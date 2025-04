Pela primeira vez é Neymar, e não Ganso, quem precisa dar a grande resposta no reencontro das lendas – desta vez com Fluminense e Santos

No terceiro reencontro, Ganso chega em paz com sua história; é Neymar quem precisa provar que ainda pode ser decisivo

O brasileiro gosta de boas duplas no mundo do entretenimento. O sertanejo raiz ou até mesmo o tal do universitário não consegue negar. O futebol, então, é recheado de grandes exemplos. Pelé & Garrincha ou Bebeto & Romário são as duas maiores da seleção brasileira – e, por extensão, possivelmente do mundo – e você com certeza vai saber dar os exemplos do seu clube de coração.

Para os santistas, Neymar e Ganso é uma destas duplas. Para o torcedor da seleção brasileira não-santista, chega a doer o fato de não termos visto algo parecido com a camisa canarinho. Nesta terceira rodada de Brasileirão 2025, eles possivelmente irão se reencontrar em lados opostos – e desta vez é Ney, e não PH, quem está mais pressionado a dar uma resposta.

Não é exagero afirmar que Neymar e Ganso tenham formado a última grande dupla sensacional produzida em nossas fronteiras, considerando aquela expectativa (praticamente uma quase-certeza) de vê-los sendo estandartes do futebol brasileiro em sonhadas glórias pela equipe canarinho... Mas – e a essa altura do campeonato vocês já sabem disso! – não aconteceu.