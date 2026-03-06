Pedro Porro explode! Estrela do Tottenham bate no banco em acesso de raiva após Igor Tudor decidir substituí-lo

A temporada do Tottenham mergulhou ainda mais no caos na noite de quinta-feira, quando Porro perdeu o controle emocional durante a derrota por 3 a 1 em casa para o Palace. O lateral espanhol não conseguiu esconder sua frustração, já que as esperanças do Spurs de permanecer na Premier League sofreram mais um golpe significativo. O drama atingiu o auge aos 74 minutos, quando o técnico Igor Tudor substituiu Porro por Xavi Simons. O zagueiro pareceu repreender o quarto árbitro Ruebyn Ricardo ao sair de campo, em uma clara demonstração de descontentamento.

A raiva de Porro continuou palpável quando ele chegou ao banco, ignorando as tentativas dos árbitros de acalmá-lo. O ex-jogador do Sporting CP descarregou sua frustração nos móveis, batendo violentamente em um assento antes de se sentar entre os reservas.