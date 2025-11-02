Pedro "segue conselho" para acelerar volta ao Flamengo na final da Libertadores e toma leite em ação comercial
- Getty Images Sport
Pedro "segue conselho" de comentarista em ação promocional
Pedro, atacante do Flamengo, entrou na brincadeira após um jornalista sugerir que ele bebesse leite para se recuperar mais rápido da lesão no braço. Com bom humor, o jogador publicou um vídeo nas redes sociais tomando um copo de leite — parte de uma ação comercial — e está “seguindo o conselho” para voltar o quanto antes à final da Libertadores. Na legenda, o atacante brincou com a situação e escreveu: “Seguindo recomendações jornalísticas”.
Comentarista sugeriu que o atacante bebesse leite para se recuperar
O comentarista Carlos Eduardo Eboli, do SporTV, fez uma sugestão curiosa para a recuperação do atacante: beber leite diariamente para acelerar a cicatrização da fratura no antebraço direito. "Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço", brincou o jornalista.
Atacante fraturou o braço na semifinal da Libertadores
Pedro sofreu a lesão no antebraço direito durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Racing, no dia 22 de outubro. Após exames, foi constatada uma fratura sem desvio na ulna.
O lance ocorreu logo no início do segundo tempo, quando o atacante se chocou com o volante Santiago Sosa ao disputar uma bola. Ao tentar se proteger, o camisa 9 acabou caindo de mau jeito e sentiu fortes dores. Mesmo assim, permaneceu em campo até os 26 minutos, sendo substituído por Bruno Henrique após receber atendimento médico algumas vezes à beira do gramado.
Final da Libertadores se aproximando
Ainda que o vídeo tenha surgido em tom de brincadeira, a expectativa é que Pedro esteja recuperado a tempo da decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, contra o Palmeiras. O atacante segue em tratamento intensivo para tentar reforçar o Flamengo na final, enquanto a comissão técnica mantém esperança em sua recuperação completa.
Após a vitória sobre o Sport pelo Brasileirão, o técnico Filipe Luís demonstrou confiança na recuperação do jogador. “Ele é um homem de fé, e todos acreditamos que consiga essa proeza. Sem colocar prazo nem pressão, o mais importante é que esteja bem para performar”, destacou o treinador.