Pedro "segue conselho" para acelerar volta ao Flamengo na final da Libertadores e toma leite em ação comercial

Pedro sofreu a lesão no antebraço direito durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Racing, no dia 22 de outubro. Após exames, foi constatada uma fratura sem desvio na ulna.

O lance ocorreu logo no início do segundo tempo, quando o atacante se chocou com o volante Santiago Sosa ao disputar uma bola. Ao tentar se proteger, o camisa 9 acabou caindo de mau jeito e sentiu fortes dores. Mesmo assim, permaneceu em campo até os 26 minutos, sendo substituído por Bruno Henrique após receber atendimento médico algumas vezes à beira do gramado.