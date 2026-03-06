Getty Images
Pedro Porro explode! Estrela do Tottenham bate no banco em acesso de raiva após Igor Tudor decidir substituí-lo
As tensões na linha lateral fervilham em casa
A temporada do Tottenham mergulhou ainda mais no caos na noite de quinta-feira, quando Porro perdeu o controle emocional durante a derrota por 3 a 1 em casa para o Palace. O lateral espanhol não conseguiu esconder sua frustração, já que as esperanças do Spurs de permanecer na Premier League sofreram mais um golpe significativo. O drama atingiu o auge aos 74 minutos, quando o técnico Igor Tudor substituiu Porro por Xavi Simons. O zagueiro pareceu repreender o quarto árbitro Ruebyn Ricardo ao sair de campo, em uma clara demonstração de descontentamento.
A raiva de Porro continuou palpável quando ele chegou ao banco, ignorando as tentativas dos árbitros de acalmá-lo. O ex-jogador do Sporting CP descarregou sua frustração nos móveis, batendo violentamente em um assento antes de se sentar entre os reservas.
Decisões arbitrais alimentam a raiva do espanhol
A birra do lateral foi o culminar de uma noite repleta de injustiças percebidas. Porro ficou particularmente indignado com a recusa do árbitro Andy Madley em marcar uma falta após um confronto físico com o meio-campista do Palace, Daichi Kamada, no início da partida.
Depois que Micky van de Ven foi expulso aos 38 minutos por uma falta, os anfitriões sofreram três gols no final do primeiro tempo, levando a uma saída em massa dos torcedores antes do apito do intervalo.
Esperanças de sobrevivência por um fio
Apesar de seus protestos veementes, a realidade para Porro e seus companheiros continua sombria. A explosão individual refletiu a ansiedade coletiva de um time que agora perdeu cinco partidas consecutivas na primeira divisão, deixando-os à beira de um rebaixamento impensável para a Championship. Este resultado deixa o Tottenham na 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Os Lilywhites não sofrem a ignomínia do rebaixamento da primeira divisão desde 1977, mas esse recorde histórico está agora seriamente ameaçado.
A pressão aumenta sobre Tudor
O Spurs precisa encontrar uma solução imediata para suas fragilidades defensivas se quiser evitar o rebaixamento. Após perder os últimos cinco jogos da Premier League, o time londrino perdeu o ímpeto e está em uma posição muito precária. A equipe de Tudor enfrenta um calendário difícil pela frente, enquanto tenta se afastar da zona de rebaixamento. No entanto, antes de retornar à Premier League contra o Liverpool, em 15 de março, o time enfrenta uma partida crucial contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
