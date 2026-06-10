Um chega, outro vai embora. A Série A pode receber mais um Koopmeiners e está pronta para se despedir de Teun, ex-Atalanta, que nunca convenceu na Juventus e acabou na lista dos que vão sair. Vamos por partes: o Koop que quer jogar na Itália é Peer, meio-campista ou zagueiro central nascido em 2000, irmão de Teun, com contrato com o AZ Alkmaar que vence em 2028 e que está na mira do Bologna. Os rossolbu, que escolheram Tedesco no lugar de Italiano como novo técnico, podem perder Remo Freuler (que está nos Estados Unidos com a Suíça) após a Copa do Mundo e não querem ser pegos de surpresa. Chegado em 2009, assim como o irmão Teun, na última temporada Peer vestiu várias vezes a braçadeira de capitão e conquistou uma Copa da Holanda. Seu valor gira em torno de 12 milhões de euros; o Bologna poderia incluir na negociação Jesper Karlsson, que retorna do empréstimo ao Utrecht.
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Peer Koopmeiners na Itália? O irmão Teun Koopmeiners deixa a Juventus
KOOP, DA JUVENTUS À TURQUIA?
Teun Koopmeiners, uma figura enigmática na Juventus, pode deixar a Itália. Desde que chegou a Turim vindo da Atalanta por mais de 60 milhões de euros, ele somou 89 partidas e marcou 7 gols no total, sendo os dois últimos na Liga dos Campeões contra o Galatasaray, em fevereiro. Ele não é mais titular da Juve; nem com Motta, nem com Tudor, nem com Spalletti conseguiu se firmar, seja como meio-campista ou zagueiro central. Para evitar um prejuízo financeiro, o ex-jogador da Atalanta deve ser vendido por cerca de 30 milhões de euros. Galatasaray e Fenerbahçe são os principais interessados nele; uma transferência para a Premier League parece improvável.