Pedro Neto, do Chelsea, foi punido pela FA por demorar a sair do campo após receber cartão vermelho durante a derrota para o Arsenal, além de ter supostamente usado “palavras abusivas”

A Federação Inglesa de Futebol decidiu punir ainda mais o ala, citando tanto o seu atraso em sair do campo quanto a sua escolha de linguagem em relação aos árbitros da partida. A FA confirmou a notícia nas redes sociais, afirmando: “Pedro Neto foi acusado após ter sido expulso aos 70 minutos da partida da Premier League entre o Chelsea FC e o Arsenal FC no domingo, 1º de março. Alega-se que o jogador agiu de forma imprópria ao não deixar o campo imediatamente e/ou ter usado palavras abusivas contra os árbitros. Pedro Neto tem até segunda-feira, 9 de março, para apresentar uma resposta.”

Este último acontecimento vem agravar a crescente crise disciplinar do Chelsea, que já viu nove jogadores serem expulsos em todas as competições desta temporada. A falta de compostura de um importante jogador ofensivo provocou uma reação significativa, com o ex-atacante do Chelsea Chris Sutton a classificar o ala como “idiota” por não ter mantido a calma num ambiente tão competitivo.