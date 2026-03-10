Getty Images
Pedro Porro quebra o silêncio sobre aparente explosão na linha lateral contra o técnico do Tottenham, Igor Tudor
Atrito em meio a uma luta pela sobrevivência
O Spurs se encontra no meio do seu período mais desafiador do século XXI, atualmente atolado em uma sequência de 11 jogos sem vitórias na Premier League. A pressão chegou ao auge durante a derrota por 3 a 1 para o Crystal Palace na quinta-feira, quando o lateral-direito Porro foi visto socando uma cadeira do banco de reservas em frustração após ser substituído e, aparentemente, gritando na direção de Tudor.
Paixão em vez de conflito pessoal
Falando antes da primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões do Spurs em Madri, Porro foi rápido em descartar qualquer sugestão de desentendimento com seu técnico. O zagueiro enfatizou que suas ações foram resultado de seus altos padrões, e não de uma discordância tática. “Só quero deixar claro que não foi nada relacionado ao técnico”, afirmou Porro. “Sou um jogador que dá tudo em campo, 200%, e nunca gostamos de perder. É só isso. Desde que soube que ele viria para o clube, sabia que seria um técnico que nos ajudaria muito. Todos os jogadores sabem que precisamos estar no caminho certo com ele. É uma situação difícil, mas o mais importante agora é nos concentrarmos no jogo de amanhã.”
Equilibrando os sonhos europeus e a realidade interna
Tudor reconheceu publicamente que, embora a Liga dos Campeões continue sendo um “extra” de prestígio, o objetivo principal do clube é, sem dúvida, a sobrevivência na Premier League. O técnico vê a competição continental como uma “oportunidade livre” para experimentar novas ideias e quebrar os hábitos negativos que têm atormentado a equipe este ano. “Acredito que esse tipo de jogo pode nos ajudar a mudar da maneira certa”, comentou Tudor.
“É normal que a Liga dos Campeões seja algo extra, mas isso não significa que não queremos passar para a próxima fase. Claro que é muito importante. É importante. Temos que crescer, então pode ser uma oportunidade. Uma mentalidade totalmente diferente pode ser usada nesse tipo de jogo. Talvez isso possa nos ajudar a ver quais são os nossos problemas. Acredito que esse tipo de jogo pode nos ajudar a mudar da maneira certa, mas sempre com foco em nós mesmos, para crescermos como equipe, fazer as coisas melhor e esse é o ponto.”
Um teste exaustivo de caráter
O obstáculo imediato é uma partida de alto risco em Madri, onde o Spurs precisa encontrar uma maneira de neutralizar o forte time do Atlético, mesmo com uma extensa lista de oito jogadores lesionados. No entanto, o verdadeiro teste está além da noite de terça-feira. Após a excursão europeia, os jogadores de Tudor enfrentam uma série implacável de partidas que determinarão sua permanência na primeira divisão. O Spurs enfrenta Liverpool, Nottingham Forest e Sunderland nos próximos três jogos do campeonato.
