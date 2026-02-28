Pedro Neto estabelece meta ambiciosa de conquistar um troféu “bonito” para o Chelsea sob o comando de Liam Rosenior

Houve alguns céticos questionando a nomeação de Rosenior quando ele se juntou ao Blues no início deste ano, substituindo o popular Enzo Maresca. Questões sobre sua nomeação por um clube co-propriedade do Blue foram levantadas, mas o técnico inglês respondeu às sugestões de que ele não era adequado para a Premier League com uma série de atuações impressionantes.

Desde que ingressou no Chelsea na primeira semana de janeiro, Rosenior supervisionou 12 jogos em todas as competições, vencendo oito, empatando dois e perdendo dois. Ele também causou uma impressão marcante em vários de seus jogadores, ajudando nomes como Cole Palmer e Joao Pedro a recuperarem a forma de artilheiros.

O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição, três pontos atrás do Liverpool e do Manchester United, que estão acima dele na tabela. As três equipes, juntamente com o Aston Villa, disputam apenas três vagas na Liga dos Campeões e, com o Chelsea atualmente fora do ritmo, os Blues precisarão manter sua boa fase nas últimas 11 partidas da campanha.

O desafio para Rosenior não será nada fácil neste fim de semana, quando sua equipe fará uma curta viagem do oeste para o norte de Londres para enfrentar o Arsenal no domingo. As duas partidas que Rosenior perdeu foram contra os jogadores de Mikel Arteta na semifinal da Carabao Cup e marcarão o teste mais difícil da Premier League que o novo técnico já enfrentou.

Apesar desse desafio, Neto está determinado a terminar a temporada com força e acredita que, sob o comando do novo técnico, seu time é capaz de terminar com uma nota positiva. O craque português está até mesmo de olho em um título neste verão.