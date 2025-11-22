Pedro Neto e Andrey Santos brilham em vitória do Chelsea sobre o Burnley; João Pedro vai mal

Impulsionado por seus torcedores, o Burnley começou melhor no sábado, forçando o trio do Chelsea, Trevoh Chalobah, Andrey Santos e Tosin Adarabioyo, a fazer bloqueios de última hora no contra-ataque. Sem ritmo nos primeiros 30 minutos, o Chelsea logo ganhou vida, abrindo o placar quando o cruzamento de Jamie Gittens foi cabeceado para o gol por Neto. Mantendo seu lugar no time titular, Liam Delap chutou perigosamente para fora e os homens de Maresca levaram sua vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Chelsea manteve a posse de bola de forma bem melhor, mas seus ataques muitas vezes foram decepcionados pela falta de convicção dos atacantes João Pedro e Delap. No entanto, os londrinos brilhavam sempre que encontravam Neto, que acertou a trave com um chute poderoso e rasteiro logo após a marca de uma hora de jogo. E pouco depois, achando um raro espaço na defesa, o atacante em boa forma do Burnley, Zian Flemming, livrou-se de Benoit Badiashile e chutou por cima do gol dentro da área.

Embora o Burnley tenha feito uma série de mudanças para tentar voltar ao jogo, a equipe de Scott Parker lutou, mas o Chelsea acabou selando a vitória quando Fernández recebeu o passe do substituto Marc Guiu e levar a melhor sobre o goleiro Martin Dubravka.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Turf Moor...