Peer Koopmeiners na Itália? O irmão Teun Koopmeiners deixa a Juventus

Um chega, outro vai embora. A Série A pode receber mais um Koopmeiners e está pronta para se despedir de Teun, ex-Atalanta, que nunca convenceu na Juventus e acabou na lista dos que vão sair. Vamos por partes: o Koop que quer jogar na Itália é Peer, meio-campista ou zagueiro central nascido em 2000, irmão de Teun, com contrato com o AZ Alkmaar que vence em 2028 e que está na mira do Bologna. Os rossolbu, que escolheram Tedesco no lugar de Italiano como novo técnico, podem perder Remo Freuler (que está nos Estados Unidos com a Suíça) após a Copa do Mundo e não querem ser pegos de surpresa. Chegado em 2009, assim como o irmão Teun, na última temporada Peer vestiu várias vezes a braçadeira de capitão e conquistou uma Copa da Holanda. Seu valor gira em torno de 12 milhões de euros; o Bologna poderia incluir na negociação Jesper Karlsson, que retorna do empréstimo ao Utrecht.