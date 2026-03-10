Pedro Porro quebra o silêncio sobre aparente explosão na linha lateral contra o técnico do Tottenham, Igor Tudor

Tudor reconheceu publicamente que, embora a Liga dos Campeões continue sendo um “extra” de prestígio, o objetivo principal do clube é, sem dúvida, a sobrevivência na Premier League. O técnico vê a competição continental como uma “oportunidade livre” para experimentar novas ideias e quebrar os hábitos negativos que têm atormentado a equipe este ano. “Acredito que esse tipo de jogo pode nos ajudar a mudar da maneira certa”, comentou Tudor.

“É normal que a Liga dos Campeões seja algo extra, mas isso não significa que não queremos passar para a próxima fase. Claro que é muito importante. É importante. Temos que crescer, então pode ser uma oportunidade. Uma mentalidade totalmente diferente pode ser usada nesse tipo de jogo. Talvez isso possa nos ajudar a ver quais são os nossos problemas. Acredito que esse tipo de jogo pode nos ajudar a mudar da maneira certa, mas sempre com foco em nós mesmos, para crescermos como equipe, fazer as coisas melhor e esse é o ponto.”