Getty Images Sport
Traduzido por
Pedro Neto estabelece meta ambiciosa de conquistar um troféu “bonito” para o Chelsea sob o comando de Liam Rosenior
1Rosenior tem um início estável
Houve alguns céticos questionando a nomeação de Rosenior quando ele se juntou ao Blues no início deste ano, substituindo o popular Enzo Maresca. Questões sobre sua nomeação por um clube co-propriedade do Blue foram levantadas, mas o técnico inglês respondeu às sugestões de que ele não era adequado para a Premier League com uma série de atuações impressionantes.
Desde que ingressou no Chelsea na primeira semana de janeiro, Rosenior supervisionou 12 jogos em todas as competições, vencendo oito, empatando dois e perdendo dois. Ele também causou uma impressão marcante em vários de seus jogadores, ajudando nomes como Cole Palmer e Joao Pedro a recuperarem a forma de artilheiros.
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição, três pontos atrás do Liverpool e do Manchester United, que estão acima dele na tabela. As três equipes, juntamente com o Aston Villa, disputam apenas três vagas na Liga dos Campeões e, com o Chelsea atualmente fora do ritmo, os Blues precisarão manter sua boa fase nas últimas 11 partidas da campanha.
O desafio para Rosenior não será nada fácil neste fim de semana, quando sua equipe fará uma curta viagem do oeste para o norte de Londres para enfrentar o Arsenal no domingo. As duas partidas que Rosenior perdeu foram contra os jogadores de Mikel Arteta na semifinal da Carabao Cup e marcarão o teste mais difícil da Premier League que o novo técnico já enfrentou.
Apesar desse desafio, Neto está determinado a terminar a temporada com força e acredita que, sob o comando do novo técnico, seu time é capaz de terminar com uma nota positiva. O craque português está até mesmo de olho em um título neste verão.
- Getty Images Sport
2Neto define metas para a temporada
Em declarações à equipa de comunicação socialdo Chelsea, Neto deixou claras as suas ambições e as do Chelsea para o resto da temporada. Explicou que quer “fazer melhor do que fiz antes e alcançar o que posso com este clube de futebol e com a seleção nacional”.
Ele disse: “O objetivo do clube é ganhar o máximo de troféus possível. Estamos na FA Cup, estamos na Liga dos Campeões. Estamos um pouco distantes do título, mas temos que garantir nossa participação na Liga dos Campeões.
“Os objetivos estão aí e sabemos quais são. É claro que, como clube, queremos ganhar troféus, e esses troféus seriam uma bela maneira de terminar a temporada.”
3O Chelsea precisa melhorar, afirma Neto
Neto chegou ao Chelsea vindo do Wolves e já teve a oportunidade de conquistar títulos com os Blues, incluindo a Liga Conferência Europeia e o Mundial de Clubes. Ele explicou que se juntou ao clube para disputar títulos, mas admitiu que os Blues têm trabalho a fazer nesta temporada.
“Vim para este clube para ganhar troféus, como fizemos na minha primeira temporada. Foi uma primeira temporada incrível para mim. Na segunda, temos um longo caminho a percorrer, temos muito pelo que lutar. Portanto, as expectativas são realmente grandes. É claro que temos a expectativa de fazer melhor a cada ano. Estar em um clube de ponta também traz uma responsabilidade maior”, acrescentou.
- Getty
4Londres Norte chamando
O Arsenal aguardará a chegada do Chelsea no domingo, buscando dar mais um passo rumo ao seu primeiro título da Premier League desde 2004. Os Gunners estarão animados após a vitória por 4 a 1 sobre o rival Tottenham Hotspur no último fim de semana e esperam que Viktor Gyokeres continue com sua excelente fase de gols. O atacante sueco marcou contra o Chelsea na Copa da Liga e espera aumentar ainda mais sua contagem de gols.
Publicidade