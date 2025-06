Os pendurados por cartão amarelo do Flamengo no Mundial de Clubes e quem pode ser suspenso do próximo jogo

Conheça os jogadores que podem perder um possível duelo de quartas de final pelo Rubro-Negro

Na busca por mais um título, o Flamengo não tem só adversários no gramado. O acúmulo de cartões virou uma armadilha silenciosa no caminho Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

A equipe de Filipe Luís chega às oitavas de final sob risco: vários jogadores estão pendurados e, com o regulamento exigente — dois amarelos já resultam em suspensão e só são zerados nas quartas de final —, qualquer deslize pode custar caro. Como os cartões só são zerados nas quartas, o elenco precisará entrar em campo com sangue-frio e cabeça no lugar.

O desafio é duplo: jogar com intensidade sem ultrapassar o limite. Um passe errado pode ser corrigido. Um cartão a mais, não. No Mundial, disciplina tática também se vence no apito.