa fazer para ter alguma chance de realizar seu enorme potencial antes da Copa do Mundo de 2026

Questionado sobre se Reyna, que ainda tem apenas 23 anos, irá corresponder às expectativas iniciais, Ramos - falando através de cassinos online no Canadá - disse ao GOAL: “Esta é uma pergunta muito difícil. Quando eu era diretor técnico das seleções juvenis, vimos Gio chegar aos 15 anos e percebemos algumas coisas que nos fizeram pensar que tínhamos o próximo Zidane em nossas mãos.

Ele tinha aquela fluidez, a maneira como se virava e como via as jogadas se desenvolverem — ele processa as informações muito rapidamente. Pensamos: ‘Uau, temos algo especial’. Então ele fazia jogadas e você pensava: ‘É assim que vai ser’. Infelizmente, com Gio, temos dito ‘é assim que vai ser’ e ainda estamos esperando para ver como vai ser. Não estamos conseguindo isso.”

Sobre o que Reyna precisa fazer a partir de agora, Ramos acrescentou: “O fato é que Gio precisa entrar em um time onde ele vai jogar 60, 80, 100 jogos consecutivos de 90 minutos, e não vimos isso acontecer. Nos últimos quatro ou cinco anos, ele teve pouco tempo de jogo. Eu diria que, neste momento, cabe a todos nós ver se Gio pode entrar em um time onde ele possa realmente jogar, porque ainda não vimos isso.

É difícil ter uma opinião sobre o que faremos a seguir, porque estamos chegando àquela fase em que os jogadores jovens, com 23/24 anos, começam a fazer uma grande diferença em seus times e a carregá-los, se jogarem nessa posição. Ele simplesmente não está fazendo isso.”