“Pensávamos que tínhamos o próximo Zidane” – Gio Reyna, estrela da seleção americana de futebol, revelou o que precisa fazer para ter alguma chance de realizar seu enorme potencial antes da Copa do Mundo de 2026

Gio Reyna foi orientado sobre como justificar seu enorme potencial, com a lenda da USMNT, Tab Ramos, dizendo ao GOAL que os Estados Unidos pensaram que tinham “o próximo Zinedine Zidane” em mãos quando viram um talentoso meia surgir em cena. Dificuldades para recuperar a forma e a condição física têm atrasado essa promessa, mas o tempo ainda está a seu favor.

  • Lesões impediram Reyna de jogar no Borussia Dortmund

    Reyna tomou a corajosa decisão de partir para a Europa ainda na adolescência, estreando-se no Borussia Dortmund com apenas 17 anos de idade - quebrando um recorde com os pesos pesados da Bundesliga que anteriormente pertencia ao seu compatriota Christian Pulisic.

    Havia grandes expectativas em relação a um homem nascido na Inglaterra durante a passagem de seu pai pela Premier League, no Sunderland. No entanto, o corpo de Reyna sofreu lesões frequentes ao longo dos anos.

    Ele acabou fazendo apenas 146 partidas pelo Dortmund em seis anos — incluindo um período esquecível emprestado ao Nottingham Forest — e assumiu um novo desafio no verão de 2025, quando se juntou ao Borussia Mönchengladbach.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    A USMNT classificou Reyna como o “próximo Zidane”.

    Questionado sobre se Reyna, que ainda tem apenas 23 anos, irá corresponder às expectativas iniciais, Ramos - falando através de cassinos online no Canadá - disse ao GOAL: “Esta é uma pergunta muito difícil. Quando eu era diretor técnico das seleções juvenis, vimos Gio chegar aos 15 anos e percebemos algumas coisas que nos fizeram pensar que tínhamos o próximo Zidane em nossas mãos.

    Ele tinha aquela fluidez, a maneira como se virava e como via as jogadas se desenvolverem — ele processa as informações muito rapidamente. Pensamos: ‘Uau, temos algo especial’. Então ele fazia jogadas e você pensava: ‘É assim que vai ser’. Infelizmente, com Gio, temos dito ‘é assim que vai ser’ e ainda estamos esperando para ver como vai ser. Não estamos conseguindo isso.”

    Sobre o que Reyna precisa fazer a partir de agora, Ramos acrescentou: “O fato é que Gio precisa entrar em um time onde ele vai jogar 60, 80, 100 jogos consecutivos de 90 minutos, e não vimos isso acontecer. Nos últimos quatro ou cinco anos, ele teve pouco tempo de jogo. Eu diria que, neste momento, cabe a todos nós ver se Gio pode entrar em um time onde ele possa realmente jogar, porque ainda não vimos isso.

    É difícil ter uma opinião sobre o que faremos a seguir, porque estamos chegando àquela fase em que os jogadores jovens, com 23/24 anos, começam a fazer uma grande diferença em seus times e a carregá-los, se jogarem nessa posição. Ele simplesmente não está fazendo isso.”

  • Será que Reyna vai conseguir outra grande transferência no futuro?

    Não há dúvida de que Reyna possui a capacidade de brilhar nos palcos nacionais e internacionais mais importantes, com 34 convocações para a seleção principal de seu país. Evitar lesões e manter um desempenho consistente tem sido um problema.

    Se essas questões puderem ser resolvidas, ele ainda poderá alcançar o topo do futebol. Outra ex-estrela da seleção americana, o ex-goleiro Brad Friedel, admite isso. Ele já disse ao GOAL, quando questionado sobre o futuro de Reyna: “Com certeza ele poderia (se juntar a outro clube de ponta). Veja a idade dele. Por alguma razão, seu corpo se desgastou dessa maneira. Ele precisa descobrir o motivo e, então, se reconstruir.

    Ele poderia jogar na maioria dos clubes. Às vezes, quando os jogadores se lesionam, você percebe imediatamente que os clubes vão perceber isso e garantir que ele fique de fora. Gio sempre está ligado a grandes clubes ou alguém está de olho nele. Eles sabem que ele pode jogar, essa não é a questão. Isso é bom. Todos sabem que ele tem talento. Agora ele precisa descobrir como se manter em forma.”

  • Gio ReynaGetty Images

    Em busca da Copa do Mundo: Reyna espera integrar a seleção americana

    Reyna disputou 16 partidas pelo Monchengladbach nesta temporada, mas ainda espera pelo seu primeiro gol pelo clube, com o risco de rebaixamento ainda não totalmente afastado. Ele precisa melhorar seu desempenho nas próximas semanas para garantir uma vaga nos planos de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo e abrir caminho para outra transferência importante em uma das próximas janelas de transferências.

