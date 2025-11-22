+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Burnley 0-2 ChelseaGOAL

Pedro Neto e Andrey Santos brilham em vitória do Chelsea sobre o Burnley; João Pedro vai mal

Pedro Neto e Enzo Fernández marcaram em cada tempo e o Chelsea reduziu a diferença para o líder da Premier League, o Arsenal, ao vencer o Burnley por 2 a 0 no Turf Moor. O time de Enzo Maresca subiu para o segundo lugar na tabela com uma atuação em que Andrey Santos brilhou no lugar de Moises Caicedo, que foi poupado antes do aguardado confronto da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na próxima terça-feira

Impulsionado por seus torcedores, o Burnley começou melhor no sábado, forçando o trio do Chelsea, Trevoh Chalobah, Andrey Santos e Tosin Adarabioyo, a fazer bloqueios de última hora no contra-ataque. Sem ritmo nos primeiros 30 minutos, o Chelsea logo ganhou vida, abrindo o placar quando o cruzamento de Jamie Gittens foi cabeceado para o gol por Neto. Mantendo seu lugar no time titular, Liam Delap chutou perigosamente para fora e os homens de Maresca levaram sua vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Chelsea manteve a posse de bola de forma bem melhor, mas seus ataques muitas vezes foram decepcionados pela falta de convicção dos atacantes João Pedro e Delap. No entanto, os londrinos brilhavam sempre que encontravam Neto, que acertou a trave com um chute poderoso e rasteiro logo após a marca de uma hora de jogo. E pouco depois, achando um raro espaço na defesa, o atacante em boa forma do Burnley, Zian Flemming, livrou-se de Benoit Badiashile e chutou por cima do gol dentro da área.

Embora o Burnley tenha feito uma série de mudanças para tentar voltar ao jogo, a equipe de Scott Parker lutou, mas o Chelsea acabou selando a vitória quando Fernández recebeu o passe do substituto Marc Guiu e levar a melhor sobre o goleiro Martin Dubravka.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Turf Moor...

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Robert Sánchez (5/10):

    A distribuição do goleiro foi instável em alguns momentos, mandando um chute direto na cabeça do companheiro Fernández na primeira metade da partida, em um lance que, em outro dia, poderia ter visto a bola voltar para o gol.

    Reece James (5/10):

    De volta ao time titular, o capitão teve uma atuação discreta no primeiro tempo antes de ser substituído no intervalo. No entanto, ele foi visto sorrindo após o intervalo, o que sugere que ele não sofreu nenhuma lesão.

    Tosin Adarabioyo (7/10):

    Outra adição à formação inicial, o zagueiro central fez um bloqueio excelente para impedir que Jaidon Anthony, do Burnley, abrisse o placar. Depois, ele foi influente no gol de Neto, ao jogar uma bola alta em direção a Cucurella, que fez a pré-assistência.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Ocasionalmente se encontrando contra o vibrante Loum Tchaouna do Burnley, o defensor mostrou grande compostura na disputa, aguardando o momento certo para realizar um bom bloqueio. No entanto, ele teve sorte de não ceder um pênalti no primeiro tempo quando colocou a mão em uma jogada que parecia ser um tiro de meta curto do goleiro Robert Sanchez, embora o árbitro tenha pensado de outra forma.

    Marc Cucurella (7/10):

    O espanhol esteve muito envolvido na construção do gol de cabeça de Neto, mantendo vivo o passe alto de Adarabioyo, antes de passar a bola para Gittens. Uma atuação sólida.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-CHELSEAAFP

    Meio-campo

    Andrey Santos (8/10):

    Com a tarefa nada invejável de substituir o Moisés Caicedo, que estava no banco, o jovem foi excelente, proporcionando uma proteção sólida em frente ao gol do Chelsea.

    Enzo Fernandez (8/10):

    O meio-campista argentino criou o espaço para a cabeçada de Neto no segundo poste, fazendo uma corrida altruísta que atraiu o lateral-esquerdo do Burnley, Quilindschy Hartman. E nos momentos finais do jogo, ele marcou o segundo gol do Chelsea após um trabalho brilhante de Guiu.

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (8/10):

    Elétrico mais uma vez, o ponta quase serviu Gittens com um cruzamento venenoso para a pequena área antes de encontrar a bola do seu companheiro de equipe com uma cabeçada certeira. O ex-jogador do Wolves quase conseguiu marcar novamente após o intervalo, mas seu chute acertou a trave.

    João Pedro (5/10):

    Escalado na sua posição preferida de número 10, o atacante teve dificuldades no primeiro tempo, com o Chelsea se destacando mais pelo lado do campo em vez do meio. O brasileiro teve mais participações após o intervalo, mas muitas vezes falhou em dar sequência às jogadas.

    Jamie Gittens (7/10):

    O ponta do sub-21 da Inglaterra quase colocou o Chelsea à frente, sendo impedido no último minuto pela excelente defesa de Kyle Walker, antes de cruzar para o gol de Neto.

    Liam Delap (6/10):

    Em uma atuação instável, o atacante mostrou ocasionalmente um bom jogo de pivô, mas deveria ter sido mais rápido para jogar com seus companheiros de equipe.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Benoit Badiashile (5/10):

    Substituindo Reece James no intervalo, o ex-jogador do Monaco perdeu uma disputa com Zian Flemming, que chutou perigosamente em direção ao gol do Chelsea, e recebeu um cartão amarelo por uma disputa dura com Maxime Estève.

    Malo Gusto (6/10):

    Substituindo Delap no segundo tempo, o francês teve um bom impacto, forçando o goleiro Dubravka, do Burnley, a fazer uma defesa no final.

    Marc Guiu (7/10):

    Colocado em campo com 15 minutos para jogar, o jovem atacante mostrou força e habilidade ao armar o gol tardio de Fernández.

    Enzo Maresca (7/10):

    Ao fazer quatro mudanças na equipe que venceu o Wolves por 3-0, ele tomou a corajosa decisão de descansar Caicedo e começar com Santos, o que funcionou maravilhosamente. O italiano também foi forçado a fazer uma reorganização defensiva no intervalo e suas substituições foram bem-sucedidas.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Burnley crest
Burnley
BUR
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS