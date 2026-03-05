AFP
Pedro Neto, do Chelsea, foi punido pela FA por demorar a sair do campo após receber cartão vermelho durante a derrota para o Arsenal, além de ter supostamente usado “palavras abusivas”
Três minutos de loucura: a expulsão custosa de Neto
O incidente ocorreu logo após Jurrien Timber colocar o Arsenal na frente, com Neto recebendo dois cartões amarelos rápidos que deixaram a equipe de Liam Rosenior com um jogador a menos. No primeiro cartão, ele foi advertido por contestar agressivamente o segundo gol do Arsenal. E apenas três minutos depois, uma falta cínica em Gabriel Martinelli encerrou sua participação na partida prematuramente, deixando o Chelsea a lutar nos minutos finais com 10 jogadores em campo.
FA confirma acusação de má conduta
A Federação Inglesa de Futebol decidiu punir ainda mais o ala, citando tanto o seu atraso em sair do campo quanto a sua escolha de linguagem em relação aos árbitros da partida. A FA confirmou a notícia nas redes sociais, afirmando: “Pedro Neto foi acusado após ter sido expulso aos 70 minutos da partida da Premier League entre o Chelsea FC e o Arsenal FC no domingo, 1º de março. Alega-se que o jogador agiu de forma imprópria ao não deixar o campo imediatamente e/ou ter usado palavras abusivas contra os árbitros. Pedro Neto tem até segunda-feira, 9 de março, para apresentar uma resposta.”
Este último acontecimento vem agravar a crescente crise disciplinar do Chelsea, que já viu nove jogadores serem expulsos em todas as competições desta temporada. A falta de compostura de um importante jogador ofensivo provocou uma reação significativa, com o ex-atacante do Chelsea Chris Sutton a classificar o ala como “idiota” por não ter mantido a calma num ambiente tão competitivo.
Rosenior exige responsabilidade no vestiário
O técnico Liam Rosenior está claramente chegando ao limite em relação à incapacidade de sua equipe de manter 11 jogadores em campo. Embora tenha defendido o goleiro Robert Sanchez das críticas individuais, ele foi muito menos indulgente em relação à situação do cartão vermelho. O técnico está desesperado para ver uma mudança de mentalidade, observando que Neto pediu desculpas ao grupo desde que o incidente ocorreu no Emirates.
Falando sobre o assunto, Rosenior disse: “Meu trabalho é criar uma cultura de responsabilidade. Se você comete um erro, precisa assumir a responsabilidade para garantir que isso nunca mais aconteça. Você precisa da ajuda dos companheiros de equipe, mas no fim das contas a responsabilidade é sua. Pedro pediu desculpas ao grupo. Agora preciso ver uma melhora no comportamento... Somos um dos times mais jovens da Europa. Às vezes, você precisa passar por experiências para melhorar. Não quero que seja uma experiência de aprendizado em que não conseguimos alcançar o que queremos alcançar.”
Wrexham e PSG são os próximos adversários do Chelsea
As consequências do jogo contra o Arsenal serviram como um alerta para os Blues, que responderam com uma vitória convincente por 4 a 1 no Villa Park, impulsionados por um hat-trick de João Pedro. Enquanto isso, Neto cumpriu oficialmente sua suspensão e está apto a retornar para a próxima partida da copa, com este reforço na seleção chegando em um momento crucial, já que o Chelsea pausa sua campanha na Premier League para se concentrar nas competições da copa. Primeiro, eles recebem o Wrexham, de propriedade de Hollywood, na quinta rodada da FA Cup, antes de viajar para Paris para uma partida decisiva das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o PSG.
